США закрыли доступ к передовым чипам через серверы третьих стран

Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США

CNN: Рубио подготовил секретную записку о предполагаемом романе главы Nvidia

Как сообщает CNN, американские спецслужбы весной перехватили переписку, указывавшую на роман представительницы Megaspeed с гражданином США. Его имя первоначально скрыли в разведывательных материалах в рамках стандартной процедуры защиты персональных данных американцев. Позднее по запросу должностных лиц личность раскрыли – речь шла о Дженсене Хуанге.

Подготовленную Рубио записку направили узкому кругу высокопоставленных чиновников, в том числе в Белом доме – советник по нацбезопасности хотел, чтобы представители администрации учитывали эти сведения при взаимодействии с руководителем Nvidia.

Документ не предназначался специально для президента Дональда Трампа, однако о ситуации ему докладывали неоднократно. В частности, по информации телеканала, в мае Рубио обсуждал с ним разведданные на борту президентского самолета.

Элис Хуанг к весне уже несколько месяцев находилась в поле зрения Агентства национальной безопасности США. Как ранее сообщал CNN, министерства юстиции и торговли в 2024 году начали расследование в отношении Megaspeed. Оно стало частью более широкой проверки иностранных подставных компаний, подозреваемых в перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими властями.

При этом возможные связи Элис Хуанг с китайскими властями остаются предметом изучения. По сведениям CNN, среди американских чиновников нет единого мнения о том, насколько убедительны доказательства ее предполагаемой вербовки Министерством государственной безопасности КНР. Трамп также отметил, что вопрос о том, была ли Элис Хуанг китайской шпионкой, остается открытым. Генпрокурор США Тодд Бланш заявил в четверг, что ни Минюст, ни он сам, ни директор ФБР Кэш Патель пока не пришли к выводам относительно ее статуса.

Часть чиновников считает, что доступ Элис Хуанг к руководителю Nvidia и через него к Трампу сам по себе создавал контрразведывательные риски. Их беспокоила возможность влияния личных отношений на решения по сделкам, затрагивающим национальную безопасность США. Другие собеседники телеканала полагают, что внимание к предполагаемым связям женщины с Пекином заслонило более широкий вопрос – неспособность американских властей пресечь перенаправление передовых технологий в Китай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга вызвали в Сенат США из-за связи с предполагаемой китайской шпионкой. В четверг Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с Элис Хуанг и служебного романа с подчиненной. В понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал заявления о китайском шпионаже в деле Дженсена Хуанга совершенно беспочвенными.