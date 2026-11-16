Tекст: Алексей Дегтярёв

Начиная с 28 октября страны Европы отобрали из подземных хранилищ около 6 млрд кубометров газа. Нетто-отбор составил почти 5 млрд кубометров, что более чем в два раза превышает средние показатели за пять лет. Таким образом, Европа уже израсходовала 10% от закачанного за лето объема газа (51,2 млрд кубометров), пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

К 14 ноября заполненность европейских газовых хранилищ составила 70,55%, что на 18,01% ниже среднего уровня за последние пять лет и является минимальным показателем с 2011 года. Объем накопленного в хранилищах газа оценивается примерно в 77,3 млрд кубометров.

В первой половине ноября Европа снизила рекордные темпы изъятия газа. С 1 по 14 ноября отбор превысил 5 млрд кубометров, уступив аналогичному показателю 2016 года.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны заполнять газовые хранилища на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. В этом году ЕК рассматривала возможность снижения норматива до 80%, однако Европа не смогла достичь и этого уровня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уровень запасов газа в подземных хранилищах стран ЕС опустился до 71,25%.

На прошлой неделе европейские страны отобрали из хранилищ более 3 млрд кубометров газа с начала отопительного сезона.

В начале месяца государства Европы установили рекорды по отбору газа.