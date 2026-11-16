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    16 ноября 2026, 20:25 • Новости дня

    Собянин сообщил об уничтожении 20 летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Силы ПВО уничтожили 20 летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 летевших на Москву беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены 17 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в Max.

    Позднее Собянин добавил, что уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву. Таким образом, всего были перехвачены и уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 47 украинских беспилотников.

    На прошлой неделе Собянин сообщал о подавлении атаки 31 беспилотника.

    16 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    ФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного
    ФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве гражданку России, подозреваемую в подрыве машины бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова журналиста Сергея Заворотного по заданию украинских спецслужб.

    В столице задержана россиянка 2005 года рождения, причастная к подрыву автомобиля общественного деятеля и независимого журналиста по заданию спецслужб Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

    По данным ведомства, перед совершением преступления девушку обманули мошенники. Она перевела крупную сумму денег на неизвестный счет, после чего преступники использовали этот факт для дальнейшего давления на россиянку и принуждения к совершению покушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сергей Заворотный лишился руки в результате взрыва автомобиля в Москве.

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о причастности украинских спецслужб к организации покушения.

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    16 ноября 2026, 14:16 • Новости дня
    У горящего здания горнолыжного комплекса в Москве обрушилась крыша

    При пожаре на складе горнолыжного комплекса в Москве обрушилась кровля

    У горящего здания горнолыжного комплекса в Москве обрушилась крыша
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве произошло обрушение кровли здания на складе горнолыжного комплекса «Лата Трэк» в Крылатском, там фиксируется сильное возгорание.

    Об этом сообщил источник телеканала 360.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник источник в экстренных службах города сообщил об увеличении площади пожара на территории комплекса «Лата трэк» до 500 квадратных метров.

    В январе региональное Главное управление МЧС сообщило об обрушении кровли на мебельном складе во Владивостоке в результате пожара.

    В прошлом году МЧС сообщило об обрушении кровли из-за крупного пожара на складе в Ленинградской области.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 16:09 • Новости дня
    Синоптик предсказал начало метеорологической зимы в Москве

    Синоптик Леус: Текущая неделя в Москве станет финалом метеорологической осени

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нынешняя неделя в Москве, вероятнее всего, станет последней неделей метеорологической осени, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «С большой долей вероятности нынешняя неделя станет финалом метеорологической осени. С началом недели новой среднесуточная температура будет опускаться ниже нулевой отметки, с опозданием на 10 дней давая отсчет дням метеорологической зимы, а осадки все чаще будут выпадать в виде снега», – написал Леус в Telegram-канале.

    По его словам, начавшаяся неделя пройдет на повышенном температурном фоне. Во вторник днем температура составит +1...+3 градуса. В среду столица окажется на пути теплого атмосферного фронта, возможен мокрый снег с переходом в дождь, а атмосферное давление упадет до 732 мм рт. ст.

    В четверг ожидаются небольшие дожди и потепление до +4...+6 градусов. В пятницу осадки будут локальными, температура составит +3...+5 градусов.

    В выходные Москву накроет новый циклон. В субботу пройдут небольшие дожди, температура составит +3...+5 градусов. В воскресенье местами закружит мокрый снег, а температура немного понизится, но останется выше нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об аномально теплой погоде в Центральной России с колебаниями температуры до шести градусов.

    В четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о выпадении до 15 миллиметров осадков в Москве в ночь на субботу.

    На прошлой неделе климатическую зиму в Москве за последние полвека назвали сократившейся на неделю и ставшей теплее на два градуса.

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    16 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 190 беспилотников
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 190 беспилотников
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за минувшие ночь и утро российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве почти 200 беспилотников.

    В период с 17:00 воскресенья до 08:00 понедельника в сторону Московского региона направлялись около 600 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Большая часть этих дронов была уничтожена системами противовоздушной обороны Министерства обороны на дальних подступах. При этом 191 аппарат был нейтрализован непосредственно на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении 57 летевших к Москве беспилотников.

    В воскресенье российские силы противовоздушной обороны сбили еще десять дронов.

    Ранее столичный градоначальник доложил о подавлении атаки 31 беспилотного летательного аппарата на подлете к городу.

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    16 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Более 45 летевших к Москве дронов ВСУ уничтожены силами ПВО с полуночи

    Системы ПВО уничтожили с полуночи 47 летевших к Москве дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО с полуночи 47 украинских беспилотников в ходе отражения массированной атаки.

    «Сбито 15 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр в Max-канале.

    До этого Собянин несколько раз сообщал об отражении атак дронов. Начиная с полуночи российские силы ПВО успешно отразили налет 47 дронов ВСУ.

    На местах падения фрагментов сбитых аппаратов задействованы профильные специалисты экстренных служб города, которые проводят необходимые оперативные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении 82 направлявшихся в сторону столицы украинских дронов. В воскресенье глава города заявил о ликвидации десяти летевших на Москву беспилотников. Вечером воскресенья аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию.

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    16 ноября 2026, 10:21 • Новости дня
    Атака беспилотников на Москву стала крупнейшей с начала ноября
    Атака беспилотников на Москву стала крупнейшей с начала ноября
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на понедельник на подлете к Москве уничтожили 191 беспилотник, эта попытка атаки стала самой крупной с начала ноября, следует из данных мэра Москвы Сергея Собянина.

    С 17:00 воскресенья до 08:00 понедельника в сторону Московского региона летели около 600 беспилотников, большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах, а 191 аппарат нейтрализовали на подлете к городу, передает РИА «Новости».

    В ночь на 13 ноября в сторону столицы направлялись 467 дронов, из которых 144 сбили на подлете к Москве. В начале месяца, в ночь на 3 ноября, в Московскую область летели 493 аппарата, 187 из них были уничтожены силами противовоздушной обороны на подлете к городу.

    Самой крупной в октябре стала попытка атаки в ночь на 30 октября, когда в сторону Московского региона летели 862 беспилотника, из них 170 были нейтрализованы около столицы. В сентябре наиболее массированной стала атака в ночь на 20 сентября, когда уничтожили 1,6 тыс. аппаратов, в том числе 450 – на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве почти 200 беспилотников.

    В четверг силы противовоздушной обороны подавили атаку 31 летевшего к столице дрона.

    В начале месяца мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации 187 беспилотников на подлете к городу.

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    16 ноября 2026, 01:58 • Новости дня
    Куранты на Спасской башне заработали после техобслуживания

    Куранты на Спасской башне вновь заработали после техобслуживания

    Куранты на Спасской башне заработали после техобслуживания
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Куранты на Спасской башне Московского Кремля заработали после десятидневного перерыва на плановое техническое обслуживание.

    Часы остановили в полночь 6 ноября для регламентных работ, передает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России. Все это время каждые четверть часа транслировались записи боя и мелодий.

    В прошлый раз часы останавливали в 2020 году для замены части колоколов. Сейчас 12 новых и 11 старых колоколов настроены на исполнение гимна России и произведения «Славься» Михаила Глинки по четыре раза в сутки.

    Самый большой старый колокол 1999 года весит более тонны, самый большой новый – 850 кг. Самый тяжелый колокол, отбивающий часы, датируется 1769 годом производства и весит более 2 т.

    Современные куранты работают на Спасской башне с 1767 года и являются самыми древними механическими курантами в Европе. Глобальная реставрация проводилась в 1851 году, после чего ремонтные работы проходили в 1974 и 1999 годах.

    В декабре 2014 года механизм прошел проверку и профилактику в рамках реставрации Спасской башни.

    Механизм курантов весит около 25 т и занимает три этажа башни. Диаметр циферблатов составляет 6,12 м, их приводят в действие три гири весом от 160 до 224 кг, а точность хода обеспечивает 32-килограммовый маятник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября куранты на Спасской башне Московского Кремля остановили для регламентного обслуживания. Механизм решили остановить на десять дней для проведения планового технического обслуживания.

    В октябре в Москве наметили масштабную реконструкцию Шуховской радиобашни.

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    16 ноября 2026, 03:34 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал весеннюю аномалию на неделе в Центральной России

    Синоптик Тишковец спрогнозировал аномальное тепло в Центральной России

    Tекст: Катерина Туманова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о наступлении аномально теплой погоды в Центральной России на грядущей неделе с колебаниями температуры до +6 градусов.

    «В предстоящую неделю западные воздушные потоки, словно невидимый дирижер, продолжат гнать через европейский континент огромные массы воздуха, рожденные над Атлантикой, где в океанской колыбели их коснулось теплое дыхание Гольфстрима. Эта атмосферная река будет нести с собой странную, почти мартовско-апрельскую аномалию среди формально наступившей 14 ноября климатической зимы», – рассказал Тишковец РИА «Новости».

    Синоптик добавил, что в понедельник ожидается солнечная погода, днем воздух прогреется до +5 градусов. Во вторник станет прохладнее из-за облачности, температура не превысит +3 градусов.

    В среду в Центральной России прогнозируются мокрый снег с дождем, гололедица и аномально низкое атмосферное давление в 730 миллиметров ртутного столба.

    В четверг теплый сектор циклона принесет обложные дожди, из-за чего полностью растает снежный покров, а дневная температура поднимется до +6 градусов.

    За двое суток в Москве выпадет 30% месячной нормы осадков. В пятницу и субботу сохранится теплая и дождливая погода, а в воскресенье осадки вновь перейдут в смешанную и твердую фазу, заключил специалист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус рассказал о сокращении климатической зимы в Москве. Климатолог спрогнозировал снег в Москве на Новый год. В октябре Тишковец спрогнозировал в Центральной России позднюю «истеричную» зиму.


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    16 ноября 2026, 00:10 • Новости дня
    Силы ПВО сбили за четыре часа более 80 направлявшихся к Москве дронов ВСУ

    Силы ПВО за четыре часа уничтожили 82 направлявшихся к Москве дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили 82 дрона ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы вечером воскресенья, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    «Ещё 15 беспилотников сбиты системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сказано в последнем за воскресенье сообщении мэра в мессенджере.

    Всего за четыре часа, с 20:00 до 24:00, силы ПВО перехватили 82 украинских беспилотника, летевших к российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Собянин сообщил об отражении атаки десяти беспилотников на Москву. Вечером воскресенья Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию. Минобороны сообщило, что силы ПВО за день сбили 230 украинских беспилотников.


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    16 ноября 2026, 13:57 • Новости дня
    Площадь пожара в комплексе «Лата трэк» в Москве достигла 500 квадратных метров

    Площадь пожара в московском комплексе «Лата трэк» достигла 500 квадратных метров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве площадь пожара на территории комплекса «Лата трэк» в Крылатском увеличилась до 500 квадратных метров, сообщил источник в экстренных службах города.

    Площадь возгорания на территории комплекса «Лата трэк» на западе Москвы достигла 500 квадратных метров, решается вопрос о привлечении авиации, сказал собеседник РИА «Новости».

    Он отметил, что существует угроза перехода огня на еще одно здание. Для борьбы с пожаром планируется использовать авиацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании в Москве увеличилась до 300 квадратных метров.

    Летом масштаб возгорания в элитном жилом комплексе «Дом на Страстном бульваре» в центре столицы достиг 400 квадратных метров.

    В мае представитель экстренных служб сообщил о масштабном пожаре площадью 300 квадратных метров в хостеле на востоке Москвы.

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    16 ноября 2026, 04:40 • Новости дня
    Число сбитых ПВО летевших на Москву дронов достигло 57 штук

    Силы ПВО уничтожили еще 10 летевших к Москве беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские силы ПВО уничтожили еще десять летевших к Москве беспилотников, общее число которых достигло 57 штук, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожено ещё 10 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Собянин уточнил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

    С полуночи на подлете к столице были уничтожены 57 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении 47 украинских беспилотников. К вечеру воскресенья мэр заявил об уничтожении 82 направлявшихся в сторону столицы украинских дронов. Вечером воскресенья аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию, за ним последовал Шереметьево.

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    16 ноября 2026, 07:31 • Новости дня
    Человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы

    При пожаре на северо-западе Москвы погиб один человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате пожара в квартире жилого дома на улице Габричевского на северо-западе Москвы погиб один человек, трое были спасены, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

    «На улице Габричевского произошло загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома», – сообщило ведомство в Max.

    В ходе тушения пожара были спасены три человека. Возгорание ликвидировано, однако один человек погиб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате возгорания личных вещей в квартире на востоке Москвы пострадал один человек.

    На прошлой неделе при пожаре в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека.

    В начале месяца в результате пожара в двухкомнатной квартире на Очаковском шоссе на западе Москвы погибли два человека.

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    16 ноября 2026, 10:29 • Новости дня
    Пассажиры пострадали при столкновении автобуса со столбом в Москве

    МВД: В Москве автобус въехал в столб, пострадали три человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице водитель автобуса не справился с управлением и врезался в столб на Коровинском шоссе, сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД.

    «Предварительно, на Коровинском шоссе водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – столб», – цитирует ведомство РИА «Новости».

    В полиции добавили, что врачи осматривают троих пассажиров автобуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Петербурге троллейбус наехал на дорожный знак и столб освещения из-за не уступившего дорогу легкового автомобиля.

    В июле причиной наезда рейсового автобуса на дерево в Москве назвали кратковременное ухудшение здоровья водителя.

    В мае шесть человек получили травмы при столкновении маршрутного автобуса со стоящим грузовым автомобилем на Ереванской улице столицы.

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    16 ноября 2026, 01:35 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево перешел на работу с рейсами по согласованию

    Аэропорт Шереметьево временно ограничил прием и отправку рейсов

    Tекст: Катерина Туманова

    В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщил представитель Росавиации в Max-канале.

    «Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – сказано в сообщении.

    В Росавиации указали на возможность корректировки в расписании рейсов. Статус рейсов можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Собянин сообщил об уничтожении 82 направлявшихся в к столице украинских дронов. В воскресенье глава города заявил о ликвидации десяти летевших на Москву беспилотников. Вечером воскресенья аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию.

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    16 ноября 2026, 15:18 • Новости дня
    При пожаре в горнолыжном комплексе в Москве никто не пострадал

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате пожара в горнолыжном комплексе «Лата трэк» на западе Москвы, по предварительной информации, нет пострадавших.

    Площадь возгорания составила 1,7 тыс. квадратных метров, в настоящий момент огонь удалось локализовать. Кровля здания обрушилась по всей площади, передает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

    «По предварительным данным, пострадавших в результате пожара в комплексе «Лата трэк» нет», – сказал собеседник агентства.

    Установление обстоятельств возгорания и ход доследственной проверки контролирует прокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на складе горнолыжного комплекса «Лата трэк» в Крылатском произошло обрушение кровли здания. Площадь пожара на территории комплекса увеличилась до 500 квадратных метров.

    В прошлом месяце площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании в столице достигла 300 квадратных метров.

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