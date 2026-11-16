Немецкие запасы газа оказались под угрозой полного исчерпания к марту 2027 года

Focus: Германия столкнулась с риском исчерпания запасов газа к марту 2027 года

Tекст: Ольга Иванова

Газовые хранилища Германии заполнены лишь на 58%, и в случае суровой зимы запасы могут полностью иссякнуть к марту 2027 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Focus. Из-за нехватки энергоресурсов первые промышленные предприятия в стране уже прекратили работу.

В публикации отмечается, что европейские цены на газ с февраля выросли почти в три раза, а стоимость базового фьючерсного контракта TTF достигала 91 евро за мегаватт-час. Рост котировок объясняется напряженностью в Ормузском проливе и перебоями с поставками сжиженного природного газа с Ближнего Востока. По данным Еврокомиссии, конфликт между США, Израилем и Ираном привел к увеличению расходов Европы на импорт энергоресурсов на 127 млрд евро.

Высокие цены создают угрозу нового ценового шока для европейской промышленности после кризиса 2022 года. Ситуацию усугубляет планируемый отказ стран Евросоюза от российского СПГ с января следующего года на фоне высокой стоимости альтернативных поставок на мировом рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министерство экономики Германии подготовило законопроект о возвращении в эксплуатацию старых угольных электростанций на фоне угрозы дефицита газа грядущей зимой.

В начале месяца запасы газа в подземных хранилищах ФРГ опустились ниже 60%.

В прошлом месяце уровень резервов газа в Евросоюзе упал до исторических минимумов на фоне похолодания.