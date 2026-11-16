Власти Ирака допустили ввод войск в Курдистан

«Существует возможность ввода армейских подразделений в районы курдистанского региона», – цитирует аль-Абуди РИА «Новости» со ссылкой на Иракское информационное агентство (INA).
По его словам, Багдад координирует действия с властями автономии и фиксирует признаки сотрудничества с представителями федеральных силовых структур, которым поручено отслеживать случаи незаконного оборота нефти.
Представитель правительства подчеркнул, что власти действуют в рамках конституции, а препятствующие работе силовиков предстанут перед законом. Он добавил, что расследование предполагаемой контрабанды ведется на всей территории страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник иракская вооруженная группировка «Катаиб Хезболла» отвергла обвинения в причастности к контрабанде нефти.
В пятницу Ирак приступил к поставкам нефти с южных месторождений в сирийский порт Банияс.
В марте Турция предложила Ираку увеличить экспорт сырья через нефтепровод Киркук – Джейхан.