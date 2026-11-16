Ушаков: Путин и Си обсудят Украину и Корейский полуостров на полях саммита АТЭС

Tекст: Денис Тельманов

Российский лидер примет участие в саммите АТЭС, который пройдет 18–19 ноября. В среду он выступит на деловом саммите, после чего состоятся переговоры с Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

«Здесь начинается очень важная двусторонняя часть этого саммита, саммита АТЭС. Начинаются российско-китайские переговоры с участием, естественно, Путина, Си Цзиньпина и соответствующих делегаций двух стран», – сказал Ушаков.

Помощник президента добавил, что после встречи в расширенном составе лидеры перейдут на рабочий завтрак в узком составе. Стороны планируют обсудить стратегическое взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также ситуацию вокруг Украины и Корейского полуострова.

Ушаков подчеркнул, что встреча в Шэньчжэне станет уже пятым контактом лидеров государств с начала года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Администрация США подтвердила проведение встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября.

В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонних переговоров.