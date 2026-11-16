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    16 ноября 2026, 19:23 • Новости дня

    Лавров оценил ход переговоров с США по снятию раздражителей

    Лавров: Российско-американские переговоры по снятию раздражителей идут туго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что российско-американские переговоры по снятию двусторонних раздражителей продвигаются тяжело на фоне новых санкционных ограничений.

    «Ни шатко ни валко», – отметил Лавров, комментируя процесс соответствующих переговоров. По словам министра, диалог продвигается туго, хотя он напоминает об этом госсекретарю США Марко Рубио на каждой встрече, включая контакты в Нью-Йорке и Атланте, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что в отношениях Москвы и Вашингтона сохраняется масса противоречий. Он обратил внимание на принятие американской стороной новых санкций против «Лукойла» и «Роснефти» уже при Дональде Трампе. Вашингтон также продлевает ограничения бывшего президента Джо Байдена, хотя Трамп называл происходящее чужой войной, пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о необходимости согласования экспертами России и США сроков и места встречи по вопросам «раздражителей» в двусторонних отношениях.

    Лавров отметил расхождение между санкционной политикой Вашингтона и позицией американских представителей на переговорах.

    В прошлом году руководитель российского внешнеполитического ведомства и госсекретарь США Марко Рубио пришли к соглашению о создании механизма консультаций для устранения раздражителей.

    16 ноября 2026, 04:55 • Новости дня
    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    МИД КНР подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа 19 ноября

    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В МИД КНР подтвердили трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, КНР и США в Шэньчжэне.

    «Девятнадцатого ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – следует из сообщения представителя МИД КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности по трехсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и президента США в Шэньчжэне.

    Reuters узнало, что Китай выступил против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящую встречу лидеров России, Китая и США одним из важнейших событий начала XXI века.

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    16 ноября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ушаков назвал место проведения встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в КНР

    Ушаков: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет в резиденции лидера КНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин в четверг проведут трехстороннюю встречу в государственной резиденции лидера Китая после саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Путин, Си Цзиньпин и Трамп в четверг проведут трехстороннюю встречу в государственной резиденции китайского лидера, приуроченную к завершению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, Путин примет участие в саммите АТЭС, который пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября, а по завершении форума в четверг у российского лидера запланировано несколько ключевых мероприятий, главным из которых станет трехсторонний саммит Россия–Китай–США. «Это мероприятие запланировано на 14:30 – трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Это будет встреча в государственной резиденции Си Цзиньпина», – сказал помощник президента.

    Он добавил, что на полях саммита продолжается проработка отдельной двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа 19 ноября, при этом стороны согласовывают конкретное время, место и формат переговоров, а также не исключают дополнительных коротких контактов лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин оценила грядущую встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне как обладающую историческим и новаторским значением.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров в Шэньчжэне с акцентом на ограничение использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил продолжение работы по организации трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на предстоящем саммите АТЭС.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    13 ноября 2026, 23:01 • Новости дня
    Журналист Христенко рассказал об интриге при отлете Уиткоффа и Кушнера из Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер необычно повели себя после переговоров в Кремле, согласившись ответить на вопросы журналистов перед отлетом из Москвы, сообщил журналист Александр Христенко.

    По словам Христенко, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер удивили прессу перед вылетом из Москвы, неожиданно согласившись пообщаться с журналистами после переговоров в Кремле. Дополнительный интерес вызвал самолет американской делегации на летном поле правительственного терминала «Внуково-2», передает «Вести.Ру».

    Небольшой белый «Боинг-737» с синей полосой не имел опознавательных знаков, надписей, регистрационного номера и флага. Попытка скрыть визит с помощью неприметного лайнера привела к обратному эффекту.

    «Вдруг маленькая группа журналистов, в составе которой были «Вести», получила сигнал, что американские эмиссары по итогам переговоров в Кремле хотят ответить на вопросы прессы. Такого раньше не было. Необычно себя вел и вышедший из «Ауруса» спецпосланник Трампа», – поделился журналист Александр Христенко.

    Свое выступление американский эмиссар начал с того, что представился. По мнению Христенко, этот жест свидетельствует о готовности Вашингтона глубоко изучить коренные причины конфликта. Журналист добавил, что во время общения Владимир Путин привел участникам встречи доходчивый образ «из тумбочки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России обсудил со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером параметры масштабного обмена пленными с Украиной.

    Стив Уиткофф на встрече с президентом России заявил о возможности привлечения европейских стран к трехсторонним контактам.

    После переговоров Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.


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    14 ноября 2026, 05:54 • Новости дня
    В МИД назвали логичной встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Бердыев: Возможная встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина была бы логичной

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС была бы логичной и востребованной, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Их контакт в соответствующем формате был бы, конечно, логичным и востребованным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    По словам Бердыева, лидеры трех стран неоднократно демонстрировали симпатии и уважение друг к другу, а также заинтересованность во встречах и достижении договоренностей.

    «Важно запастись терпением и дождаться официальных заявлений», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу администрация США сообщила о возможности трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС с акцентом на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

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    14 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Китай завершил подготовку к саммиту АТЭС в Шэньчжэне

    В китайском Шэньчжэне завершилась подготовка к саммиту АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Шэньчжэня Ли Юнь сообщил об успешном окончании всех подготовительных работ к проведению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    Город укрепил транспортную, энергетическую и гостиничную инфраструктуру с минимальными неудобствами для жителей. «Все площадки и объекты готовы», – заявил Ли Юнь, передает ТАСС.

    В Шэньчжэне стандартизировали свыше 100 тыс. указателей на иностранных языках и установили более 7 тыс. устройств перевода на базе искусственного интеллекта. В такси появились объявления на китайском и английском языках.

    Более 3 тыс. банкоматов Шэньчжэня настроили на работу с иностранными картами, а свыше 1,6 тыс. банковских отделений подготовили к обмену валюты. Зарубежными картами теперь можно бесконтактно оплатить проезд в городском метро.

    Заместитель руководителя рабочей группы по подготовке провинции Гуандун Ван Си добавил, что организаторы обеспечили прием гостей, их размещение, питание и медицинское обслуживание. Особое внимание уделили вопросам общественной безопасности и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в китайском Шэньчжэне к предстоящему саммиту АТЭС появились тематические баннеры и флаги на транспортной инфраструктуре.

    Администрация США сообщила о возможной трехсторонней встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласовывать повестку этой встречи.

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    14 ноября 2026, 11:08 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

    Американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершает полет над акваторией Черного моря, следует из полетных данных.

    Самолет вылетел из международного аэропорта Констанца имени Михаила Когэлничану в Румынии и направился в сторону Черного моря, передает РИА «Новости». Борт летит над морем и придерживается курса на юго-восток.

    Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II около пяти часов осуществлял патрулирование у границ России, облетая Калининградскую область.

    В среду источник в авиадиспетчерских службах сообщил о нахождении вылетевшего из Румынии самолета-разведчика НАТО над нейтральными водами Черного моря более девяти часов.

    В понедельник самолет-разведчик НАТО более пяти часов находился в районе Калининградской области.

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    14 ноября 2026, 01:00 • Новости дня
    Песков: США пока не информировали Москву об итогах переговоров с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон пока не сообщил Москве о результатах переговоров американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с руководством Украины в Дублине, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Пока нет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом положительно оценил результаты дипломатических усилий Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине.

    Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с президентом России Владимиром Путиным и украинским руководством.

    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным.

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    14 ноября 2026, 23:54 • Новости дня
    Кушнер заявил о готовности России и Украины к практическим компромиссам

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что в ходе закрытых консультаций Россия и Украина продемонстрировали понимание необходимости уступок ради завершения конфликта.

    «В наших частных обсуждениях обе стороны понимают, что для прекращения этой войны потребуются практические компромиссы», – заявил Кушнер в X.

    По его словам, в ходе обсуждений появились новые идеи, которые могут привести к прорывам или помочь преодолеть оставшиеся разногласия.

    Он указал, что любое итоговое соглашение должно быть одобрено всеми вовлеченными сторонами, а Вашингтон поддержит лишь те решения, которые укрепят безопасность и снизят вероятность будущих кризисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом сообщил о положительных результатах дипломатических усилий США по урегулированию конфликта на Украине.

    Во вторник американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах Путина с американскими спецпосланниками нежелании властей Украины завершать конфликт.

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США в Кремле заявил, что для России единственной линией разграничения с Украиной является линия государственной границы.

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    14 ноября 2026, 23:59 • Новости дня
    Кушнер: США сосредоточены на организации диалога между Москвой и Европой

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон сосредоточен на организации прямого диалога между Москвой и европейскими партнерами, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

    «Сейчас наше внимание сосредоточено на содействии прямому взаимодействию между Москвой и европейскими партнерами и подготовке повестки дня для следующего раунда трехсторонних переговоров», – заявил Кушнер в X.

    По его словам, НАТО сохранит статус ключевой опоры европейской безопасности, при этом альянс получит более надежные механизмы военного взаимодействия, связи, предотвращения инцидентов и взаимной деэскалации, а также практические способы разрешения споров до их перехода в кризис. Кушнер отметил, что именно для этого Вашингтон привлекает европейских партнеров к непосредственному участию в переговорах.

    «Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы напрямую вовлечь наших европейских партнеров в эти дискуссии», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер заявил о готовности России и Украины к практическим компромиссам.

    В пятницу Кушнер сообщил о существенном прогрессе на трехдневных переговорах с участием российской и украинской делегаций.

    В четверг он назвал сроки нового раунда многосторонних переговоров по Украине – следующую неделю.

    Кушнер также сообщил о начале обсуждения с европейскими представителями архитектуры безопасности на континенте.

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    16 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    В Кремле объяснили отказ публиковать детали переговоров с Уиткоффом и Кушнером

    Песков: Россия в интересах мирного процесса не раскрывает детали переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Москва не намерена предавать огласке подробности диалога с американскими эмиссарами в интересах урегулирования украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Журналисты поинтересовались у Пескова, затрагивался ли на встрече Владимира Путина со спецпосланниками президента США вопрос членства Украины в НАТО в обмен на вывод украинских войск из Донбасса, передает РИА «Новости».

    «Мы по-прежнему придерживаемся позиции о нецелесообразности раскрытия деталей тех обсуждений, которые проходят между нами и американцами в интересах, собственно, мирного процесса как такового», – ответил Песков.

    Переговоры российского лидера со спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошли в Кремле в четверг. Помощник президента Юрий Ушаков назвал состоявшийся разговор содержательным, конструктивным, откровенным и полезным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Москвы информации о результатах переговоров американских спецпосланников с руководством Украины.

    Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с президентом России Владимиром Путиным и украинским руководством.

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    16 ноября 2026, 18:40 • Новости дня
    Ушаков: Никто не согласовывал с Россией вопрос о расширении формата переговоров

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что с Москвой не согласовывали расширение трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине, а вопрос о подключении Европы возможен лишь после получения от нее четких предложений.

    Ушаков заявил, что с Россией никто не согласовывал расширение формата трехсторонних переговоров, передает РИА «Новости». «Сейчас идет речь о проведении очередного раунда в трехстороннем формате, эти переговоры возобновились в Абу-Даби, условлено их продолжить. Дата пока не согласована, и о расширении формата кто-то говорит, но с нами это не согласовывалось», – сказал помощник президента.

    Комментируя возможное участие европейских стран в этих контактах, Ушаков уточнил, что вопрос об их подключении встанет лишь после получения от Европы ясной позиции по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва ждет «четкий сигнал» о том, чего европейские государства хотят и какие конструктивные и содержательные предложения готовы внести для успеха урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о неготовности Евросоюза сформировать переговорную команду с ясным мандатом и о положении европейцев за «детским столиком» на консультациях в Абу-Даби.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии на переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби обсуждения выхода действующих членов НАТО из альянса.

    В среду помощник президента России Юрий Ушаков оценил трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины в Абу-Даби как полезные и содержательные.

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    16 ноября 2026, 11:36 • Новости дня
    МИД Китая анонсировал обсуждение мира лидерами России, США и КНР на АТЭС

    МИД КНР: Лидеры РФ, США и Китая договорились обсудить мир на саммите АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидеры России, Китая и США планируют провести углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания мира и стратегической стабильности на предстоящем саммите АТЭС, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    «Стороны проведут углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания мира во всем мире и обеспечения стратегической стабильности в отношениях между крупными державами», – цитирует Мао Нин РИА «Новости».

    До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Москва, Пекин и Вашингтон продолжают активную работу по организации трехсторонней встречи лидеров на саммите АТЭС. Ожидается, что международный форум пройдет в китайском городе Шэньчжэнь с 18 по 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо предложил России, США и Китаю шаги для снижения ядерной угрозы на предстоящем саммите АТЭС.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонней встречи лидеров государств.

    Администрация США допустила проведение переговоров глав стран на полях саммита в Шэньчжэне.

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    16 ноября 2026, 13:18 • Новости дня
    Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту АТЭС

    Песков: Путин готовится к международным контактам на саммите АТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин готовится к международным контактам на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Конечно же, Путин готовится к предстоящей зарубежной поездке и тем контактам, которые там будут проходить», – заявил Песков.

    Он отметил, что «неделя будет весьма напряженная», и большую ее часть президент проведет в Китае, передает РИА «Новости».

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в МИД КНР заявили об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    В субботу Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября.

    В тот же день администрация США подтвердила возможность проведения трехсторонней встречи.

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    16 ноября 2026, 13:43 • Новости дня
    Москва и Вашингтон продолжили консультации по визовым вопросам

    Замглавы МИД России Иванов подтвердил продолжение визового диалога с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов сообщил, что Москва и Вашингтон продолжают вести переговоры по визовым и консульским вопросам.

    Россия и Соединенные Штаты не прерывали диалог по консульским и визовым вопросам, передает РИА «Новости».

    «Переговоры ведут, да. Консультации продолжаются, да… Консультации, по крайней мере, не прерываются», – заявил Иванов журналистам на полях генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о ведении диалога между российскими и американскими профильными ведомствами по вопросу освобождения заключенных.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о планах обсудить с США отказ в выдаче американской визы заместителю министра иностранных дел Александру Алимову.

    Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказал об обсуждении мер по упрощению визового режима и передвижения для дипломатов на консультациях Москвы и Вашингтона в Стамбуле.

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    16 ноября 2026, 05:56 • Новости дня
    В русском поселении на Аляске открыли новую школу из-за роста населения

    В основанном русскими поселении Николаевск на Аляске появилась новая школа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Департамент образования американского штата Аляска одобрил открытие новой школы в русском поселении Николаевск, население которого за последние годы увеличилось на 11%.

    Власти американского штата Аляска решили открыть новую образовательную организацию в русском поселении Николаевск взамен закрывшейся старой школы, передает РИА «Новости».

    Ранее появлялась информация о возможном закрытии школы в Николаевске в 2025 году из-за малого числа учеников, что вызвало опасения по поводу исчезновения поселения. Однако оценка численности жителей на июль 2025 года составила 364 человека, что на 11% больше показателей переписи 2020 года.

    Прежняя школа закрылась по окончании 2024–2025 учебного года. Новое учебное заведение получит государственное финансирование в 2027 финансовом году. В настоящий момент для нее ищут учителя начальных классов на полную ставку и педагога для детей с особыми потребностями на неполную ставку.

    Кроме того, администрации других русских поселений на Аляске, Нинильчика и Вознесенки, также открыли вакансии учителей на текущий учебный год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу перепись США зафиксировала стабильный рост населения в основанных выходцами из России населенных пунктах на Аляске.

    Ранее лидеры России и США выбрали Аляску в качестве места для проведения переговоров на высшем уровне.

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