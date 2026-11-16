США перебросили третий авианосец на Ближний Восток

Tекст: Алексей Дегтярёв

В состав группировки ВМС США в Аравийском море теперь входят три авианосца, 13 эсминцев, два крейсера и один боевой корабль прибрежной зоны, пишет Associated Press.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье атомный авианосец ВМС США направился в сторону Ближнего Востока.

В тот же день Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об ударе беспилотников по радару ПВО США в Бахрейне.

В субботу Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на морской мине к востоку от Ормузского пролива.