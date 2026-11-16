В итальянские школы поступили новые письма с угрозами взрывов

Эксперт: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры

Эксперт Кнутов: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры

Tекст: Олег Исайченко

«На минувшей неделе прошли трехсторонние переговоры в Абу-Даби. По заявлениям американских представителей, идет подготовка к новым контактам. Однако Украина не меняет своей тактики и параллельно этим процессам продолжает действовать, копируя тактику международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, что только за последнее время произошла серия громких инцидентов: в частности, ВСУ ударили по портовой зоне Усть-Луги, в Петербурге подорвали автомобиль полковника ВВС и ПВО, а в Москве – машину журналиста. Теперь противник атаковал Крымский мост. «Сооружение не задействовано в переброске военных грузов. В основном по нему движутся легковые автомобили, и на Украине это прекрасно знают», – указал собеседник.

Как полагает Кнутов, в своих действиях Киев преследует несколько целей. «Первая – сорвать переговоры, тем более что судьба участия европейцев еще не решена. А вторая – спровоцировать Россию на неадекватные действия», – детализировал он.

«Украинская сторона надеется, что российская армия ошибется и ударит по объектам социальной инфраструктуры и мирным гражданам. Тогда оппоненты смогут использовать это для раскручивания уже известных провокационных нарративов: якобы с Москвой нельзя вести переговоры и стране нужно нанести стратегическое поражение, а для этого требуется ввод зарубежных контингентов на Украину», – описал эксперт логику киевских властей.

Однако, как подчеркнул спикер, российский ответ представляет собой удары по объектам ВПК либо энергетики, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по логистике. Эта работа ведется планомерно и будет продолжена. «Кроме того, после атаки на Крымский мост специалисты изучат тактику применения БПЛА и выяснят, почему дронам удалось прорваться. Следует также ожидать усиления противовоздушной обороны в районе Крымского моста», – добавил он.

Пока движение через мост перекрыто, людям следует следить за сообщениями региональных властей и не полагаться на слухи. «Возможно, стоит поднять вопрос о паромной переправе. Причем запускать ее нужно как можно скорее: это позволит свести к минимуму неудобства для граждан, пока идут восстановительные работы», – заключил Кнутов.

Ранее ВСУ ударили по Крымскому мосту. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня понедельника. «Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – написал он, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

В Минтрансе также заявили о приостановке движения по автомобильной части Крымского моста. «Ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме», – говорится в сообщении ведомства.

Тем временем компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь, сообщила, что из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются четыре поезда «Таврия»: Петербург – Керчь отправлением 14 ноября (на 4,5 часа), Москва – Керчь отправлением 14 ноября (на 3,5 часа) и Москва – Керчь отправлением 15 ноября (на два часа), а также состав Адлер – Керчь отправлением 15 ноября (на 4,5 часа).

По данным Минобороны России, в ночь на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. Помимо Крыма, БПЛА были перехвачены над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.