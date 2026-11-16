Bild: Автоконцерн Tesla решил вложить 3 млрд евро в расширение завода в Германии

Tекст: Дарья Григоренко

Начало строительства запланировано на первую половину 2027 года, а запуск производства намечен на 2029 год, пишет Bild. До конца года автоконцерн намерен подать заявку на получение разрешения на проведение работ. Средства пойдут на возведение нового цеха, вспомогательных построек и дополнительной станции очистки сточных вод.

В перспективе мощность предприятия позволит выпускать до 1 млн автомобилей без водителя, которые смогут самостоятельно доставлять пассажиров. Помимо этого, на площадке в Грюнхайде увеличится объем выпуска существующих моделей до 7,5 тыс. машин в неделю, а также расширится производство аккумуляторных элементов.

Для реализации проекта Tesla уже начала поиск сотен новых сотрудников в сфере строительства и производственного планирования, хотя ранее расширение откладывалось из-за слабого спроса. Власти федеральной земли Бранденбург поприветствовали планы руководства автоконцерна, отметив важность крупных инвестиций для развития региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу контрразведка Германии предупредила о возможном использовании машин американской компании Tesla для шпионажа.

В начале месяца глава компании Илон Маск анонсировал сворачивание производства пикапов в Техасе ради расширения выпуска беспилотных такси Cybercab.

В прошлом месяце предприниматель заявил о формировании рабочих групп для оценки возможного объединения Tesla и SpaceX.