Путин назвал неоколониальные амбиции Запада препятствием для справедливого мира

Путин: Неоколониальные амбиции Запада мешают справедливой мировой системе

Tекст: Вера Басилая

«Все больше стран выступает за построение справедливой, демократической системы международных отношений, основывающейся на принципах многополярности и подлинного равноправия. Серьезным препятствием для достижения этой цели остаются неоколониальные амбиции ряда западных государств», – говорится в его обращении к участникам Генассамблеи движения «За свободу наций», опубликованном на сайте Кремля.

По словам Путина, бывшие метрополии пытаются сохранить контроль над экономиками стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также вмешиваться в их внутренние дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о неприятии Россией любых проявлений неоколониализма.

В начале месяца президент России Владимир Путин заявил о сложном процессе формирования более справедливого многополярного мира.

В прошлом месяце глава государства напомнил слова первого президента Буркина-Фасо Тома Санкары о западной долговой кабале как форме неоколониализма.



