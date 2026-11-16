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    16 ноября 2026, 20:58 • Новости дня

    CAS принял заявление об отводе двух арбитров по делу российских хоккеистов

    IIHF потребовала отвести двух арбитров CAS по делу о допуске сборных России

    Tекст: Вера Басилая

    Спортивный арбитражный суд получил заявление Международной федерации хоккея об отводе двух арбитров, допустивших российские сборные к соревнованиям.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит требование об отводе двух членов комиссии, участвовавших в отмене отстранения российских команд, передает РИА «Новости».

    По информации швейцарского издания Inside Paradeplatz, председатель коллегии итальянец Джулио Палермо в сентябре 2026 года посещал юридическую конференцию в Москве, а египетский арбитр Исмаил Селим за год до этого присутствовал на мероприятии с участием российской юридической фирмы. Об обращении Международной федерации хоккея (IIHF) в CAS из-за возможного конфликта интересов также сообщил канадский журналист Горд Миллер.

    Суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/27.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея подала апелляцию на решение о восстановлении прав сборных России.

    В среду власти Канады отказались выдать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тупиковой ситуацию с допуском хоккеистов к международным турнирам.

    16 ноября 2026, 00:15 • Новости дня
    Министр Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF

    Дегтярев призвал МОК наказать Канаду и IIHF за недопуск сборной России

    Министр Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия Международной федерации хоккея (IIHF) и Канады по недопуску российских хоккеистов на молодежный чемпионат мира должны получить жесткую оценку Международного олимпийского комитета (МОК), заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

    «Убеждены, что действия IIHF, Федерации хоккея Канады и правительства Канады должны получить самую жесткую оценку МОК, международных спортивных организаций и повлечь последствия для их статуса и права проводить международные соревнования», – заявил Дегтярев РИА «Новости».

    Он назвал аргументы IIHF о форс-мажоре несостоятельными. По его словам, федерация долгое время придерживалась дискриминационной позиции вопреки решению собственного арбитражного органа.

    Министр добавил, что решение CAS о допуске российских команд было ожидаемым, а у IIHF было время проработать перенос соревнований.

    Дегтярев сообщил, что Россия потребовала принять меры в отношении НОК и Федерации хоккея Канады. Он подчеркнул, что единственным правомерным решением был бы перенос турнира в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье молодежная сборная России по хоккею лишилась участия в ЧМ из-за визовых ограничений канадского правительства.

    В тот же день Федерация хоккея России решила обратиться в Международный олимпийский комитет для разрешения ситуации.

    В субботу Международная федерация хоккея (IIHF) подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на восстановление сборных России в правах.

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    14 ноября 2026, 14:38 • Новости дня
    Лыжник Коростелев выиграл гонку на 10 км на турнире в Финляндии

    Российский лыжник Коростелев выиграл гонку на 10 км в финском Муонио

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский лыжник Савелий Коростелев занял первое место в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на международных соревнованиях в финском Муонио.

    Российский спортсмен Савелий Коростелев завоевал золотую медаль в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на проходящих международных соревнованиях по лыжным гонкам в финском Муонио, передает РИА «Новости».

    Российский лыжник успешно преодолел заявленную дистанцию за 25 минут 35,5 секунды. Вторую ступень пьедестала почета занял финский атлет Ари Луусуа, уступивший лидеру 5,4 секунды. Замкнул тройку призеров представитель Норвегии Эрик Валнес, чье отставание от первого места составило 21,3 секунды.

    Международные соревнования на территории Финляндии продлятся до 15 ноября. На фоне действующих ограничений российские лыжники принимают участие в турнире исключительно в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил о намерении оспорить в суде отказ в выдаче нейтрального статуса.

    В понедельник олимпийский чемпион Денис Спицов получил нейтральный статус.

    Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда включила Савелия Коростелева в список допущенных к соревнованиям атлетов.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    14 ноября 2026, 19:41 • Новости дня
    Российский саблист Граудынь завоевал серебро этапа Кубка мира в Каире

    Саблист Граудынь выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира в Каире

    Tекст: Вера Басилая

    Российский саблист Павел Граудынь стал обладателем серебряной медали на этапе Кубка мира по фехтованию в Каире.

    Российский саблист Павел Граудынь завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в Каире. В финальной схватке спортсмен уступил египтянину Ахмеду Хешману со счетом 13:15, передает РИА «Новости».

    В 2026 году 19-летний Граудынь стал победителем личного турнира чемпионата мира в Гонконге. На его счету также бронзовая медаль чемпионата Европы 2025 года в командных соревнованиях.

    Этап Кубка мира в Каире завершится в воскресенье командными турнирами у мужчин и женщин. Российские атлеты выступают на соревнованиях с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал обладателем золотой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане. Летом Граудынь принес национальной сборной золото чемпионата мира по фехтованию после официального возвращения государственной символики.

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    14 ноября 2026, 09:00 • Новости дня
    Беттмэн не счел политические взгляды Овечкина проблемой для НХЛ

    Yle: Комиссар НХЛ Беттмэн не счел политические взгляды Овечкина проблемой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что политические убеждения российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не создают проблем для организации.

    Гэри Беттмэн отметил впечатляющие достижения и рекорды российского форварда, подчеркнув, что его деятельность на родине не касается лиги, передает РИА «Новости» со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.

    «Александр – выдающийся игрок с впечатляющими достижениями и рекордами. То, что он делает у себя на родине, – его политические взгляды или какая-то иная деятельность – не является проблемой НХЛ», – заявил Беттмэн.

    В сентябре «Вашингтон Кэпиталз» разослал журналистам сообщение об участии Александра Овечкина в предвыборном ролике партии «Единая Россия». Клуб столкнулся с критикой в США, однако встал на защиту спортсмена, напомнив, что он выступает ветераном спорта и столпом местного сообщества.

    В настоящий момент нападающему 41 год, он проводит свой последний сезон в Национальной хоккейной лиге. Россиянин удерживает рекорд турнира по числу голов в регулярных чемпионатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу комиссар НХЛ Гэри Беттмэн допустил пересмотр решения иностранных федераций о бойкоте матчей против сборной России по хоккею.

    Ранее Александр Овечкин назвал нелегким решение о завершении карьеры.

    Также российский форвард не исключил завершения выступлений в турнире после текущего сезона.

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    15 ноября 2026, 20:59 • Новости дня
    Сборную России по хоккею не пустили на молодежный чемпионат мира из-за виз в Канаду

    IIHF объявила о недопуске России на молодежный чемпионат мира по хоккею

    Tекст: Ольга Иванова

    Молодежная сборная России по хоккею не сможет сыграть на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет из-за визовых ограничений со стороны канадского правительства.

    Российская команда пропустит молодежный чемпионат мира из-за официальных ограничений властей Канады, передает РИА «Новости» со ссылкой на Международную федерацию хоккея (IIHF).

    Отмечается, что совет федерации рассмотрел альтернативные варианты проведения соревнований, однако принял решение не лишать Канаду статуса принимающей стороны. Турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение коллегии о восстановлении сборных России в правах.

    В четверг посол России в Оттаве Олег Степанов заявил о проявлении трусости властями Канады из-за отказа в выдаче виз российским спортсменам.

    В среду канадское правительство уведомило Международную федерацию хоккея об отказе выдать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира.

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    14 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Сборная Россия завоевала шесть медалей на первенстве мира по прыжкам на батуте

    Юные российские батутисты завоевали шесть медалей на первенстве мира в Нанкине

    Tекст: Вера Басилая

    Юные спортсмены сборной России по прыжкам на батуте завоевали шесть медалей, включая три золотые, в шести финалах первенства мира в китайском Нанкине.

    Сборная России по прыжкам на батуте завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали на первенстве мира в китайском Нанкине, сообщает Федерация гимнастики России.

    В синхронных прыжках среди юношей 13–14 лет золото взяли Тимур Кива и Михаил Андрейко. В двойном минитрампе среди юниоров 17–21 года победу одержал Лев Бусарев. Еще одну золотую медаль в синхронных прыжках среди юношей 11–12 лет принесли Кирилл Быцко и Виктор Бабаев.

    Серебряными призерами стали Марина Доливец (акробатическая дорожка, девушки 13–14 лет) и пара Елизавета Зверева / Екатерина Базина (синхронные прыжки, девушки 11–12 лет). Бронзу в акробатической дорожке среди юношей 13–14 лет завоевал Георгий Морозов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг россияне Ульяна Панфилова и Михаил Андрейко завоевали золотые медали в двойном минитрампе на юниорском чемпионате мира по прыжкам на батуте в Нанкине.

    В понедельник президент Владимир Путин поздравил российских спортсменов Дмитрия Нартова, Кирилла Пантелеева и Галину Бегим с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира.

    В прошлое воскресенье сборная России одержала победу в общекомандном финале чемпионата мира в Нанкине.

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    14 ноября 2026, 09:12 • Новости дня
    В Крыму назвали беспределом отказ Канады выдать визы российским хоккеистам

    В Крыму назвали беспределом отказ Канады выдать визы хоккеистам из РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал спортивным беспределом и русофобией отказ властей Канады выдать визы российским хоккеистам для участия в международном первенстве.

    «Это спортивный беспредел. Если кто-то еще не понял, что такое русофобия, то вот она в чистом виде», – заявил Константинов РИА «Новости».

    По его словам, Канада после Великой Отечественной войны стала прибежищем нацистов, которые теперь выступают в парламентах и выдают себя за борцов-освободителей.

    «Им сначала хлопают, потом вдруг опомнятся, что не надо было хлопать. Это больное общество и больные политики», – добавил он.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам в сезоне 2026/27. После этого премьер Канады Марк Карни заявил об отказе выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Международная федерация хоккея подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение коллегии о восстановлении сборных России в правах.

    В четверг посол России в Оттаве Олег Степанов назвал проявлением трусости отказ Канады в выдаче виз российским спортсменам.

    В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала решение канадских властей как проявление неонацизма.

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    15 ноября 2026, 21:08 • Новости дня
    ФХР решила пожаловаться в МОК на недопуск сборной России до чемпионата мира

    ФХР и ОКР пожалуются в МОК на недопуск хоккеистов на чемпионат мира в Канаде

    Tекст: Ольга Иванова

    Федерация хоккея России совместно с Олимпийским комитетом России обратится в Международный олимпийский комитет для разрешения ситуации с повторным недопуском молодежной сборной на чемпионат мира в Канаде.

    В воскресенье Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что российская команда не сможет выступить на турнире среди игроков не старше 20 лет из-за позиции канадских властей, передает РИА «Новости».

    В ФХР выразили решительный протест в связи с данным решением, назвав его недопустимым и незаконным. В федерации подчеркнули, что оно принято по политическим причинам и нарушает вступившее в силу постановление Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшее IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Исключение команды нарушает принципы права и олимпизма, добавили в организации.

    ФХР намерена добиваться исполнения решения CAS и восстановления прав спортсменов всеми доступными правовыми способами. 30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, однако премьер-министр Канады Марк Карни заявил об отказе выдавать визы россиянам для участия в турнире, который пройдет с 26 декабря по 5 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол России в Оттаве Олег Степанов назвал проявлением трусости решение канадских властей о недопуске российских спортсменов.

    В среду власти Канады уведомили Международную федерацию хоккея об отказе выдать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала недопуск спортсменов на турнир как проявление неонацизма.

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    14 ноября 2026, 21:21 • Новости дня
    Российский рапирист Бородачев выиграл этап Кубка мира в Пловдиве

    Российский рапирист Бородачев выиграл этап Кубка мира в Болгарии

    Tекст: Вера Басилая

    Российский рапирист Кирилл Бородачев завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в болгарском Пловдиве.

    В финале Бородачев одержал победу над четырехкратным чемпионом мира итальянцем Томмазо Марини со счетом 15:14, передает РИА «Новости».

    26-летний Бородачев является серебряным призером летних Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях. В его активе также серебро чемпионата мира 2025 года в личном первенстве и бронза чемпионата Европы 2025 года в команде.

    Этап Кубка мира в Пловдиве завершится 15 ноября командными соревнованиями среди мужчин и женщин. Отмечается, что российские спортсмены выступали на турнире с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский саблист Павел Граудынь стал обладателем серебряной медали на этапе Кубка мира по фехтованию в Каире.

    В прошлое воскресенье российская спортсменка Ульяна Белых завоевала золотую медаль в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в сенегальском Дакаре.

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    15 ноября 2026, 15:26 • Новости дня
    Коростелев занял четвертое место в гонке свободным стилем в Финляндии

    Лыжник Коростелев стал четвертым в гонке свободным стилем в Финляндии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на предсезонном турнире в Финляндии.

    Победу в гонке одержал немецкий спортсмен Элиас Мох, вторым стал финн Петтери Койвисто, а третье место занял еще один представитель Германии Фридрих Мох, передает ТАСС.

    В женских соревнованиях россиянка Дарья Непряева показала шестой результат.

    Российские спортсмены принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в финской Руке с 27 по 29 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский лыжник Савелий Коростелев занял первое место в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на международных соревнованиях в финском Муонио.

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    15 ноября 2026, 15:04 • Новости дня
    FIS отказала лыжникам Терентьеву, Ардашеву и Степановой в нейтральном статусе

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала российским лыжникам Александру Терентьеву, Сергею Ардашеву и Веронике Степановой в предоставлении нейтрального статуса.

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не выдавать нейтральный статус российским спортсменам Александру Терентьеву, Сергею Ардашеву и Веронике Степановой, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Ранее аналогичный отказ получил трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Генеральный секретарь Федерации лыжного спорта и сноуборда России Екатерина Галкина отмечала, что он намерен оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде.

    На Олимпийских играх 2022 года Терентьев стал обладателем двух бронзовых наград, а Степанова выиграла золото в эстафетной гонке. Ардашев в данный момент владеет Кубком России.

    В начале осени FIS ослабила правила допуска россиян к международным стартам, убрав запрет на выступления для представителей ЦСКА и других спортивных организаций, имеющих отношение к вооруженным силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев назвал политическим решение FIS отказать Александру Большунову в предоставлении нейтрального статуса.

    В тот же день пресс-служба FIS отказалась комментировать причины этого отказа.

    В понедельник FIS предоставила нейтральный статус олимпийскому чемпиону Денису Спицову.

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    15 ноября 2026, 20:01 • Новости дня
    СКА проиграл «Трактору» со счетом 1:5 в домашнем матче КХЛ

    Tекст: Ольга Иванова

    Петербургский хоккейный клуб СКА на домашнем льду уступил челябинскому «Трактору» со счетом 1:5, потерпев третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

    В составе победителей шайбы забросили Андрей Матюшин, Нэйтан Легаре (дубль), Максим Джиошвили и Сергей Телегин, сообщает ТАСС. У СКА единственную шайбу провел Никита Дишковский.

    После этого поражения СКА с 26 очками занимает девятое место в Западной конференции. Челябинский «Трактор» набрал 29 очков и располагается на седьмой строчке Восточной конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник СКА дома обыграл московский «Спартак» со счетом 7:1.

    В начале месяца владивостокский «Адмирал» на своем льду одержал победу над СКА со счетом 4:0.

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    15 ноября 2026, 22:22 • Новости дня
    Российские рапиристы завоевали серебро на этапе Кубка мира

    Сборная России по рапире взяла серебро этапа Кубка мира в Болгарии

    Tекст: Катерина Туманова

    Мужская сборная России по рапире стала серебряным призером этапа Кубка мира по фехтованию в болгарском Пловдиве.

    В финале командного турнира российские спортсмены уступили сборной Италии со счетом 27:45, передает РИА «Новости».

    В составе национальной команды выступали Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Егор Баранников и Павел Пузанков.

    Этап Кубка мира в Пловдиве завершился 15 ноября командными соревнованиями. Россияне выступали на турнире с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский рапирист Бородачев завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в Пловдиве. Российский саблист Граудынь завоевал серебро этапа Кубка мира в Каире.

    Российская спортсменка Ульяна Белых выиграла золото в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

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    15 ноября 2026, 23:47 • Новости дня
    Песков исключил влияние недопуска хоккеистов на другие виды спорта

    Песков заявил о продолжении возвращения спортсменов РФ в большой спорт

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск молодежной сборной по хоккею на чемпионат мира не станет прецедентом.

    Россия продолжит добиваться допуска отечественных атлетов на мировые первенства совместно со всеми международными спортивными федерациями, передает ТАСС.

    «Везде, во всех федерациях ситуация разная. Нужно продолжать работать со всеми», – заявил Песков.

    Он отрицательно ответил на вопрос о том, может ли отстранение национальной сборной от молодежного чемпионата мира по хоккею создать прецедент и осложнить снятие ограничений в других видах спорта.

    В воскресенье Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила об отстранении россиян от турнира из-за позиции властей Канады, отказавшихся выдавать спортсменам визы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение о восстановлении сборных России в правах.

    В пятницу министр по вопросам развития спорта ФРГ Рональд Рауэ заявил о намерении продолжить настаивать на недопуске российских хоккеистов к чемпионату мира. В среду власти Канады уведомили об отказе выдать визы спортсменам для участия в молодежном турнире.

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    16 ноября 2026, 19:37 • Новости дня
    Женская сборная России по шахматам стала победителем турнира в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские шахматистки досрочно завоевали золотые медали на командном чемпионате Азии в Абу-Даби, обеспечив себе первое место за тур до окончания соревнований.

    В шестом туре соревнований россиянки одержали победу над сборной Индии со счетом 3:1 и набрали 12 очков, выиграв все шесть матчей турнира, передает РИА «Новости». Свои партии выиграли Полина Шувалова и Анна Шухман, а Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина сыграли вничью.

    Мужская сборная России в восьмом туре разгромила команду Сирии со счетом 4:0 благодаря победам Даниила Дубова, Алексея Гребнева, Арсения Нестерова и Ивана Землянского. Российские шахматисты набрали 14 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу.

    Заключительные туры мужского и женского турниров состоятся 17 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник президента России Владимир Мединский посетил командный чемпионат Азии по шахматам в Абу-Даби.

    В прошлом году российская сборная заняла первое место на шахматном турнире стран ШОС в Харбине.

    Индийская шахматистка Дивья Дешмух стала победительницей женского Кубка мира в Батуми.

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