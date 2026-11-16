Инженер-конструктор получил девять лет за финансирование «Артподготовки»

Tекст: Дарья Григоренко

По данным следствия, в 2023 году Андрей Трифонов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) перевел организации 23 тыс. рублей с помощью криптовалюты, передает РИА «Новости». В переписке с администратором Telegram-канала «Артподготовки» он заявил о желании вступить в нее и обязался помогать ее деятельности, за что получил именной партийный билет.

Свою вину Трифонов не признал. По его словам, он смотрел видео организации, чтобы «лучше узнавать врага», так как его работа была связана с созданием средств защиты от беспилотников. Он настаивал, что не знал о статусе «Артподготовки».

«Суд признал Трифонова виновным и окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима», – рассказали в пресс-службе суда.

Кроме того, ему назначен штраф в размере 300 тыс. рублей, ограничение свободы на 10 месяцев и запрет на участие в общественных организациях на два года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Второй Западный окружной военный суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы архитектора из Иванова за перевод денег руководителю «Артподготовки».

В начале октября Апелляционный военный суд признал законным девятилетний срок для инженера-испытателя Евгения Фирова за финансирование этой же организации.

В 2025 году Андрея Верьянова, приговоренного к 24 годам колонии за госизмену, добавили в перечень террористов и экстремистов.