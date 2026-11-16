Ушаков сообщил о планах Путина обсудить с Си Цзиньпином контакты с США

Ушаков: Путин обсудит с Си Цзиньпином контакты с США

Tекст: Ольга Иванова

Российский лидер на полях саммита АТЭС расскажет председателю КНР о недавнем взаимодействии Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости». «Наш президент, безусловно, проинформирует председателя КНР о последних контактах с американской стороной, в том числе с учетом итогов недавней трехсторонней встречи в Абу-Даби», – заявил Ушаков.

По словам помощника президента, главы России и Китая также обсудят предстоящие трехсторонние переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о проведении переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая.

Президент США Дональд Трамп отправился в азиатское турне для участия в трехсторонних переговорах с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.