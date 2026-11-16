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    16 ноября 2026, 20:13 • Новости дня

    Суд признал действительным завещание создателя бренда «Б. Ю. Александров»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мосгорсуд удовлетворил иск вдовы основателя компании «Ростагроэкспорт» Бориса Александрова и признал действительным его рукописное завещание, передающее права на товарные знаки дочери бизнесмена.

    Мосгорсуд по иску вдовы Ольги Александровой признал действительным рукописное завещание основателя компании «Ростагроэкспорт» и бренда глазированных сырков «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова, передает РИА «Новости».

    «Сегодняшним решением иск вдовы о признании рукописного завещания действительным был удовлетворен», – заявил адвокат заявительницы Дмитрий Ильчаков. По его словам, требование признать право собственности на пять товарных знаков за дочерью Екатериной отменили из-за избыточности, так как это уже прописано в тексте документа.

    Разбирательства длились почти шесть лет из-за действий внебрачной дочери бизнесмена Натальи Кокоты, по заявлению которой документ изъяли и уничтожили. В результате супруга и другие наследники не могли вступить в права, а сторонний производитель все это время выпускал продукцию без выплаты роялти.

    Борис Александров скончался в ноябре 2020 года, успев написать завещание в больнице. По итогам судебного процесса дочь Екатерина получила исключительное право на бренды, а вдове досталась восьмая часть прав на товарные знаки и доля в наследстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце дочь покойного музыканта Александра Градского решила обжаловать отказ лишить вдову артиста права на долю в наследстве.

    В прошлом году Верховный суд поддержал жительницу Новосибирска в споре за наследство москвича.

    16 ноября 2026, 09:32 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту

    Глава Крыма Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту

    ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что движение транспорта по Крымскому мосту ограничено ориентировочно до середины дня из-за нанесенного удара.

    «Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня», – сообщил глава республики Сергей Аксенов в Мах.

    Для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб.

    Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле, и призвал доверять исключительно официальным источникам информации.

    Сведения о работе паромной переправы между полуостровом и портом «Кавказ» можно уточнить по телефону министерства транспорта Республики Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг информационный центр о ситуации на автоподходах сообщил о временном прекращении движения автомобилей по Крымскому мосту. В среду проезд автотранспорта по мосту также временно перекрыли.

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    16 ноября 2026, 11:46 • Новости дня
    Рогов призвал лишить Украину возможностей для атак на Крымский мост

    Рогов: Уничтожение Крымского моста остается идеей фикс киевского режима

    Рогов призвал лишить Украину возможностей для атак на Крымский мост
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Надо сделать так, чтобы у ВСУ вовсе не было возможности совершать атаки на Крымский мост, для этого мы и ведем спецоперацию, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии ОП Владимир Рогов. Он отметил, что ПВО сработала отлично и в ходе атаки украинских дронов в понедельник Крымский мост не получил критических повреждений.

    «Уничтожение Крымского моста остается идеей фикс для Владимира Зеленского. Дело в том, что это сооружение демонстрирует: Россия – это созидание, в то время как режим, пришедший к власти в Киеве после переворота, – это разрушение», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии.

    Он напомнил, что ранее противник направлял на мост десятки тысяч беспилотников, безэкипажные катера, а также пытался организовывать теракты. Все это делалось в том числе для создания невыносимых условий жизни для крымчан. «То есть противоборствующая сторона постоянно прощупывает момент, когда сможет нанести непоправимый – по их собственным оценкам – удар по Крымскому мосту», – указал собеседник.

    По его мнению, нынешняя активизация ВСУ неслучайна. На днях ожидается встреча лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне. «Украинская сторона в связи с этим пытается ослабить переговорные позиции Москвы и показать, что Россия якобы не достойна места в тройке ведущих держав», – уточнил Рогов. Кроме того, добавил он, в команде Зеленского считают, что ночь с воскресенья на понедельник – это удачный момент для медийного разгона.

    Между тем спикер допускает, что до 19 ноября противник может предпринять еще ряд ударов и диверсий. Как бы то ни было, ПВО сработала отлично, Крымский мост не получил критических повреждений. «Мы видим, что стянуты системы противовоздушной обороны, выставлена физическая защита – буи, сетки. Но все это – реакция на действия противника. Но надо сделать так, чтобы у ВСУ вовсе не было возможности совершать подобные атаки. Для этого мы и ведем спецоперацию», – подчеркнул собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что противник в последнее время методично бьет по мостам, ведущим в Крым. «Так, 7 ноября дроны атаковали переправу через Миус на трассе «Новороссия» в Ростовской области – сухопутном коридоре в Крым через Мариуполь и Мелитополь. 15 ноября на той же трассе в Неклиновском районе поврежден путепровод над железной дорогой», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    По его мнению, время выбрано неслучайно. «19 ноября в Шэньчжэне встречаются Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Киеву перед таким столом нужна картинка – у нас есть козыри на руках. Самый выгодный для заголовка объект на полуострове – мост… Его чинили после грузовика, восстанавливали после морских дронов. Починят и сейчас», – акцентировал военкор.

    Ранее ВСУ ударили по Крымскому мосту. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня понедельника. «Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – написал он, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

    Движение по автомобильной части Крымского моста временно перекрыто в результате атаки украинских беспилотников, железнодорожное сообщение функционирует штатно, сообщило Министерство транспорта.

    Тем временем компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь, сообщила, что из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются четыре поезда «Таврия»: Петербург – Керчь отправлением 14 ноября (на 4,5 часа), Москва – Керчь отправлением 14 ноября (на 3,5 часа) и Москва – Керчь отправлением 15 ноября (на два часа), а также состав Адлер – Керчь отправлением 15 ноября (на 4,5 часа).

    По данным Минобороны России, в ночь на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. Помимо Крыма, БПЛА были перехвачены над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 14:07 • Новости дня
    Минобороны заявило о поражении объектов для хранения и запуска БПЛА ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также местам дислокации и запуска дронов украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктурным объектам украинской армии.

    Удары пришлись по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах противника, указало ведомство в Max.

    Также российские военные успешно поразили выявленные места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов. Наряду с этим атакам подверглись пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, зафиксированные в 141 районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики и инфраструктуры Украины.

    В четверг российские военные поразили украинские оборонный и энергетический комплексы.

    В среду Минобороны сообщило о новых ударах по украинской энергетической инфраструктуре и сухогрузу с оружием в Черном море.

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    16 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    ФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного
    ФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве гражданку России, подозреваемую в подрыве машины бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова журналиста Сергея Заворотного по заданию украинских спецслужб.

    В столице задержана россиянка 2005 года рождения, причастная к подрыву автомобиля общественного деятеля и независимого журналиста по заданию спецслужб Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

    По данным ведомства, перед совершением преступления девушку обманули мошенники. Она перевела крупную сумму денег на неизвестный счет, после чего преступники использовали этот факт для дальнейшего давления на россиянку и принуждения к совершению покушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сергей Заворотный лишился руки в результате взрыва автомобиля в Москве.

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о причастности украинских спецслужб к организации покушения.

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    16 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    RFI: Французские военные тайно находятся на Украине с лета
    RFI: Французские военные тайно находятся на Украине с лета
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Франции по меньшей мере с лета тайно действуют на территории Украины, где занимаются подготовкой украинских солдат и техническим обслуживанием военной техники.

    Секретная миссия под названием Volia состоит из небольших групп военнослужащих, которые отправляются на Украину для выполнения краткосрочных задач. Французские военные не принимают непосредственного участия в боевых действиях, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RFI.

    Основными задачами миссии стали обучение военнослужащих ВСУ и обслуживание высокоточных ракет, самоходных артиллерийских установок Caesar и самолетов Mirage 2000. Власти решили отказаться от привлечения гражданских специалистов и направили на Украину солдат из обычных армейских подразделений.

    Для сокрытия присутствия контингента используется миссия Gerfaut, официально действующая в Польше. Военнослужащим предписывается говорить, что они направляются именно в эту страну.

    Власти Франции никогда официально не подтверждали присутствие своих солдат на Украине, а национальный парламент не был уведомлен о существовании миссии. Председатель комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен назвал информирование парламента конституционной обязанностью.

    «Президент республики, как только войска задействованы, должен проинформировать парламент в установленный срок», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о подготовке западных стран к интервенции на Украине.

    Французская радиостанция Europe 1 сообщила о готовности Парижа направить военнослужащих на украинскую территорию после прекращения огня.

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    16 ноября 2026, 09:58 • Новости дня
    Публикация архивов спецслужб обернулась скандалом в Венгрии

    Bloomberg: Около 160 человек ошибочно попали в базу осведомителей Венгрии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Публикация Венгрией секретных архивов о коллаборантах коммунистической эпохи обернулась скандалом из-за ошибок в базе данных и утраты десятков тысяч документов, пишет Bloomberg.

    Около 160 человек, включая оппозиционного политика, были ошибочно внесены в онлайн-базу как коллаборанты, хотя на деле они сами были объектами слежки за антирежимную деятельность, сообщает Bloomberg. Премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру пришлось извиняться в парламенте, а глава национальных архивов безопасности предложил уйти в отставку.

    Публикация так называемых карточек «картон 6» содержит лишь базовые данные, что человека вербовали в осведомители, но не показывает, согласился ли он сотрудничать и действовал ли во вред кому-либо. Историки оценивают, что около двух третей архивных файлов были уничтожены или изъяты, в базе осталось немногим более 50 тыс. имён, в том числе отсутствует дело бывшего премьер-министра Петера Мейдьеши, которого называли осведомителем более 20 лет назад.

    Среди новых имён в базе оказались звезда сборной Венгрии по футболу 1950-х годов Йожеф Божик и нобелевский лауреат по медицине Каталин Карико, которая ранее признавала, что подписала документ о сотрудничестве из страха, но никогда не писала доносов. «Я знала, как работает система, я боялась, и поэтому подписала документ о сотрудничестве. В последующие годы я никогда не подавала письменных отчётов, я никогда никому не причинила вреда», – рассказывала Карико сайту Telex.

    В феврале, к дню памяти жертв коммунизма, Венгрия планирует опубликовать так называемые «дела Б», которые дадут больше информации о том, как людей пытались завербовать. За последнюю неделю более 10 тыс. человек обратились в архивы за сведениями об упомянутых в базе именах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал бывшего главу правительства Виктора Орбана «затаившимся мафиозным боссом», молчащим о своём министре, прятавшем миллиарды в лесу. В пятницу Мадьяр сообщил об обнаружении 15,3 млн долларов, спрятанных в лесах, по уголовному делу против бывшего министра национального развития Миклоша Шестака. В начале месяца Мадьяр сообщил о рассекречивании и размещении в свободном доступе документов службы госбезопасности Венгрии времён социализма.

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    16 ноября 2026, 10:39 • Новости дня
    В Таиланде забили тревогу из-за появления «рыб-зомби»
    В Таиланде забили тревогу из-за появления «рыб-зомби»
    @ SCMP

    Tекст: Ольга Иванова

    Рыбаки в Таиланде сообщили о появлении в реке Меконг сомов с волдырями и обесцвеченными плавниками, получивших прозвище «рыбы-зомби».

    Тревогу вызывает возможное загрязнение реки мышьяком и другими тяжелыми металлами в результате добычи полезных ископаемых выше по течению, пишет South China Morning Post.

    Тайский активист по защите окружающей среды Аомбун Тхипсуна опубликовал фотографии пораженных рыб в социальных сетях.

    Отмечается, что бассейн реки Меконг обеспечивает жизнедеятельность около 60 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Пхукете власти предупредили отдыхающих об активизации ядовитых медуз в прибрежных водах.

    В октябре на популярный пляж в австралийском городе Иден выбросило тысячи ядовитых морских зайцев.

    В середине прошлого месяца ученые заметили худых китов у берегов Камчатки.

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    16 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    Дипломат оценил слова фон дер Ляйен о формате переговоров с Россией

    Дипломат Долгов: Евросоюз не понимает цели мирных переговоров

    Дипломат оценил слова фон дер Ляйен о формате переговоров с Россией
    @ Li Mangmang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Последние заявления европейских лидеров в контексте украинского кризиса говорят лишь об одном – участие в урегулировании нужно им для саботирования переговоров, а не для достижения реального прогресса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее ЕС заявил о намерении участвовать в переговорах по формату E5+ЕС.

    «Европейцев не пустили в зал переговоров в Абу-Даби, где проходила встреча представителей России, США и Украины», – напомнил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ. Он обратил внимание – тот факт, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен огласила формат желаемого участия в переговорном треке, вовсе не означает реальный допуск европейских представителей.

    Спикер также напомнил слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, что участие европейских стран в переговорах не обсуждалось на недавней встрече российского лидера Владимира Путина со спецпосланниками американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

    «Дело не в форматах присутствия Брюсселя за столом переговоров, а в создании, что называется, добавленной стоимости этого диалога», – указал он. В связи с этим спикер упомянул озвученное намерение представителей ЕС давить на Россию в ходе встреч.

    «Дипломатический трек существует не для того, чтобы пытаться оказывать коллективное воздействие на одну из сторон, а для поиска концепции новой архитектуры безопасности Европы. Пока в Брюсселе этого не поймут, на мой взгляд, европейским делегатам нечего делать за столом», – полагает Долгов.

    Более того, продолжил собеседник, в последние недели лидеры ЕС заявляли об отсутствии необходимости создавать новую архитектуру общеевропейской безопасности. «В связи с этим непонятно, что они вообще хотят обсуждать на переговорах», – подчеркнул спикер. По его мнению, почти все заявления лидеров ЕС, касающиеся переговорного трека, «больше похожи на фарс и попытку саботировать сам процесс».

    Кроме того, напомнил он, главы ряда государств Европы, проявляющих дипломатическую активность, в течение ближайшего года могут потерять свои посты. «Внутриполитический авторитет тех же Макрона и Мерца стремится к нулю. На этом фоне их попытки навязать свою концепцию Москве и Вашингтону выглядят еще более странными», – указал спикер.

    Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом на полях неформального саммита ЕС в Дублине сообщила, что европейская сторона намерена участвовать в переговорах по урегулированию украинского кризиса.

    «Мы обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет активно участвовать в этом процессе в формате E5+ЕС. Мы обеспечим максимальную поддержку Киеву и максимальное давление на Москву», – заверила дипломат в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Я приветствую возобновление импульса в продвижении трека к справедливому и прочному миру. Сильное европейское присутствие имеет важное значение. Мы договорились о создании команды – группы стран «Европа-5» плюс институты ЕС. Мы будем защищать как украинские, так и европейские интересы», – добавила она.

    Формат E5+ЕС предполагает участие в переговорах представителей Германии, Франции, Британии, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Евросовета. По данным Politico, их присутствие планируется на уровне советников по национальной безопасности.

    Также присутствовавший в Дублине Владимир Зеленский призвал правительства стран ЕС активизироваться для того, чтобы принять участие в мирных переговорах. «Нам необходимо убедиться, что Европа станет постоянным участником этих встреч», – сказал украинский деятель.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что выбранные странами Европы переговорщики не пытались установить контакт с Москвой. По его словам, представители ЕС смогут присоединиться к мирным переговорам, когда продемонстрируют реальную готовность способствовать урегулированию. Газета ВЗГЛЯД писала, как Москва в Абу-Даби начала переустройство европейской безопасности.

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    16 ноября 2026, 00:15 • Новости дня
    Министр Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF

    Дегтярев призвал МОК наказать Канаду и IIHF за недопуск сборной России

    Министр Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия Международной федерации хоккея (IIHF) и Канады по недопуску российских хоккеистов на молодежный чемпионат мира должны получить жесткую оценку Международного олимпийского комитета (МОК), заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

    «Убеждены, что действия IIHF, Федерации хоккея Канады и правительства Канады должны получить самую жесткую оценку МОК, международных спортивных организаций и повлечь последствия для их статуса и права проводить международные соревнования», – заявил Дегтярев РИА «Новости».

    Он назвал аргументы IIHF о форс-мажоре несостоятельными. По его словам, федерация долгое время придерживалась дискриминационной позиции вопреки решению собственного арбитражного органа.

    Министр добавил, что решение CAS о допуске российских команд было ожидаемым, а у IIHF было время проработать перенос соревнований.

    Дегтярев сообщил, что Россия потребовала принять меры в отношении НОК и Федерации хоккея Канады. Он подчеркнул, что единственным правомерным решением был бы перенос турнира в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье молодежная сборная России по хоккею лишилась участия в ЧМ из-за визовых ограничений канадского правительства.

    В тот же день Федерация хоккея России решила обратиться в Международный олимпийский комитет для разрешения ситуации.

    В субботу Международная федерация хоккея (IIHF) подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на восстановление сборных России в правах.

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    16 ноября 2026, 03:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала «давление» на Россию целью переговоров по Украине
    Фон дер Ляйен назвала «давление» на Россию целью переговоров по Украине
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб провели обсуждение возможных форматов участия Европы в мирных переговорах по Украине.

    «Европа будет тесно участвовать в этом процессе в формате E5 + ЕС. В то же время мы обеспечим максимальную поддержку Украине и максимальное давление на Россию», – написала фон дер Ляйен в соцсети X.

    Она подчеркнула, что Евросоюз продолжит оказывать Украине максимальную поддержку, одновременно наращивая давление на Россию.

    Глава ЕК выразила благодарность Финляндии за усилия по прекращению конфликта. Кроме того, стороны обсудили вопросы расширения Евросоюза в преддверии Форума по расширению ЕС, сойдясь во мнении, что «более крупный и сильный Союз создаст более процветающую и независимую Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков сообщил об отсутствии контактов Москвы с выбранными в ЕС переговорщиками по урегулированию на Украине.

    Кремль также заявил об отсутствии планов менять состав российской делегации для участия в трехсторонних переговорах. В начале месяца замглавы МИД Александр Грушко объяснил реакцию Евросоюза на телефонный разговор Стубба и премьер-министра Норвегии Стере с президентом России Путиным.

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    16 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Каллас назвала абсурдными требования России по Украине
    Каллас назвала абсурдными требования России по Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала абсурдными требования России об уступках для завершения конфликта на Украине, подчеркнув, что Москва должна первой сделать шаг к миру.

    «Российские требования максимальны и действительно абсурдны», – заявила Каллас перед встречей министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. По ее словам, Россия использует привычную тактику, выдвигая завышенные требования, а затем добавляя новые, чтобы после отказа от них первоначальные условия казались разумными, пишет Politico.

    В отличие от требований Москвы, европейские лидеры и главы МИД настаивают на прекращении огня как первом шаге к переговорам. Кроме того, министр обороны Финляндии назвал возмутительными предположения о выходе страны из НАТО.

    Каллас также напомнила, что у Евросоюза есть рычаги влияния на переговорах. В частности, она упомянула о санкциях и более чем 211,8 млрд долларов замороженных российских активов, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

    Сама Каллас не вошла в переговорную группу Евросоюза по Украине. Отвечая на вопрос о роли, которую она могла бы сыграть, Каллас подчеркнула, что Европейская служба внешних связей может оказать поддержку переговорщикам. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис выразил уверенность, что верховный представитель идеально подходит для участия в команде.

    По словам высокопоставленных чиновников Евросоюза, ожидается, что следующий раунд переговоров по Украине состоится после встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне. Швеция тем временем выразила сомнения в успехе переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Каллас выразила намерение участвовать в формировании позиции Евросоюза на переговорах с Россией и США по Украине. В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров назвал тупиковыми планы Евросоюза по урегулированию конфликта без учета интересов Москвы. В пятницу руководство Евросоюза объяснило отказ Каллас в праве вести переговоры с Россией.

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    16 ноября 2026, 09:56 • Новости дня
    Россия и США выступили против ограничений автономного оружия

    Reuters: Россия и США выступили против переговоров об автономном оружии

    Россия и США выступили против ограничений автономного оружия
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Представители Соединенных Штатов и России намерены выступить против введения юридически обязательных правил для смертоносных автономных систем вооружений на встрече в Женеве.

    Большинство стран, участвующих во встрече под эгидой ООН, поддерживают начало переговоров о запретах и регулировании автономных вооружений. Однако ведущие военные державы, включая США, Россию и Израиль, выступают против, утверждая, что существующего гуманитарного права достаточно, пишет Reuters.

    Развитие искусственного интеллекта стимулировало создание беспилотников, роботов, танков и подводных лодок, способных убивать без участия человека. Такие полуавтономные системы уже применяются на Украине, в Судане и на Ближнем Востоке.

    США предлагают пятилетний мандат на переговоры по необязательному соглашению, предпочитая руководящие принципы жестким правилам. Россия публично не заявляла о своей позиции, но ранее сопротивлялась предложениям о юридически обязывающем договоре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Россия, США и Китай решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования. В начале месяца генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе искусственного интеллекта. В 2024 году и. о. главы российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила об активной работе Украины над повышением автономности беспилотников.

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    16 ноября 2026, 00:33 • Новости дня
    Джонни Депп объяснил свой переезд на Багамы усталостью от США

    WSJ: Джонни Депп переехал из США на Багамы в поисках уединения

    Джонни Депп объяснил свой переезд на Багамы усталостью от США
    @ IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский актер Джонни Депп признался, что большую часть времени проводит на Багамских островах, так как в Соединенных Штатах он лишен покоя из-за постоянного внимания публики.

    Артист переехал на собственный частный остров, чтобы избежать постоянного внимания со стороны общественности, пишет The Wall Street Journal.

    «Сегодня я большую часть времени живу на Багамах. Там я обрел полный покой и тишину. Никто не направляет на меня камеры и не пялится. Я купил свой деревянный дом 1940-х годов в 2004 году и пристроил к нему юрту и художественную студию. Искусство по-прежнему остается для меня убежищем, позволяющим осмысливать окружающий мир», – рассказал Депп.

    По словам актера, на острове он может заниматься музыкой и чтением. Он напомнил, что именно увлечение музыкой привело его в Лос-Анджелес в 1983 году, где он позже познакомился с актером Николасом Кейджем, который и посоветовал ему начать сниматься в кино.

    В настоящее время Депп сыграл главную роль в фильме «Эбенезер», который стал его первым крупным голливудским проектом за последние восемь лет. Кроме того, ходят слухи о намерении актера вернуться к своей номинированной на «Оскар» роли Джека Воробья в давно обсуждаемый шестой фильм франшизы «Пираты Карибского моря».

    «Если все будет именно так, как нужно, в отношении того, как они собираются завершить «Пиратов», то единственное, в чем я действительно хочу участвовать, это просто проводить их на более позитивной ноте», – передает портал The Wrap слова Деппа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продюсер летом заявил о переговорах с Деппом по новой части «Пиратов Карибского моря». Депп признался в желании вернуться к роли Джека Воробья. В декабре 2025 года Депп заявил, что сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты».

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    16 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Болгария вывела два российских банка из-под европейских санкций

    Болгария вывела два банка в России из-под санкций Евросоюза

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова заявила, что София вывела Первый инвестиционный банк и Инвестиционно-корпоративный банк из-под санкций Евросоюза.

    Болгария вывела из-под санкций Евросоюза Первый инвестиционный банк и Инвестиционно-корпоративный банк в России, передает ТАСС.

    «Эти банки – болгарская собственность, собственность болгарских компаний. Они не оперируют финансовыми средствами граждан, которые попадают в санкционные списки. В большей степени способ, которым они встроены в работу в России, не позволяет им вывести свои средства», – сказала Петрова-Чамова перед встречей глав МИД стран ЕС.

    По словам министра, в случае введения ограничений кредитные организации могут утратить свои активы. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подтвердила отказ Софии предоставлять Украине военную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе Софии присоединяться к объединению государств по военной и финансовой поддержке Киева.

    Тогда болгарские власти сформировали перечень из трех пунктов для отклонения очередного антироссийского санкционного пакета Евросоюза.

    В июне правительство страны отказалось одобрять новые европейские ограничения из-за угрозы ущерба государству.

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    16 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    Эксперт: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры

    Эксперт Кнутов: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры

    Эксперт: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атака ВСУ на Крымский мост, по которому в основном движутся легковые автомобили, преследует две цели – сорвать переговоры по урегулированию кризиса и спровоцировать Россию на неадекватные действия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «На минувшей неделе прошли трехсторонние переговоры в Абу-Даби. По заявлениям американских представителей, идет подготовка к новым контактам. Однако Украина не меняет своей тактики и параллельно этим процессам продолжает действовать, копируя тактику международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что только за последнее время произошла серия громких инцидентов: в частности, ВСУ ударили по портовой зоне Усть-Луги, в Петербурге подорвали автомобиль полковника ВВС и ПВО, а в Москве – машину журналиста. Теперь противник атаковал Крымский мост. «Сооружение не задействовано в переброске военных грузов. В основном по нему движутся легковые автомобили, и на Украине это прекрасно знают», – указал собеседник.

    Как полагает Кнутов, в своих действиях Киев преследует несколько целей. «Первая – сорвать переговоры, тем более что судьба участия европейцев еще не решена. А вторая – спровоцировать Россию на неадекватные действия», – детализировал он.

    «Украинская сторона надеется, что российская армия ошибется и ударит по объектам социальной инфраструктуры и мирным гражданам. Тогда оппоненты смогут использовать это для раскручивания уже известных провокационных нарративов: якобы с Москвой нельзя вести переговоры и стране нужно нанести стратегическое поражение, а для этого требуется ввод зарубежных контингентов на Украину», – описал эксперт логику киевских властей.

    Однако, как подчеркнул спикер, российский ответ представляет собой удары по объектам ВПК либо энергетики, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по логистике. Эта работа ведется планомерно и будет продолжена. «Кроме того, после атаки на Крымский мост специалисты изучат тактику применения БПЛА и выяснят, почему дронам удалось прорваться. Следует также ожидать усиления противовоздушной обороны в районе Крымского моста», – добавил он.

    Пока движение через мост перекрыто, людям следует следить за сообщениями региональных властей и не полагаться на слухи. «Возможно, стоит поднять вопрос о паромной переправе. Причем запускать ее нужно как можно скорее: это позволит свести к минимуму неудобства для граждан, пока идут восстановительные работы», – заключил Кнутов.

    Ранее ВСУ ударили по Крымскому мосту. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня понедельника. «Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – написал он, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

    В Минтрансе также заявили о приостановке движения по автомобильной части Крымского моста. «Ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме», – говорится в сообщении ведомства.

    Тем временем компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь, сообщила, что из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются четыре поезда «Таврия»: Петербург – Керчь отправлением 14 ноября (на 4,5 часа), Москва – Керчь отправлением 14 ноября (на 3,5 часа) и Москва – Керчь отправлением 15 ноября (на два часа), а также состав Адлер – Керчь отправлением 15 ноября (на 4,5 часа).

    По данным Минобороны России, в ночь на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. Помимо Крыма, БПЛА были перехвачены над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

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