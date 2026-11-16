  • Новость часаКаллас предложила выкрасть у России данные об участниках спецоперации
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    Евросоюз начал повторяться в антироссийских санкциях
    Эксперт: Путин отводит транспорту стратегическую роль в развитии страны
    ФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного
    Минпросвещения выступило против произвольных сокращений Пушкина в учебниках
    Ушаков назвал место проведения встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в КНР
    Ушаков: Решение об участии Путина в саммите G20 примут после встреч на АТЭС
    Путин назвал амбиции Запада препятствием для справедливого мира
    МИД: Визит Ким Чен Ына в Россию стоит на повестке дня
    Политолог Бордачев: Закрытие Эстонией границы с Россией ударит по простым людям
    16 ноября 2026, 21:16 • Новости дня

    Вынесен приговор четверым напавшим на журналистов «Известий» в Москве

    Суд в Москве вынес приговоры напавшим на журналистов «Известий»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Останкинский суд Москвы признал четверых фигурантов виновными в нападении на журналистов издания «Известия», назначив им реальные сроки и принудительные работы.

    Столичный суд завершил рассмотрение уголовного дела о нападении на сотрудников издания, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале.

    Один из нападавших, О. Г. Павлюкевич, приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Остальным осужденным назначены принудительные работы на сроки от одного года восьми месяцев до двух лет восьми месяцев.

    Суд удовлетворил гражданский иск ООО «МИЦ «Известия» и взыскал солидарно с осужденных 92 245 рублей в качестве возмещения имущественного вреда. Кроме того, суд частично удовлетворил три иска потерпевших, обязав виновных выплатить 900 тыс. рублей компенсации морального вреда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Следственный комитет сообщил о передаче в суд дела косметолога, напавшей на съемочную группу телеканала «Известия» в Москве.

    Летом Следственный комитет передал в суд уголовное дело о нападении на съемочную группу «Известий» в гостиничном комплексе столицы.

    16 ноября 2026, 11:46 • Новости дня
    Рогов призвал лишить Украину возможностей для атак на Крымский мост

    Рогов: Уничтожение Крымского моста остается идеей фикс киевского режима

    Рогов призвал лишить Украину возможностей для атак на Крымский мост
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Надо сделать так, чтобы у ВСУ вовсе не было возможности совершать атаки на Крымский мост, для этого мы и ведем спецоперацию, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии ОП Владимир Рогов. Он отметил, что ПВО сработала отлично и в ходе атаки украинских дронов в понедельник Крымский мост не получил критических повреждений.

    «Уничтожение Крымского моста остается идеей фикс для Владимира Зеленского. Дело в том, что это сооружение демонстрирует: Россия – это созидание, в то время как режим, пришедший к власти в Киеве после переворота, – это разрушение», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии.

    Он напомнил, что ранее противник направлял на мост десятки тысяч беспилотников, безэкипажные катера, а также пытался организовывать теракты. Все это делалось в том числе для создания невыносимых условий жизни для крымчан. «То есть противоборствующая сторона постоянно прощупывает момент, когда сможет нанести непоправимый – по их собственным оценкам – удар по Крымскому мосту», – указал собеседник.

    По его мнению, нынешняя активизация ВСУ неслучайна. На днях ожидается встреча лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне. «Украинская сторона в связи с этим пытается ослабить переговорные позиции Москвы и показать, что Россия якобы не достойна места в тройке ведущих держав», – уточнил Рогов. Кроме того, добавил он, в команде Зеленского считают, что ночь с воскресенья на понедельник – это удачный момент для медийного разгона.

    Между тем спикер допускает, что до 19 ноября противник может предпринять еще ряд ударов и диверсий. Как бы то ни было, ПВО сработала отлично, Крымский мост не получил критических повреждений. «Мы видим, что стянуты системы противовоздушной обороны, выставлена физическая защита – буи, сетки. Но все это – реакция на действия противника. Но надо сделать так, чтобы у ВСУ вовсе не было возможности совершать подобные атаки. Для этого мы и ведем спецоперацию», – подчеркнул собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что противник в последнее время методично бьет по мостам, ведущим в Крым. «Так, 7 ноября дроны атаковали переправу через Миус на трассе «Новороссия» в Ростовской области – сухопутном коридоре в Крым через Мариуполь и Мелитополь. 15 ноября на той же трассе в Неклиновском районе поврежден путепровод над железной дорогой», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    По его мнению, время выбрано неслучайно. «19 ноября в Шэньчжэне встречаются Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Киеву перед таким столом нужна картинка – у нас есть козыри на руках. Самый выгодный для заголовка объект на полуострове – мост… Его чинили после грузовика, восстанавливали после морских дронов. Починят и сейчас», – акцентировал военкор.

    Ранее ВСУ ударили по Крымскому мосту. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня понедельника. «Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – написал он, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

    Движение по автомобильной части Крымского моста временно перекрыто в результате атаки украинских беспилотников, железнодорожное сообщение функционирует штатно, сообщило Министерство транспорта.

    Тем временем компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь, сообщила, что из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются четыре поезда «Таврия»: Петербург – Керчь отправлением 14 ноября (на 4,5 часа), Москва – Керчь отправлением 14 ноября (на 3,5 часа) и Москва – Керчь отправлением 15 ноября (на два часа), а также состав Адлер – Керчь отправлением 15 ноября (на 4,5 часа).

    По данным Минобороны России, в ночь на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. Помимо Крыма, БПЛА были перехвачены над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

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    16 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    ФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного
    ФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве гражданку России, подозреваемую в подрыве машины бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова журналиста Сергея Заворотного по заданию украинских спецслужб.

    В столице задержана россиянка 2005 года рождения, причастная к подрыву автомобиля общественного деятеля и независимого журналиста по заданию спецслужб Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

    По данным ведомства, перед совершением преступления девушку обманули мошенники. Она перевела крупную сумму денег на неизвестный счет, после чего преступники использовали этот факт для дальнейшего давления на россиянку и принуждения к совершению покушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сергей Заворотный лишился руки в результате взрыва автомобиля в Москве.

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о причастности украинских спецслужб к организации покушения.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    Эксперт: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры

    Эксперт Кнутов: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры

    Эксперт: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атака ВСУ на Крымский мост, по которому в основном движутся легковые автомобили, преследует две цели – сорвать переговоры по урегулированию кризиса и спровоцировать Россию на неадекватные действия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «На минувшей неделе прошли трехсторонние переговоры в Абу-Даби. По заявлениям американских представителей, идет подготовка к новым контактам. Однако Украина не меняет своей тактики и параллельно этим процессам продолжает действовать, копируя тактику международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что только за последнее время произошла серия громких инцидентов: в частности, ВСУ ударили по портовой зоне Усть-Луги, в Петербурге подорвали автомобиль полковника ВВС и ПВО, а в Москве – машину журналиста. Теперь противник атаковал Крымский мост. «Сооружение не задействовано в переброске военных грузов. В основном по нему движутся легковые автомобили, и на Украине это прекрасно знают», – указал собеседник.

    Как полагает Кнутов, в своих действиях Киев преследует несколько целей. «Первая – сорвать переговоры, тем более что судьба участия европейцев еще не решена. А вторая – спровоцировать Россию на неадекватные действия», – детализировал он.

    «Украинская сторона надеется, что российская армия ошибется и ударит по объектам социальной инфраструктуры и мирным гражданам. Тогда оппоненты смогут использовать это для раскручивания уже известных провокационных нарративов: якобы с Москвой нельзя вести переговоры и стране нужно нанести стратегическое поражение, а для этого требуется ввод зарубежных контингентов на Украину», – описал эксперт логику киевских властей.

    Однако, как подчеркнул спикер, российский ответ представляет собой удары по объектам ВПК либо энергетики, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по логистике. Эта работа ведется планомерно и будет продолжена. «Кроме того, после атаки на Крымский мост специалисты изучат тактику применения БПЛА и выяснят, почему дронам удалось прорваться. Следует также ожидать усиления противовоздушной обороны в районе Крымского моста», – добавил он.

    Пока движение через мост перекрыто, людям следует следить за сообщениями региональных властей и не полагаться на слухи. «Возможно, стоит поднять вопрос о паромной переправе. Причем запускать ее нужно как можно скорее: это позволит свести к минимуму неудобства для граждан, пока идут восстановительные работы», – заключил Кнутов.

    Ранее ВСУ ударили по Крымскому мосту. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня понедельника. «Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – написал он, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

    В Минтрансе также заявили о приостановке движения по автомобильной части Крымского моста. «Ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме», – говорится в сообщении ведомства.

    Тем временем компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь, сообщила, что из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются четыре поезда «Таврия»: Петербург – Керчь отправлением 14 ноября (на 4,5 часа), Москва – Керчь отправлением 14 ноября (на 3,5 часа) и Москва – Керчь отправлением 15 ноября (на два часа), а также состав Адлер – Керчь отправлением 15 ноября (на 4,5 часа).

    По данным Минобороны России, в ночь на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. Помимо Крыма, БПЛА были перехвачены над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

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    16 ноября 2026, 11:45 • Новости дня
    Каллас решила косвенно влиять на переговоры с Россией

    Каллас пообещала влиять на переговоры с Россией вопреки отстранению

    Каллас решила косвенно влиять на переговоры с Россией
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила намерение участвовать в формировании позиции Евросоюза на переговорах с Россией и США по Украине, несмотря на решение европейских лидеров не включать ее в официальную делегацию.

    Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза планирует использовать свои ресурсы для контроля за ходом обсуждения украинского урегулирования, передает ТАСС.

    «Лидеры, конечно, приняли такое решение – решать им. Но я провожу встречи министров иностранных дел каждый месяц, у меня эксперты в дипслужбе ЕС, которые знают эти переговоры, которые работали с Россией, поэтому я могу продолжать работать по сути переговоров, чтобы сохранять их фокус на этом», – заявила Каллас перед встречей глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

    По ее мнению, европейским странам необходимо требовать прекращения огня в качестве предварительного условия для начала переговорного процесса, а также полностью отказаться от обсуждения архитектуры безопасности в Европе.

    На саммите в Дублине 13 ноября лидеры ЕС утвердили техническую делегацию для переговоров в формате «ЕС+Е5», куда вошли представители Еврокомиссии, Евросовета, Германии, Франции, Италии, Польши и Британии. Дипломатическая служба Каллас в эту группу не попала.

    Итальянский эксперт Андреа Бьянки отметил, что Евросоюз утратил дипломатические навыки и не способен сформировать адекватную позицию для диалога с Москвой или назначить приемлемого для всех переговорщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Брюсселе усомнились в компетентности главы европейской дипломатии Каи Каллас.

    В пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснили причины отсутствия Каи Каллас в переговорной группе.

    Глава европейской дипломатии призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности.

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    16 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    Власти Литвы оценили возможность закрыть границу с Россией

    Министр обороны Каунас: Литва оценивает возможность закрыть границу с Россией

    Власти Литвы оценили возможность закрыть границу с Россией
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Денис Тельманов

    Литовские власти следят за ситуацией с безопасностью и оценивают возможность закрытия границы с Россией, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

    «Литва также оценивает ситуацию с безопасностью и при необходимости может принять дополнительные меры», – приводит слова Каунаса РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    Министр отметил, что считает реакцию Эстонии «хорошей и правильной». По его словам, Литва анализирует ситуацию, и, если подобные события произойдут в государстве, естественно, Вильнюс также примет дополнительные меры.

    Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что правительство республики планирует с 1 декабря закрыть все погранпереходы с Россией. В качестве причины в МИД назвали инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которому эстонская сторона бездоказательно обвиняет Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова связала решение Эстонии закрыть границу с Россией с предстоящей встречей Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за бессрочное закрытие эстонско-российской границы.

    В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны проверить на достоверность информацию о возможном закрытии границы Эстонией.

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    16 ноября 2026, 14:16 • Новости дня
    У горящего здания горнолыжного комплекса в Москве обрушилась крыша

    При пожаре на складе горнолыжного комплекса в Москве обрушилась кровля

    У горящего здания горнолыжного комплекса в Москве обрушилась крыша
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве произошло обрушение кровли здания на складе горнолыжного комплекса «Лата Трэк» в Крылатском, там фиксируется сильное возгорание.

    Об этом сообщил источник телеканала 360.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник источник в экстренных службах города сообщил об увеличении площади пожара на территории комплекса «Лата трэк» до 500 квадратных метров.

    В январе региональное Главное управление МЧС сообщило об обрушении кровли на мебельном складе во Владивостоке в результате пожара.

    В прошлом году МЧС сообщило об обрушении кровли из-за крупного пожара на складе в Ленинградской области.

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    16 ноября 2026, 15:47 • Новости дня
    Минпросвещения выступило против произвольных сокращений Пушкина в учебниках
    Минпросвещения выступило против произвольных сокращений Пушкина в учебниках
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство просвещения решило включить стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер» в новые государственные учебники по литературе для пятых классов без сокращений.

    Ведомство поддержало инициативу о включении стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» в новые учебники для пятых классов в полном объеме, сообщает Минпросвещения в Max.

    В министерстве подчеркнули недопустимость произвольного сокращения текстов и заявили о необходимости изучения школьниками произведений великих русских классиков в неизменном виде. Такую же позицию ранее выразила советник президента России Елена Ямпольская.

    Переход на единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 5–6-х и 10–11-х классов стартует в российских школах 1 сентября 2027 года. Полностью этот процесс, включая обновление материалов для начальных классов, завершится в плановом порядке с 2028 года.

    На ваш взгляд
    Сколько стихотворений Пушкина вы знаете наизусть?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эксперт Минпросвещения Марина Бабурина сообщила о включении заданий на написание эссе в единые учебники по русскому языку для 10-11-х классов.

    Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал начало апробации государственных учебников по русскому языку и литературе с 1 января 2027 года.

    В начале месяца Министерство просвещения подошло к финальной стадии создания государственных учебников по пяти предметам для старшеклассников.

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    16 ноября 2026, 15:04 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против 12 управляющих российскими НПЗ компаний

    Евросоюз утвердил санкции против 12 российских НПЗ и «Русхимальянса»

    ЕС ввел санкции против 12 управляющих российскими НПЗ компаний
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совет Евросоюза принял постановление о введении санкций в отношении 12 российских компаний, управляющих нефтеперерабатывающими заводами, а также оператора строящегося СПГ-комплекса в Усть-Луге.

    Ограничения затронули структуры «Газпром нефти», которые управляют Московским и Омским НПЗ, а также предприятие «Газпром нефтехим Салават», передает ТАСС со ссылкой на «Официальный журнал Евросоюза».

    В санкционный список также вошли «Киришинефтеоргсинтез», ТАИФ-НК, Хабаровский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы, «Орскнефтеоргсинтез», Ильский НПЗ и Новошахтинский завод нефтепродуктов. Кроме того, ограничения коснулись ООО «Енисей» в Коми и компании «Балчуг-петролеум», управляющей заводом в Марий Эл.

    В пояснениях к документу указано, что меры приняты из-за значимости энергетического сектора для доходов российского бюджета. Регламент вступает в силу в день публикации.

    Дополнительные европейские санкции введены против компании «Русхимальянс», выступающей оператором комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге Ленинградской области, и ее акционера «Русгаздобычи». Этот интегрированный комплекс на паритетных началах реализуется Газпромом и «Русгаздобычей», к концу июня его готовность оценивалась в 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу страны Европейского союза запланировали утвердить более ста новых ограничительных мер в отношении российских банков и энергетических компаний.

    Летом глава дипломатии ЕС Кая Каллас анонсировала включение нефтеперерабатывающих заводов в России и Белоруссии в 21-й пакет антироссийских санкций.

    В июне председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил о завершении строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге на 80%.

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    16 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    МИД: Визит Ким Чен Ына в Россию стоит на повестке дня
    МИД: Визит Ким Чен Ына в Россию стоит на повестке дня
    @ KCNA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию постоянно находится на повестке дня.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства подтвердил актуальность планов по организации приезда северокорейского лидера, передает РИА «Новости».

    «Он постоянно стоит на повестке», – заявил Руденко журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье партийно-правительственная делегация КНДР прибыла в Москву.

    В прошлом месяце Руденко заявил о сохранении в силе приглашения Ким Чен Ыну посетить Россию.

    В прошлом году в российской столице начали активную подготовку к визиту председателя КНДР.

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    16 ноября 2026, 06:59 • Новости дня
    Россия сократила поставки газа в Турцию

    ТАСС: Поставки российского газа в Турцию за девять месяцев снизились на 18%

    Россия сократила поставки газа в Турцию
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия по итогам января – сентября 2026 года сократила трубопроводные поставки газа в Турцию на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

    Согласно подсчетам ТАСС на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции, в сентябре страна импортировала из РФ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 968 млн куб. м газа.

    Всего в январе – сентябре прокачка российского газа в Турцию достигла 13,1 млрд куб. м.

    Ранее глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар объяснил сокращение закупок природного газа у России его высокой стоимостью, но отметил, что Анкара не собирается прекращать торговлю с Москвой. «Газпром» на фоне этих заявлений турецкой стороны привел данные о росте трубопроводных поставок в республику осенью текущего года. За первые пять дней ноября объем газа, поставленного турецким потребителям, почти в четыре раза превысил значения за аналогичный период октября и сентября. Совокупные поставки «Газпрома» в Турцию за октябрь выросли по отношению к сентябрю на 78%.

    За 2025 год прокачка российского газа в Турцию достигла 21,16 млрд куб. м.

    Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. «Голубой поток» был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м в год, общая протяженность – 1 213 км. Экспортный газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее объемы поставок российского трубопроводного газа турецким потребителям увеличились почти в четыре раза.

    Также объем транзита российского природного газа по европейской нитке трубопровода «Турецкий поток» снизился на 4%.

    Кроме того, объем прокачки российского газа на турецкий рынок заметно уменьшился.

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    16 ноября 2026, 17:55 • Новости дня
    Политолог Бордачев: Закрытие Эстонией границы с Россией ударит по простым людям
    Политолог Бордачев: Закрытие Эстонией границы с Россией ударит по простым людям
    @ Arvo Meeks/Scanpix/imago-images/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Антироссийская политика стала фактически единственным содержанием внешнеполитического курса Эстонии. Этим объясняется намерение Таллина закрыть все погранпереходы с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. По его мнению, примеру Эстонии может последовать Литва.

    «Таллин намерен и дальше оставаться в авангарде антироссийской политики», – считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

    Более того, отметил собеседник, у Эстонии, по сути, нет другого содержания внешней политики, кроме антироссийской повестки. «У местных властей, что называется, свой мир, не имеющий никакого отношения к реальности. Анализ их решений порой похож на попытки рационализировать поведение пациентов психиатрической больницы», – сыронизировал аналитик.

    Однако реализация решения о закрытии погранпереходов может иметь серьезные последствия, считает он. «В первую очередь пострадают обычные люди, чьи родственники живут на сопредельных территориях. Кроме того, решение Таллина может сказаться на пассажирских перевозчиках и на тех, кто просто имеет недвижимость в соседнем государстве», – продолжил спикер.

    При этом ограничения вряд ли затронут крупный бизнес, поскольку экономические связи с Россией и без того практически свернуты, указал политолог. «Судя по открытым источникам, транспортно-логистические проекты с Россией прекратил даже крупный бизнесмен Арво Халлик – муж главы европейской дипломатии Каи Каллас», – напомнил Бордачев.

    Впрочем, Эстония будет не последней страной, которая пойдет на закрытие границы с Россией, считает собеседник. Так, предполагает спикер, примеру Таллина может последовать Вильнюс. «Литва явно будет озабочена тем, что подобное решение первой приняла не она», – резюмировал Бордачев.

    Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что республика с 1 декабря планирует закрыть все погранпереходы с Россией. По словам министра, о планах он проинформировал коллег из Финляндии, Латвии и Литвы. Решение он связал с инцидентом на оборонном предприятии Threod Systems.

    Компания производит беспилотники и электрооптические системы разведки и наблюдения. В ночь на субботу в ее здании в муниципалитете Виимси пытались устроить пожар, бросив в окно бутылку с зажигательной смесью. Нападение не было завершено благодаря вмешательству собственной службы безопасности.

    Силовиками были задержаны восемь подозреваемых, все они из Латвии. При этом Таллин бездоказательно заявляет о причастности к диверсии российских спецслужб. В частности, эстонский премьер-министр Кристен Михал назвал инцидент частью «масштабной гибридной войны» против Европы.

    Со своей стороны глава МВД Эстонии Игорь Таро напомнил, что республика уже значительно ограничила движение в направлении России и обратно через пограничные пункты. «Каждый раз мы предупреждали, что дальнейшая эскалация может привести к полному закрытию границы. Теперь этот момент настал», – сказал министр.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва проверит достоверность сообщений о закрытии границы. По ее словам, если планы Таллина подтвердятся, они будут свидетельствовать об очередном проявлении русофобии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что закрытие КПП с Россией не принесет Эстонии ничего хорошего.

    Напомним, на российско-эстонской границе действуют три пункта пропуска. Один работает только для пешеходов – Нарва-Ивангород, он был закрыт для транспорта в 2024 году. Два пропускают как автомобили, так и пешеходов: Койдула-Куничина Гора и Лухамаа-Шумилкино.

    По данным эстонского МВД, в первом полугодии 2026 года через автомобильные погранпереходы прошли около 444 тыс. человек против примерно 512 тыс. годом ранее. Количество транспортных средств за тот же период также сократилось с 43,5 тыс. до 35 тыс., передавал телеканал ERR.

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    16 ноября 2026, 04:18 • Новости дня
    МВД раскрыло схему кражи аккаунтов на «Госуслугах» через домовые чаты

    Мошенники стали красть аккаунты «Госуслуг» через домовые чаты

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники начали дистанционно похищать учетные записи россиян на портале «Госуслуги», представляясь администраторами домовых чатов, сообщили в МВД России.

    Для реализации схемы злоумышленники пишут жертвам в мессенджерах от лица администраторов чата жителей дома. Под разными предлогами людям сообщают о необходимости покинуть переписку, передает ТАСС.

    Мошенники убеждают собеседника, что для удаления номера из списка участников требуется назвать код, который придет в СМС. Если человек выполняет указание, злоумышленники получают пароль для входа в его учетную запись на портале «Госуслуги».

    В МВД призвали россиян никогда не передавать неизвестным лицам по телефону личную информацию, включая коды из сообщений, независимо от того, кем называет себя собеседник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД сообщило о краже мошенниками аккаунтов детей в мессенджерах для вымогательства денег у родителей. До этого ведомство рассказало о выманивании денег под предлогом взлома профиля на «Госуслугах». Сенатор Шейкин предупредил о рассылке сообщений об отключении платной подписки для получения доступа к аккаунтам на портале.

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    16 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина

    Ушаков: Голикова и Силуанов войдут в делегацию России на переговорах в Китае

    Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал состав российской делегации, которая примет участие в переговорах главы государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Путин примет участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости». «В начале переговоры в расширенном составе. У нас будет весьма представительная делегация, как обычно», – заявил Ушаков.

    В состав делегации войдут вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

    Также в переговорах примут участие министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев.

    Администрацию президента представят заместитель руководителя Максим Орешкин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонних переговоров 19 ноября.

    Администрация США допустила возможность проведения встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

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    16 ноября 2026, 07:53 • Новости дня
    ВОЗ отметила значительное увеличение продолжительности жизни в России

    ВОЗ: Продолжительность жизни в России с 2000 года выросла до 72,4 года

    ВОЗ отметила значительное увеличение продолжительности жизни в России
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия достигла значительных результатов в увеличении продолжительности жизни, показатель вырос с 2000 года на 7,2 года и составил 72,4 года, сообщил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев.

    «Значительного прогресса добились и в России. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 65,2 года в 2000 г. до 72,4 в 2023 г. Одновременно значительно снизилась вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний – с 38% в 2002 г. примерно до 22% в 2021 г.», – заявил Бердыклычев в интервью «Ведомостям», передает ТАСС.

    Он отметил положительное влияние традиций профилактического осмотра и диспансерного наблюдения в стране. Бердыклычев назвал такие практики важным элементом системы здравоохранения, благодаря которым специалисты выявляют у пациентов заболевания на ранних стадиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о восстановлении общемирового показателя ожидаемой продолжительности жизни до допандемийного уровня в 73,3 года.

    Также вице-премьер Татьяна Голикова отметила нацеленность отечественной системы здравоохранения на увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет.

     Кроме того, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о возможности достижения показателя в 78 лет к 2030 году.

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    16 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против российских журналистов и военных блогеров

    Евросоюз ввел санкции против 30 журналистов и военных блогеров из России

    Tекст: Вера Басилая

    Совет Евросоюза принял решение о включении в санкционные списки обозревателя Алексея Стефанова, телеведущих Петра Марченко и Виталия Елисеева, а также ряда военных блогеров за якобы распространение дезинформации.

    В санкционный список попали обозреватель Sputnik Латвия Алексей Стефанов, ведущий программы «Время» Виталий Елисеев, телеведущий РЕН ТВ Петр Марченко, военные блогеры Юрий Подоляка и Даниил Безсонов. Ограничения также коснулись ирландского журналиста RT Чея Боуза, освещавшего последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске, передает РИА «Новости» со ссылкой на Совет ЕС.

    Большинство новых фигурантов списка являются сотрудниками Агентства социального проектирования. Среди 24 представителей организации оказались аналитики, политические консультанты, авторы текстов, редакторы, художники-карикатуристы и системный администратор. Само агентство также внесено в санкционный перечень.

    В Брюсселе заявили, что указанные лица и организация якобы причастны к распространению дезинформации и вмешательству в информационное пространство Евросоюза и третьих стран. Меры приняты в рамках санкционного режима ЕС, который действует с октября 2024 года и направлен против деятельности, которую союз считает дестабилизирующей.

    Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств и подчеркивала недопустимость политически мотивированных ограничений в отношении российских средств массовой информации и журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Совет Евросоюза продлил действие антироссийских санкций в отношении 80 физических и 20 юридических лиц.

    До этого Европейский союз ввел персональные ограничения против бывшей главы подразделения телеканала RT во Франции Ксении Федоровой.

    В марте европейские власти добавили в черный список российского телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.

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