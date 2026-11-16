CAS принял заявление об отводе двух арбитров по делу российских хоккеистов

IIHF потребовала отвести двух арбитров CAS по делу о допуске сборных России

Tекст: Вера Басилая

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит требование об отводе двух членов комиссии, участвовавших в отмене отстранения российских команд, передает РИА «Новости».

По информации швейцарского издания Inside Paradeplatz, председатель коллегии итальянец Джулио Палермо в сентябре 2026 года посещал юридическую конференцию в Москве, а египетский арбитр Исмаил Селим за год до этого присутствовал на мероприятии с участием российской юридической фирмы. Об обращении Международной федерации хоккея (IIHF) в CAS из-за возможного конфликта интересов также сообщил канадский журналист Горд Миллер.

Суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/27.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея подала апелляцию на решение о восстановлении прав сборных России.

В среду власти Канады отказались выдать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тупиковой ситуацию с допуском хоккеистов к международным турнирам.