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    16 ноября 2026, 17:35 • Новости дня

    Кремль раскрыл детали визита Путина на саммит АТЭС в Шэньчжэне

    Кремль: Путин проведет трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и Трампом в КНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 18-19 ноября посетит Китай для участия в 33-м саммите форума АТЭС, где выступит на Деловом саммите и проведет ряд двусторонних и трехсторонних встреч.

    Глава российского государства примет участие во встрече лидеров экономик АТЭС 19 ноября, где представит приоритеты России в торгово-экономическом сотрудничестве в регионе, сообщает Кремль в Max.

    В рамках визита запланированы полноформатные переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, на которых будут обсуждаться перспективы укрепления стратегического взаимодействия и международная повестка.

    Также состоятся трехсторонняя встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом и отдельный контакт с американским лидером. Кроме того, Путин посетит Совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Китае оценили историческое значение грядущей встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о проведении встречи трех лидеров 19 ноября.

    В тот же день администрация США объявила о планах проведения этой трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС.

    16 ноября 2026, 14:04 • Новости дня
    Путин назвал неоколониальные амбиции Запада препятствием для справедливого мира

    Путин: Неоколониальные амбиции Запада мешают справедливой мировой системе

    Путин назвал неоколониальные амбиции Запада препятствием для справедливого мира
    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Неоколониальные амбиции западных государств остаются серьезным препятствием для построения справедливой международной системы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Все больше стран выступает за построение справедливой, демократической системы международных отношений, основывающейся на принципах многополярности и подлинного равноправия. Серьезным препятствием для достижения этой цели остаются неоколониальные амбиции ряда западных государств», – говорится в его обращении к участникам Генассамблеи движения «За свободу наций», опубликованном на сайте Кремля.

    По словам Путина, бывшие метрополии пытаются сохранить контроль над экономиками стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также вмешиваться в их внутренние дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о неприятии Россией любых проявлений неоколониализма.

    В начале месяца президент России Владимир Путин заявил о сложном процессе формирования более справедливого многополярного мира.

    В прошлом месяце глава государства напомнил слова первого президента Буркина-Фасо Тома Санкары о западной долговой кабале как форме неоколониализма.


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    16 ноября 2026, 04:55 • Новости дня
    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    МИД КНР подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа 19 ноября

    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В МИД КНР подтвердили трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, КНР и США в Шэньчжэне.

    «Девятнадцатого ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – следует из сообщения представителя МИД КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности по трехсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и президента США в Шэньчжэне.

    Reuters узнало, что Китай выступил против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящую встречу лидеров России, Китая и США одним из важнейших событий начала XXI века.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 14:45 • Новости дня
    Минтранс сообщил о переходе свыше 130 торговых судов под российский флаг

    Минтранс: Более 130 торговых судов перешли под флаг России

    Минтранс сообщил о переходе свыше 130 торговых судов под российский флаг
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Свыше 130 торговых судов перешли под флаг России после поручения президента о повышении привлекательности российской юрисдикции, сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

    «Владимир Владимирович, вы ставили задачу на Петербургском экономическом форуме повысить привлекательность российского флага. Эта работа начата, уже более 130 судов перешли под российский флаг», – цитирует Ядрова РИА «Новости».

    По его словам, благодаря этому общий дедвейт российского флота достиг 38 млн тонн, превысив показатели СССР. Министр добавил, что Россия поднялась в мировом рейтинге по дедвейту с 24-го на 14-е место.

    Ядров подчеркнул, что для достижения этих результатов была проделана большая работа по изменению нормативно-правовой базы. В частности, в 2027 году ожидается принятие закона о морских администрациях, который дополнительно упростит регистрацию и эксплуатацию судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Андрей Никитин заявлял о переходе около сотни крупнотоннажных торговых судов под флаг России после Петербургского международного экономического форума.

    Летом Министерство транспорта предложило сделать более гибкой систему эксплуатации судов под российским флагом в рамках нового законопроекта о создании в стране единой морской администрации.

    В июне Никитин сообщал о планах правительства создать максимально привлекательные условия для судов с отечественными грузами.

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    16 ноября 2026, 07:39 • Новости дня
    Белый дом подтвердил дату встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    Белый дом: Трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноября

    Белый дом подтвердил дату встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Andrei Bok/File Photo/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Трехсторонний саммит пройдет в гостиничном комплексе Kylin Villa. Переговоры начнутся в 14:30 по местному времени (09:30 мск), об этом свидетельствует график президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Другие подробности предстоящей встречи администрация США не привела.

    Ранее МИД Китая также подтвердил проведение встречи лидеров трех стран 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД КНР подтвердил трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, Китая и США в Шэньчжэне.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи 19 ноября.

    В тот же день посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал эту встречу логичной и востребованной.

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    16 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Си обсудят Украину и Корейский полуостров на полях саммита АТЭС
    Ушаков: Путин и Си обсудят Украину и Корейский полуостров на полях саммита АТЭС
    @ Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    Российский лидер примет участие в саммите АТЭС, который пройдет 18–19 ноября. В среду он выступит на деловом саммите, после чего состоятся переговоры с Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Здесь начинается очень важная двусторонняя часть этого саммита, саммита АТЭС. Начинаются российско-китайские переговоры с участием, естественно, Путина, Си Цзиньпина и соответствующих делегаций двух стран», – сказал Ушаков.

    Помощник президента добавил, что после встречи в расширенном составе лидеры перейдут на рабочий завтрак в узком составе. Стороны планируют обсудить стратегическое взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также ситуацию вокруг Украины и Корейского полуострова.

    Ушаков подчеркнул, что встреча в Шэньчжэне станет уже пятым контактом лидеров государств с начала года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Администрация США подтвердила проведение встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонних переговоров.

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    16 ноября 2026, 10:45 • Новости дня
    Маск и Суини потребовали вернуть Хуанга на пост главы Nvidia

    The Guardian: Маск и Суини призвали вернуть Хуанга на пост главы Nvidia

    Маск и Суини потребовали вернуть Хуанга на пост главы Nvidia
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский предприниматель Илон Маск, основатель Epic Games Тим Суини и другие руководители технологических компаний подписали открытое письмо с призывом восстановить Дженсена Хуанга в должности генерального директора корпорации Nvidia после его скандальной отставки.

    Открытое письмо с требованием к совету директоров восстановить руководителя в должности подписали более 165 тыс. человек. Среди них 7,5 тыс. сотрудников предприятия, основатель Epic Games Тим Суини и сооснователь Uber Трэвис Каланик, пишет Guardian.

    Хуанг покинул компанию на прошлой неделе после сообщений о его внебрачных связях, в том числе с подчиненной и с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. По данным Financial Times, экс-глава корпорации обсуждает с соратниками возможное возвращение и формирует команду лоббистов в Кремниевой долине.

    Американские законодатели потребовали от руководства Nvidia отчитаться о возможных угрозах национальной безопасности. «Им нужна кардинальная встряска», – заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News, посоветовав искать нового руководителя за пределами компании.

    Бессент также призвал в течение десяти дней выяснить, не допустила ли Nvidia попадания передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай в обход американских экспортных ограничений. Хуанг согласился дать показания в Конгрессе США, однако точная дата слушаний пока не назначена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт вызвал Хуанга на открытые слушания из-за сообщений о его отношениях с предполагаемой китайской шпионкой.

    В среду посол США в Китае Дэвид Пердью назвал скандал вокруг генерального директора серьезным испытанием для двусторонних отношений.

    В прошлый понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь счел совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже в этом деле.

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    16 ноября 2026, 06:14 • Новости дня
    Посол Ирана назвал особым переданное Путину послание Хаменеи

    Посол Ирана в Москве Джалали сообщил об особом послании Хаменеи для Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину носило особый характер, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

    Изначальной задачей поездки секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи в российскую столицу была передача этого официального документа, передает ТАСС.

    По словам посла, подобный шаг подтверждает особый статус взаимодействия между двумя государствами. Казем Джалали добавил, что передача послания свидетельствует о готовности продолжать регулярные консультации на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи.

    Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни сообщил о наличии в послании оценок и перспектив двустороннего сотрудничества.

    Также посол Ирана Казем Джалали рассказал о планах президентов двух стран обсудить экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.

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    16 ноября 2026, 06:27 • Новости дня
    Москва и Тегеран договорились увеличить частоту официальных визитов

    Россия и Иран намерены увеличить количество официальных двусторонних визитов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Иран продолжат наращивать многоуровневые контакты и частоту официальных поездок, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

    Москва и Тегеран планируют увеличить частоту двусторонних визитов на политическом и экономическом уровнях, а также в сфере безопасности, передает ТАСС.

    «Отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией являются непрерывными и многоуровневыми, и консультации и обмен делегациями на различных политических, экономических, специализированных уровнях и в области безопасности между двумя странами продолжаются», – обратил внимание Джалали.

    Посол отметил недавнюю активность между государствами, напомнив о визите президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа и переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также о приезде секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсена Резаи.

    Детали будущих поездок будут оглашены по официальным каналам после окончательного согласования всех программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник посол Ирана Казем Джалали назвал особым послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    Посол Ирана сообщил о планах лидеров двух стран обсудить экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность на встрече в Москве.

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    16 ноября 2026, 06:51 • Новости дня
    Инвестиции в основной капитал в Китае упали на 8%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Инвестиции в основной капитал китайских компаний с января по октябрь 2026 года уменьшились на 8,1% в годовом выражении и составили 5,4 трлн долларов, следует из данных Государственного статистического управления КНР.

    Согласно опубликованным данным, в аграрном секторе инвестиции уменьшились на 6,1%. У промышленных предприятий зафиксировано сокращение показателя на 3,6%, в сфере услуг – на 10,9%. При этом статистика не учитывает вложения сельских домашних хозяйств, пишет ТАСС.

    В докладе уточняется, что за десять месяцев инвестиции в инфраструктуру снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, вложения в обрабатывающую промышленность уменьшились на 2,9%. Частные инвестиции в основной капитал сократились на 11,4%, а инвестиции предприятий под государственным контролем – на 4%.

    К основному капиталу относятся недвижимость и производственное оборудование, вложения в ценные бумаги, патенты и лицензии. Инвестиции предприятий Китая на эти цели в 2024 году выросли на 3,2%, а в 2025 году сократились на 3,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов.

    В тот же день главное таможенное управление КНР сообщило о сокращении импорта сырой нефти на 15,1% за первые десять месяцев года.

    В прошлом месяце Народный банк Китая оставил годовую базовую ставку без изменений 17-й месяц подряд.

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    16 ноября 2026, 11:37 • Новости дня
    Китайская компания разработала робота для уборки кошачьих лотков

    На саммите АТЭС в Китае представили робота для уборки за домашними животными

    Tекст: Ольга Иванова

    PR-директор китайской компании X Square Robot Ван Шо сообщил о разработке устройства для автоматической уборки кошачьего туалета вместо хозяев.

    Устройство предназначено для владельцев кошек и собак, которым неприятно убирать за своими питомцами из-за запаха. Машина умеет самостоятельно приседать и удалять использованный наполнитель из лотка, передает РИА «Новости».

    «Роботу же эта проблема не мешает, поэтому такую работу можно доверить машине», – заявил Ван Шо.

    Компания представила одну из своих моделей на площадке пресс-центра саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Аппарат считывает движения человеческого тела и угощает журналистов конфетами и питьевой водой.

    Пресс-центры крупных многосторонних мероприятий в Китае регулярно становятся площадкой для презентации новых продуктов. Сразу несколько разработчиков показали на саммите своих антропоморфных роботов для демонстрации их активного применения в повседневной жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские производители начали коммерческое внедрение человекоподобных машин на южнокорейских фабриках.

    В мае аналитики Barclays Plc отметили способность масштабного использования андроидов компенсировать острую нехватку кадров на китайских производствах.

    Инженеры из КНР представили оснащенного искусственным интеллектом робота для уборки общественных пространств.

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    16 ноября 2026, 11:36 • Новости дня
    МИД Китая анонсировал обсуждение мира лидерами России, США и КНР на АТЭС

    МИД КНР: Лидеры РФ, США и Китая договорились обсудить мир на саммите АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидеры России, Китая и США планируют провести углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания мира и стратегической стабильности на предстоящем саммите АТЭС, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    «Стороны проведут углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания мира во всем мире и обеспечения стратегической стабильности в отношениях между крупными державами», – цитирует Мао Нин РИА «Новости».

    До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Москва, Пекин и Вашингтон продолжают активную работу по организации трехсторонней встречи лидеров на саммите АТЭС. Ожидается, что международный форум пройдет в китайском городе Шэньчжэнь с 18 по 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо предложил России, США и Китаю шаги для снижения ядерной угрозы на предстоящем саммите АТЭС.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонней встречи лидеров государств.

    Администрация США допустила проведение переговоров глав стран на полях саммита в Шэньчжэне.

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    16 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    В Кремле объяснили отказ публиковать детали переговоров с Уиткоффом и Кушнером

    Песков: Россия в интересах мирного процесса не раскрывает детали переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Москва не намерена предавать огласке подробности диалога с американскими эмиссарами в интересах урегулирования украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Журналисты поинтересовались у Пескова, затрагивался ли на встрече Владимира Путина со спецпосланниками президента США вопрос членства Украины в НАТО в обмен на вывод украинских войск из Донбасса, передает РИА «Новости».

    «Мы по-прежнему придерживаемся позиции о нецелесообразности раскрытия деталей тех обсуждений, которые проходят между нами и американцами в интересах, собственно, мирного процесса как такового», – ответил Песков.

    Переговоры российского лидера со спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошли в Кремле в четверг. Помощник президента Юрий Ушаков назвал состоявшийся разговор содержательным, конструктивным, откровенным и полезным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Москвы информации о результатах переговоров американских спецпосланников с руководством Украины.

    Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с президентом России Владимиром Путиным и украинским руководством.

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    16 ноября 2026, 11:15 • Новости дня
    В Китае оценили значение грядущей встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    МИД КНР: Встреча лидеров России, США и Китая имеет историческое значение

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне обладает историческим и новаторским значением, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    «Встреча имеет историческое и новаторское значение», – приводит слова Мао Нина РИА «Новости».

    Она отметила, что это будет первая в истории очная встреча лидеров трех государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи 19 ноября.

    В тот же день администрация США рассказала о планах проведения встречи на саммите АТЭС.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал продолжение диалога по украинскому урегулированию между Россией и США на саммите.

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    16 ноября 2026, 12:48 • Новости дня
    Путин заявил о неприятии Россией санкционного давления

    Путин заявил о неприятии Россией любых проявлений неоколониализма

    Tекст: Вера Басилая

    Россия категорически не приемлет любые формы неоколониализма, включая силовое и санкционное давление, заявил президент Владимир Путин в приветствии организаторам и участникам генеральной ассамблеи движения «За свободу наций!».

    «Россия категорически не приемлет и осуждает любые формы и проявления неоколониализма, включая силовое и санкционное давление, всемерно поддерживает стремление стран мирового большинства к упрочению суверенитета и независимости. Международное взаимодействие должно осуществляться исключительно на основе общепризнанных правовых норм, уважения законных интересов друг друга и взаимной выгоды», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин также выразил уверенность, что работа участников ассамблеи послужит утверждению ценностей справедливости, равноправия и добрососедства в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград заявил о сложном процессе формирования более справедливого многополярного мира.

    В октябре Путин назвал тарифные войны и нелегитимные санкции инструментами неоколониализма. В сентябре Путин отметил сопротивление ряда государств изменению глобального баланса сил.

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    16 ноября 2026, 05:40 • Новости дня
    Тайвань решил построить первое спасательное судно для подводных лодок

    Taipei Times: Тайвань выделит 420 млн долларов на судно-спасатель для подлодок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тайбэй планирует построить первое в своей истории судно для спасения подводных лодок стоимостью 420 млн долларов к 2034 году.

    Оборонное ведомство Тайваня направило в Законодательный юань бюджетный проект на строительство судна-спасателя для потерпевших аварию подводных лодок, передает ТАСС со ссылкой на Taipei Times.

    Проект оценивается в 420 млн долларов. Судно планируется завершить к 2034 году. В перспективе рассматривается постройка еще одного такого спасателя для создания резерва. «Учитывая сложный подводный рельеф в прилегающих к Тайваню акваториях, необходимо иметь как минимум два таких спасательных судна», – отметил источник газеты.

    В настоящее время на вооружении острова находятся четыре субмарины, однако в будущем тайваньский подводный флот должен увеличиться как минимум до 10 подлодок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в правящей партии Японии анонсировали обсуждение вопроса о получении страной атомных подводных лодок.

    В прошлом месяце генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву заявил о деятельности более 50 китайских кораблей в акватории от южной Японии до Филиппин.

    В сентябре ВМС Тайваня запланировали получение первой подводной лодки собственного производства «Хайкунь».

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