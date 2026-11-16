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    16 ноября 2026, 18:57 • Новости дня

    Немецкие запасы газа оказались под угрозой полного исчерпания к марту 2027 года

    Focus: Германия столкнулась с риском исчерпания запасов газа к марту 2027 года

    Немецкие запасы газа оказались под угрозой полного исчерпания к марту 2027 года
    @ Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкое издание Focus сообщило о риске полного истощения запасов газа в Германии к марту 2027 года на фоне суровой зимы и возможных перебоев с поставками энергоносителей.

    Газовые хранилища Германии заполнены лишь на 58%, и в случае суровой зимы запасы могут полностью иссякнуть к марту 2027 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Focus. Из-за нехватки энергоресурсов первые промышленные предприятия в стране уже прекратили работу.

    В публикации отмечается, что европейские цены на газ с февраля выросли почти в три раза, а стоимость базового фьючерсного контракта TTF достигала 91 евро за мегаватт-час. Рост котировок объясняется напряженностью в Ормузском проливе и перебоями с поставками сжиженного природного газа с Ближнего Востока. По данным Еврокомиссии, конфликт между США, Израилем и Ираном привел к увеличению расходов Европы на импорт энергоресурсов на 127 млрд евро.

    Высокие цены создают угрозу нового ценового шока для европейской промышленности после кризиса 2022 года. Ситуацию усугубляет планируемый отказ стран Евросоюза от российского СПГ с января следующего года на фоне высокой стоимости альтернативных поставок на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министерство экономики Германии подготовило законопроект о возвращении в эксплуатацию старых угольных электростанций на фоне угрозы дефицита газа грядущей зимой.

    В начале месяца запасы газа в подземных хранилищах ФРГ опустились ниже 60%.

    В прошлом месяце уровень резервов газа в Евросоюзе упал до исторических минимумов на фоне похолодания.

    15 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    Грузия высмеяла отказ Молдавии от российского газа

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил об ожидании ухудшения энергетического положения в Молдавии после отказа этой республики от российского газа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, в отличие от Молдавии, Грузия не выполняет бездумно все указания Брюсселя и проводит «независимую, правильную экономическую политику», что «принесло ей в 2026 году рост экономики в 7,2% против 1,5% в Молдавии».

    «Несколько дней назад президент Молдавии гордо сообщила о полном отказе от российского газа и его приобретении в ЕС. Все это было бы хорошо, если бы не одна деталь – в 2021 году для потребителей в Молдавии стоимость газа составляла за кубометр примерно 25 центов, а сейчас составляет 1,45 центов, – сказал он. – В Грузии же и тогда, и сейчас население платит за кубометр 21 цент, во много раз меньше, чем в Молдавии».

    «Независимость – это не только место на карте. Главная ценность в том, когда ты можешь без внешних вмешательств и опираясь на национальные интересы проводить политику, приносящую конкретные плоды для твоего населения», – сказал Шалва Папуашвили.

    «Это и есть преимущество независимости, что мы никогда не должны уступить», – заявил председатель парламента Грузии.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о полном прекращении закупок российского газа на фоне энергетического кризиса в республике.

    Грузия в прошлом году получила из России 886 млн кубометров природного газа, что составило почти 28% от общих потребностей страны.

    В 2021 году Грузия закупила из России 397 млн кубометров, таким образом, поставки российского газа в Грузию за пять лет увеличились в 2,2 раза. Остальной газ Грузия получает из Азербайджана.

    По прогнозам министерства экономики и устойчивого развития, на 2026 год запланировано потребление на уровне 3,34 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Молдавии Майя Санду объявила о полном прекращении закупок российского газа на фоне энергетического кризиса.

    Также отказ от российского газа назвали основной причиной энергетического кризиса в стране.

    Кроме того, спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил о намерении Кишинева продолжить закупки российского топлива через европейских посредников.

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    14 ноября 2026, 19:17 • Новости дня
    МИД счел позицию ФРГ и Японии подтверждением статуса «вражеских государств»

    МИД: Голосование ФРГ, Италии и Японии подтвердило статус вражеских государств

    Tекст: Вера Басилая

    Голосование Германии, Италии и Японии против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН подтвердило преждевременность исключения из Устава организации упоминаний о «вражеских государствах», заявил директор департамента МИД Григорий Лукьянцев.

    «Своим голосованием государства – бывшие члены «оси» совершили безответственный шаг, заставляющий усомниться в искренности ранее сделанных заявлений об осознании своей вины за развязывание Второй мировой войны», – цитирует Лукьянцева РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что среди 53 государств, выступивших против документа, оказались все три страны «оси», развязавшие Вторую мировую войну. По его словам, Запад в попытке оспорить итоги Нюрнбергского и Токийского трибуналов жертвует этикой ради изоляции России.

    Лукьянцев добавил, что позиция этих стран заставляет задуматься об их притязаниях на статус постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН.

    Термин «вражеское государство» закреплен в статье 53 Устава ООН и относится к любой стране, воевавшей против подписавших документ государств в годы Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России поблагодарил проголосовавшие за резолюцию о борьбе с героизацией нацизма государства.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    До этого МИД обвинил Германию, Италию и Японию в нарушении обязательств о недопущении войн.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    14 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    @ Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что страны Евросоюза переплатили 100 млрд евро за импорт газа из-за решений Брюсселя.

    Страны ЕС продолжают закупки энергоресурсов из России и с 2022 года заплатили за них 320 млрд долларов, пояснил ТАСС Биричевский.

    «При этом, по признанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС с начала 2026 года переплатил за свой совокупный импорт газа 100 млрд евро по сравнению с 2025 годом», – добавил дипломат.

    Он назвал Россию надежным и ответственным поставщиком природного газа, а также одним из ключевых участников глобального энергетического рынка. Он подчеркнул, что попытки изолировать страну с крупнейшими в мире запасами газа в условиях роста потребления этого энергоресурса лишены смысла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце фон дер Ляйен заявила о намерении Брюсселя свести к нулю долю российского газа в импорте до конца года.

    Летом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил об энергетическом кризисе в Европе из-за отказа от российского сырья.

    Весной фон дер Ляйен назвала вынужденный отказ от российских энергоресурсов тяжелым испытанием для европейской экономики.

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    14 ноября 2026, 16:00 • Новости дня
    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии

    «Альтернатива для Германии» выдвинула футболиста Бертольда в президенты ФРГ

    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии
    @ Markus Gilliar/GES-Sportfoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выдвинула кандидатуру бывшего игрока немецкой сборной по футболу Томаса Бертольда на пост президента ФРГ, сообщила сопредседатель партии Алиса Вайдель.

    Вайдель пояснила выбор беспартийного кандидата желанием обеспечить «настоящий новый старт во главе государства», который возможен «только вне рамок партийных расчетов и старых клик», передает РИА «Новости».

    Томас Бертольд провел за национальную сборную 62 матча и стал чемпионом мира в 1990 году.

    Преемник действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера будет избран Федеральным собранием 30 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила о необходимости создать правительственную рабочую группу для проверки оснований к запрету партии «Альтернатива для Германии».

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал кандидатуру представителя Баварии Ильзе Айгнер на пост главы государства, что может сделать ее первой женщиной-президентом в истории страны.

    В прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.

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    14 ноября 2026, 11:16 • Новости дня
    Минэкономики Германии предложило расконсервировать угольные ТЭС
    Минэкономики Германии предложило расконсервировать угольные ТЭС
    @ Christoph Hardt/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое министерство экономики подготовило законопроект о возвращении в эксплуатацию старых угольных электростанций на фоне угрозы дефицита газа грядущей зимой.

    Законопроект предусматривает, что расходы на содержание электростанций переложат на конечных потребителей через сетевые сборы. Речь идет о станциях, входящих в сетевой резерв, или тех, для которых запрет на сжигание угля вступит в силу в 2026-2028 годах. Они смогут предоставить дополнительные мощности не позднее конца марта 2028 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.

    В ведомстве ожидают, что использование угля и мазута позволит сэкономить газ и сдержать цены на электричество, так как поставки этих видов топлива не зависят от кризисных регионов. Операторов обяжут поддерживать в готовности персонал и запасы топлива.

    Инициатива министерства вызвала резкую критику партий «Зеленые» и СДПГ. Представитель «Зеленых» Михаэль Кельнер заявил, что ведомство «забывает заполнить хранилища и в панике откапывает старые мазутные и угольные станции».

    Сейчас заполненность немецких газохранилищ находится на критически низкой отметке в 58%. По данным ассоциации операторов хранилищ INES, при суровой зиме запасы газа в стране могут иссякнуть уже в январе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уровень запасов природного газа в подземных хранилищах стран Евросоюза опустился до 71,25%. На прошлой неделе запасы газа в ПХГ Германии упали ниже 60%. В начале месяца депутат Бундестага от партии «Зеленые» Михаэль Келльнер заявил об отсутствии страхового запаса природного газа в Германии на предстоящую зиму из-за пустых хранилищ.

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    16 ноября 2026, 14:27 • Новости дня
    В Германии отозвали лицензию Мерца на полеты за штурвалом самолета

    Bild: У Мерца заморозили лицензию на полеты за штурвалом самолета

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц перестал садиться за штурвал легкомоторного самолета из-за нехватки времени, действие его лицензии частного пилота заморожено.

    Мерц получил лицензию частного пилота в 2009 году, после чего приобрел самолет Diamond DA62. Чтобы документ не утратил силу, владельцу нужно постоянно практиковаться.

    Заморозка лицензии не означает лишения прав: для ее возобновления Мерцу потребуется совершить тестовый полет с инструктором, пишет Bild.

    Ранее канцлер продал свой личный самолет. В выходные он летал из Берлина в Ноймюнстер на съезд Христианско-демократического союза (ХДС) как пассажир, хотя некоторые СМИ предположили, что он управлял самолетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник местное отделение Христианско-демократического союза в коммуне Гросберен потребовало отставки канцлера Германии Фридриха Мерца.

    В пятницу Мерц заявил о проведении предметных мирных переговоров по Украине с участием представителей некоторых европейских стран в ближайшие недели.

    В тот же день он признал наличие у европейских стран опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

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    14 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    СДПГ, Левая партия и «Зеленые» создали коалицию в Мекленбурге

    Spiegel: СДПГ, «Левые» и «Зеленые» сформировали коалицию в Мекленбурге

    Tекст: Вера Басилая

    Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Левая партия одобрили соглашение о формировании коалиционного правительства в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, сообщает журнал Spiegel.

    Социал-демократы, Левая партия и «Зеленые» сформируют правительство в немецком регионе Мекленбург – Передняя Померания. Этот случай стал первым в истории Германии, когда власть в федеральной земле переходит к коалиции из этих трех политических сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    Текст соглашения о сотрудничестве получил единогласную поддержку на внеочередном съезде СДПГ в Гюстрове. Официальная церемония подписания документа пройдет вечером в субботу в Грайфсвальде. Как заявила делегатам действующий премьер-министр региона Мануэла Швезиг, новые союзники отказываются от любого взаимодействия с правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    На выборах 20 сентября АдГ одержала победу, набрав 38,2% голосов, тогда как СДПГ получила 35,5%. «Левых» и «Зеленых» поддержали 6,5% и 5,7% избирателей соответственно. Христианско-демократический союз во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем набрал лишь 4,9% и впервые остался без мандатов, не преодолев пятипроцентный барьер.

    В новом составе ландтага правящая коалиция займет 39 мест из 71, а 32 мандата достанутся АдГ, которая станет единственной оппозиционной партией. Ожидается, что в понедельник местный парламент переизберет Швезиг на пост главы регионального правительства, который она занимает с 2017 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила о необходимости создать правительственную рабочую группу для проверки оснований к запрету оппозиционной партии «Альтернатива для Германии».

    В прошлом месяце СДПГ, «Зеленые» и Левая партия завершили предварительные консультации о создании коалиционного правительства в Мекленбурге – Передней Померании.

    В сентябре Христианско-демократический союз впервые в истории не прошел в ландтаг этого региона.

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    14 ноября 2026, 12:35 • Новости дня
    Экономисты предупредили об угрозе масштабного бюджетного кризиса в Германии

    Welt: Экономисты заявили об угрозе масштабного бюджетного кризиса в ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Лейбниц-центра европейской экономической политики Ахим Вамбах заявил об угрозе масштабного бюджетного кризиса в Германии с 2028 года из-за рекордных государственных расходов и роста долговой нагрузки.

    Поводом для опасений стало одобрение бюджетным комитетом бундестага проекта федерального бюджета на 2027 год, предусматривающего рост расходов до 561 млрд евро и новые заимствования на 210 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt.

    «В связи с конъюнктурными колебаниями и особыми факторами в отдельные годы могут наблюдаться периоды передышки, но тенденция явно отрицательная», – заявил эксперт Кильского института мировой экономики Йенс Бойсен-Хогрефе.

    Причиной кризиса эксперт назвал старение населения и растущие расходы на обслуживание государственного долга.

    Вамбах указал на то, что нынешняя процентная ставка по обслуживанию госдолга превышает темпы экономического роста, из-за чего государство не может выбраться из кредитной ловушки.

    Госдолг Германии превысил отметку в 2,8 трлн евро на фоне крупных трат на инфраструктуру и оборону, пишет Bild. В 2027 году расходы ФРГ на оборону вырастут с 82,2 млрд евро до 109,7 млрд евро, а обслуживание имеющегося долга обойдется стране в 41,9 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Немецкий совет экономических экспертов заявил об угрозе долгового кризиса в Германии.

    Также государственный долг ФРГ превысил отметку в 2,8 трлн евро на фоне крупных трат страны на инфраструктуру и оборону.

    Аудиторы Федеральной счетной палаты предупредили о возможной нехватке 108 млрд евро в немецком бюджете к 2030 году.

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    14 ноября 2026, 12:20 • Новости дня
    В парке развлечений в Германии около 15 человек отравились хлором

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Около 15 человек получили отравление хлором в бассейне парка развлечений в немецком Брюле из-за технической неисправности.

    Инцидент произошел в пятницу на территории отеля при парке развлечений в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Из-за технической неисправности в воду одного из бассейнов попал чрезмерный объем хлора, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Несколько гостей пожаловались на недомогание. Четверо пострадавших были госпитализированы: один человек получил травмы средней тяжести, трое – легкие. Бассейн временно закрыли для замены воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле несколько человек в Москве получили признаки отравления после посещения фитнес-клуба.

    В марте региональное следственное управление СК сообщило об отравлении девяти детей хлором в сауне в Стерлитамаке.

    В августе 2025 года в частном оздоровительном комплексе Кирова пять человек отравились парами хлора.

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    14 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Сбой Microsoft привел к отравлению хлором 15 человек в бассейне в ФРГ

    WDR: Сбой Microsoft стал причиной отравления 15 человек в немецком бассейне

    Tекст: Вера Басилая

    В немецком городе Брюль 15 посетителей бассейна получили отравление хлором из-за технического сбоя в сервисах Microsoft, сообщает WDR.

    Причиной инцидента в бассейне парка развлечений на западе Германии стало превышение концентрации хлора, вызванное сбоем в системе Microsoft. Несколько пострадавших госпитализировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию WDR.

    Из-за неполадок в сервисе Outlook система контроля не смогла отправить электронное письмо с предупреждением о превышении допустимого уровня химического вещества. В результате автоматическая дозирующая система подала в воду избыточное количество хлора.

    После происшествия воду в бассейне полностью заменили, сейчас комплекс вновь открыт для посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу 15 человек отравились хлором в бассейне парка развлечений в немецком Брюле из-за технической неисправности.

    В пятницу корпорация Microsoft сообщила о постепенном восстановлении работы своих сервисов после масштабного сбоя.

    Немецкие компании столкнулись с проблемами в работе из-за глобальных перебоев в сервисах Microsoft.

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    14 ноября 2026, 19:34 • Новости дня
    Захарова сравнила НАТО с «больным зубом» Европы

    Захарова сравнила НАТО с больным зубом Европы

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО подрывает безопасность Европы и мира, действуя как «больной зуб», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «НАТО как раз та организация, которая, как, наверное, какой-то больной зуб, угнетала тот самый иммунитет Европы, западной ее части, центральной части Европы, да и всего мира, забирая и оттягивая на себя колоссальное количество ресурсов реагирования», – приводит слова Захаровой ТАСС.

    Так она прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца, что обсуждать с Россией вопросы архитектуры безопасности нет необходимости, поскольку такая архитектура уже существует в виде НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью государствами на мирных переговорах с Россией.

    Также Мерц признал наличие у европейских стран опасений по поводу решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    Директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон сообщил о разворачивающемся внутри НАТО тяжелейшем кризисе.

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    15 ноября 2026, 01:05 • Новости дня
    Первый ГОСТ на подземные хранилища газа вступил в силу в России

    Tекст: Антон Антонов

    Межгосударственный стандарт на проектирование подземных хранилищ природного газа в пористых пластах вступил в силу в России с 15 ноября, следует из материалов Росстандарта.

    Стандарт распространяется на проектную документацию строительства и реконструкции подземных хранилищ природного метанового газа в пористых пластах-коллекторах, а также на проектную документацию пунктов размещения вод, образующихся при эксплуатации таких ПХГ, при этом он не действует для объектов в отложениях каменной соли, шахтах, горных выработках и для документации, утвержденной до его введения, передает ТАСС.

    В материалах Росстандарта отмечалось, что подобный ГОСТ введен впервые, его разработчиком выступил «Газпром ВНИИГАЗ» – головной научный центр «Газпрома» по технологиям в сферах добычи, транспорта, подземного хранения, переработки и использования газа.

    Документ устанавливает классификацию подземных хранилищ газа в пористых пластах, порядок определения геологического объекта для их сооружения, а также технологические этапы функционирования ПХГ и правила их технологического и технического проектирования.

    Стандарт содержит требования к этапам проектирования, расчету технологических показателей, проектированию подземных и наземных сооружений и зданий, включая трубопроводы, установки подготовки и осушки газа, стабилизации конденсата, компрессорные и факельные установки, а также описывает методы утилизации вод, возникающих при эксплуатации ПХГ, и требования к охране окружающей среды.

    «Газпром» сейчас эксплуатирует в России 23 подземных хранилища газа, из них 14 расположены в истощенных газовых, газоконденсатных и газонефтяных месторождениях, семь – в водоносных структурах, два – в отложениях каменной соли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце компания «Газпром» сформировала рекордный для российской отрасли запас газа к зиме в подземных хранилищах страны.

    Расчеты на основе данных платформы Gas Infrastructure Europe показали срок исчерпания запасов газа в европейских ПХГ при отсутствии новых поставок на уровне 60–70 дней зимнего потребления.

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    14 ноября 2026, 08:47 • Новости дня
    Италия отказала Германии в участии в проекте создания нового истребителя

    FT: Италия отклонила предложение Британии подключить ФРГ к проекту истребителя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто решительно выступил против полноценного участия Германии в проекте создания истребителей нового поколения FCAS, настаивая на статусе наблюдателя для Берлина.

    Италия отклонила предложение Великобритании о полноценном участии Германии в проекте создания истребителей нового поколения FCAS. На встрече с британскими и японскими коллегами глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто настоял на предоставлении Берлину лишь статуса наблюдателя, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Правительство Японии также с осторожностью отнеслось к появлению нового партнера из-за возможных задержек в реализации программы. При этом власти ФРГ сочли предложение Рима неприемлемым и намерены добиваться полноправного участия в проекте, сообщил изданию анонимный немецкий чиновник.

    Идея привлечь Берлин к разработке боевого самолета обсуждалась в октябре на переговорах британского премьер-министра Энди Бернэма и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Поиск новых вариантов начался после того, как летом из-за многолетних разногласий провалился совместный франко-германский проект по созданию европейского истребителя.

    Договоренность о разработке боевого самолета шестого поколения была достигнута Лондоном, Римом и Токио в декабре 2022 года в качестве альтернативы американским машинам. Ведущую роль в программе играют компании BAE Systems, Leonardo и Mitsubishi Heavy Industries.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя.

    Также в итальянском концерне Leonardo Лоренцо Мариани выразил готовность привлечь Германию к глобальной программе разработки боевого самолета нового поколения.

    Кроме того, Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями.

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    15 ноября 2026, 03:42 • Новости дня
    Полиция задержала 22 человека на митинге «Поколение Z решает» в Берлине

    Tекст: Антон Антонов

    Правоохранители задержали 22 человека в ходе демонстрации молодежного движения «Поколение Z решает» в Берлине, сообщает полиция города.

    В демонстрации приняли участие около 1,2 тыс. человек, протестующие выкрикивали антиполицейские лозунги и попытались прорвать оцепление, сообщает полиция в X.

    «До того как колонна пришла в движение, участники связали передние транспаранты и попытались прорвать полицейскую цепь во главе шествия, чтобы заставить толпу двигаться силой. Это было пресечено нашими силами с применением непосредственного принуждения в виде толчков, давления и ударов кулаками», – заявили в ведомстве.

    Указывается, что после использования участниками акции пиротехники начались задержания, сопровождавшиеся сопротивлением и нападениями на правоохранителей. В результате столкновений двое полицейских пострадали.

    В общей сложности были задержаны 22 человека, возбуждено 13 уголовных дел о нарушении общественного порядка, нападениях на сотрудников правоохранительных органов и нарушении правил обращения со взрывчатыми веществами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудники полиции применили перцовый газ против участников акции немецкого молодежного движения «Поколение Z решает» в Гамбурге.

    Объединенный протест левых сил, пропалестинских активистов и молодежного движения в центре Берлина обернулся массовыми беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами.

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    13 ноября 2026, 23:32 • Новости дня
    Аудиторы США заявили о потере Украиной более 50% генерации электроэнергии

    Tекст: Антон Антонов

    Украина лишилась более половины мощностей по выработке электроэнергии, говорится в совместном докладе аудиторов Пентагона, Госдепартамента США и агентства USAID для Конгресса.

    Украина получила серьезные повреждения инфраструктуры передачи, распределения электроэнергии и централизованного теплоснабжения, передает РИА «Новости».

    «Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины... привели к потере более половины прежних мощностей Украины по генерации электроэнергии», – говорится в документе.

    В отчете уточняется, что в третьем квартале 2026 года Госдепартамент США курировал на Украине 13 энергетических программ общей стоимостью около 1,1 млрд долларов, крупнейшей из которых остается проект SPARC объемом порядка 897,3 млн долларов, направленный на укрепление устойчивости энергосистемы и закупку оборудования; при этом срок действия двух других программ на общую сумму 10 млн долларов за отчетный период истек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу совместный доклад аудиторов Пентагона, Госдепартамента США и USAID констатировал сохранение на Украине системной коррупции в оборонных закупках, энергетике и высших эшелонах власти.

    Совместный доклад аудиторов Пентагона, Госдепартамента и USAID сообщил об острой нехватке кадров в гуманитарном и реальном секторах экономики Украины из-за мобилизации.

    В сентябре Украина потратила почти все резервы на защиту энергетической инфраструктуры перед наступлением холодов, не имея дополнительных источников финансирования.

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