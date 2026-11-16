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    16 ноября 2026, 17:05 • Новости дня

    Третий за сутки нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

    Армия Ирана: В Ормузском проливе подорвался на мине третий за сутки танкер

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ормузском проливе на морской мине подорвался третий за сутки нефтяной танкер, сообщила иранская армия.

    Танкер двигался по не санкционированному Ираном маршруту в восточной части пролива с отключенными навигационными системами, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.

    В результате подрыва на судне начался пожар. По данным иранских военных, это уже третий танкер за последние 24 часа, подорвавшийся при попытке пройти по запрещенному маршруту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о подрыве на минах еще двух танкеров в Ормузском проливе.

    В субботу Военно-морские силы Ирана сообщили о повреждении нефтяного танкера в результате подрыва на морской мине в запретной зоне к востоку от Ормузского пролива.

    В пятницу два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе.

    15 ноября 2026, 22:07 • Новости дня
    NYT: Атомный авианосец ВМС США направился в сторону Ближнего Востока

    NYT: Авианосец США направился в Ближневосточный регион

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Ирана возобновили нанесение ударов по территории Бахрейна на фоне зашедших в тупик переговоров с США, после чего в сторону Ближнего Востока направился авианосец ВМС США Theodore Roosevelt.

    На территории Бахрейна расположена крупная военно-морская база США. Возобновление атак после двухмесячного затишья происходит из-за отсутствия прогресса в мирном диалоге между Вашингтоном и Тегераном, пишет The New York Times.

    «Воскресная атака произошла через два дня после того, как американские военные заявили, что сбили два беспилотника, выпущенных Ираном в сторону Бахрейна, не причинив при этом никаких ранений или ущерба», – сказано в статье.

    В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пояснили, что удар в пятницу стал местью за американскую атаку на телекоммуникационную вышку в Иране.

    При этом в последние недели США активно перебрасывают силы на Ближний Восток, в частности, 16 ноября ожидается прибытие авианосца USS Theodore Roosevelt, сообщил в воскресенье американский военный чиновник.

    Американские и израильские военные, по словам источников газеты, разработали планы возобновления ударов, которые, вероятно, будут направлены на энергетическую инфраструктуру и другие объекты, имеющие жизненно важное значение для иранской экономики.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул готовность страны противостоять угрозам.

    «Иран продолжит отвечать на любую военную агрессию со стороны Соединенных Штатов или других стран», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье КСИР заявил о поражении радиолокационной станции системы ПВО США на базе в Бахрейне. В пятницу командование американских вооруженных сил сообщило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников. В среду в Иране допустили возможность нанесения ударов по американским военным базам в европейских странах.

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    15 ноября 2026, 21:38 • Новости дня
    Военно-техническое сотрудничество вошло в повестку визита Шойгу в ОАЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе визита в ОАЭ обсудит с высшим руководством страны вопросы двустороннего взаимодействия и военно-технического сотрудничества.

    «На встречах планируется обсудить широкий спектр тем, в том числе вопросы двустороннего взаимодействия, а также военно-технического и торгово-экономического сотрудничества», – передает ТАСС сообщение аппарата пресс-службы Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ для встречи с высшим руководством страны.

    В апреле он провел переговоры с послом ОАЭ в Москве Мохамедом Ахмадом Султаном Эссой Аль-Джабером для обсуждения ключевых тем.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 02:10 • Новости дня
    Посол Ирана объяснил визит Резаи в Москву передачей послания Путину

    Tекст: Катерина Туманова

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину было особым, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

    «Основной и первоначальной целью визита секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Мохсена Резаи в Москву была передача официального и особого послания верховного лидера Исламской революции президенту России, что свидетельствует о важности статуса отношений между двумя странами и продолжении консультаций на высшем уровне», – заявил посол ТАСС.

    По словам главы иранской дипмиссии, поездку Резаи необходимо рассматривать в рамках непрекращающихся консультаций на высшем уровне и стратегических отношений государств. Он добавил, что визит состоялся в условиях растущей необходимости в тесной координации по общим вопросам из-за изменений в мире и регионе.

    Джалали отметил, что Москва и Тегеран демонстрируют серьезную волю к продолжению и углублению сотрудничества в политической и экономической сферах. Президент Владимир Путин принял Резаи в Кремле 5 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе замсекретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Багери Кяни сообщил о наличии в послании Хаменеи оценок перспектив двустороннего сотрудничества.

    Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи заявил об обсуждении с президентом России строительства газопровода из России в Иран.

    В октябре президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

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    15 ноября 2026, 21:29 • Новости дня
    Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ, где встретится с высшим руководством страны.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ, передает ТАСС со ссылкой на аппарат пресс-службы Совбеза.

    «Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации России прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби», – заявили в ведомстве.

    В ходе поездки Шойгу проведет встречи с высшим руководством ОАЭ, а также с руководителями силовых структур и специальных служб страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Абу-Даби с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном для обсуждения напряженности в Персидском заливе.

    В июне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Индию на встречу высоких представителей государств БРИКС по вопросам безопасности.

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    15 ноября 2026, 21:09 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе ракетами по аэропорту Эр-Рияда

    Хуситы заявили об ударе двумя баллистическими ракетами по аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о нанесении ударов двумя баллистическими ракетами по международному аэропорту имени короля Халида и финансовому центру в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

    «Наши вооруженные силы нанесли удар двумя баллистическими ракетами по международному аэропорту имени короля Халида и финансовому центру в Эр-Рияде. Операция успешно достигла поставленной цели», – заявил Сариа, передает РИА «Новости».

    Ранее в воскресенье саудовская сторона сообщила о перехвате двух баллистических ракет, выпущенных хуситами в направлении Эр-Рияда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии.

    В тот же день официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны трех крылатых ракет йеменских хуситов, летевших в направлении Эр-Рияда.

    Во вторник движение хуситов сообщило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда, нефтяной инфраструктуре и военным объектам в Саудовской Аравии.

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    16 ноября 2026, 11:42 • Новости дня
    Мировые цены на нефть выросли на фоне новых атак на Ближнем Востоке

    WSJ: Цены на нефть выросли из-за угроз поставкам через Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировые цены на нефть перешли к росту после двух недель снижения на фоне возобновления атак на Ближнем Востоке и угроз поставкам через Ормузский пролив.

    Стоимость нефти начала расти в понедельник, поскольку трейдеры оценивают последствия новых атак на Ближнем Востоке и угрозы транспортировке сырья через Ормузский пролив в противовес ожиданиям глобального профицита предложения, пишет The Wall Street Journal.

    Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ближайшем месяце подорожали на 0,7%, достигнув 96,55 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI прибавили в цене 0,8% и составили 89,23 доллара за баррель.

    Повышение котировок последовало за снижением показателей обеих эталонных марок в течение двух предыдущих недель подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на морской мине к востоку от Ормузского пролива.

    Ранее стоимость эталонных марок нефти перешла к росту на фоне перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока.

    Также мировые цены на нефть упали на фоне оценки инвесторами перспектив возобновления американо-иранских переговоров.

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    16 ноября 2026, 04:25 • Новости дня
    Атомный авианосец Theodore Roosevelt прибыл в зону ответственности CENTCOM

    Авианосец США Theodore Roosevelt прибыл в зону ответственности CENTCOM

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский атомный авианосец Theodore Roosevelt вошел в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) ВС США, доведя количество авианосных ударных групп в регионе до трех, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

    «Авианосец USS Roosevelt прибыл в зону ответственности центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) ранее в воскресенье, сообщил мне американский чиновник», – написал Равид в соцсети X.

    По данным журналиста, в результате прибытия корабля количество американских авианосных ударных групп, находящихся в зоне ответственности Центрального командования, увеличилось до трех. Вооруженные силы США продолжают наращивать присутствие в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье авианосец Theodore Roosevelt направился в сторону Ближнего Востока после возобновления иранских ударов по территории Бахрейна.

    В октябре авианосец «Теодор Рузвельт» вместе со своей ударной группой покинул базу в Сан-Диего и взял курс на Ближний Восток.

    Израиль получил сигнал от США о подготовке к новой военной кампании против Ирана.

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    16 ноября 2026, 06:14 • Новости дня
    Посол Ирана назвал особым переданное Путину послание Хаменеи

    Посол Ирана в Москве Джалали сообщил об особом послании Хаменеи для Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину носило особый характер, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

    Изначальной задачей поездки секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи в российскую столицу была передача этого официального документа, передает ТАСС.

    По словам посла, подобный шаг подтверждает особый статус взаимодействия между двумя государствами. Казем Джалали добавил, что передача послания свидетельствует о готовности продолжать регулярные консультации на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи.

    Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни сообщил о наличии в послании оценок и перспектив двустороннего сотрудничества.

    Также посол Ирана Казем Джалали рассказал о планах президентов двух стран обсудить экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.

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    16 ноября 2026, 08:25 • Новости дня
    В Ормузском проливе на минах подорвались еще два танкера

    Press TV: В Ормузском проливе на минах подорвались еще два танкера

    Tекст: Ольга Иванова

    Два танкера подорвались на минах при попытке пройти по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    «Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что еще два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе, пытаясь пересечь его по несанкционированному южному маршруту», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Отмечается, что с воскресенья шесть танкеров сгорели или затонули.

    Судоходство в Ормузском проливе было ограничено после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран требует снятия американской блокады и санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Ормузском проливе два танкера подорвались на морских минах и загорелись.

    В субботу нефтяной танкер получил повреждения в результате подрыва на мине в запретной зоне к востоку от Ормузского пролива.

    В прошлый вторник в Ормузском проливе подорвался третий за день танкер при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

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    16 ноября 2026, 06:27 • Новости дня
    Москва и Тегеран договорились увеличить частоту официальных визитов

    Россия и Иран намерены увеличить количество официальных двусторонних визитов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Иран продолжат наращивать многоуровневые контакты и частоту официальных поездок, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

    Москва и Тегеран планируют увеличить частоту двусторонних визитов на политическом и экономическом уровнях, а также в сфере безопасности, передает ТАСС.

    «Отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией являются непрерывными и многоуровневыми, и консультации и обмен делегациями на различных политических, экономических, специализированных уровнях и в области безопасности между двумя странами продолжаются», – обратил внимание Джалали.

    Посол отметил недавнюю активность между государствами, напомнив о визите президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа и переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также о приезде секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсена Резаи.

    Детали будущих поездок будут оглашены по официальным каналам после окончательного согласования всех программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник посол Ирана Казем Джалали назвал особым послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    Посол Ирана сообщил о планах лидеров двух стран обсудить экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность на встрече в Москве.

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    16 ноября 2026, 07:40 • Новости дня
    К танкеру у берегов Йемена приблизилась лодка с вооруженными людьми

    UKMTO: К танкеру у берегов Йемена приблизилась лодка с вооруженными людьми

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лодка с вооруженными людьми приблизилась к танкеру у берегов Йемена, сообщило управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    «UKMTO получило сообщение в 430 морских милях к востоку от Сокотры Йемена. Появились сообщения о том, что к танкеру приближалась... лодка-ялик», – передает РИА «Новости» сообщение управления.

    На борту ялика заметили четырех вооруженных людей с лестницей.

    Других подробностей инцидента ведомство пока не приводит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце управление морских торговых операций Британии сообщало об атаке неизвестным снарядом на танкер в Ормузском проливе.

    Танкер из Ормузского пролива получил повреждения левого борта от попадания неизвестного снаряда.

    К югу от города Моха в Йемене танкер подвергся обстрелу.

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    16 ноября 2026, 10:43 • Новости дня
    «Катаиб Хезболла» назвала ложью обвинения в контрабанде нефти в Ираке

    Al Jazeera: Иракская «Катаиб Хезболла» отвергла обвинения в контрабанде нефти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иракская вооруженная группировка «Катаиб Хезболла» отвергла обвинения в причастности к контрабанде нефти, назвав расследование премьер-министра Ирака Али аз-Заиди попыткой шантажа.

    Иракская группировка «Катаиб Хезболла» отвергла обвинения в контрабанде нефти в районе Джурф-эн-Наср, пишет Al Jazeera.

    «Канцелярия премьер-министра фабрикует ложь, а группировка подвергается крупнейшей операции по шантажу с целью принудительного разоружения», – говорится в заявлении организации.

    Накануне премьер-министр Али аз-Заиди уволил девять высокопоставленных чиновников по итогам работы следственного комитета. Правительство Ирака заявило о наличии спутниковых снимков, подтверждающих контрабанду нефти в районе Джурф-эн-Наср, который считается оплотом группировки.

    Представители «Катаиб Хезболлы» заявили об отсутствии повреждений на нефтепроводах после совместного визита с комиссией на место событий. Организация обвинила главу правительства в уступках давлению со стороны США, Саудовской Аравии и ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил о восстановлении экспорта нефти через Оманский залив.

    Ранее Министерство юстиции США заявило о предъявлении обвинений связанным с «Катаиб Хезболлой» лицам в подготовке терактов.

    Также крупнейшая проиранская вооруженная группировка Ирака пригрозила нанести удары по американским объектам.

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    16 ноября 2026, 13:54 • Новости дня
    Шойгу заявил о потенциале России и ОАЭ в военно-технической сфере

    Шойгу заявил о потенциале военно-технического сотрудничества России и ОАЭ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече в Абу-Даби заявил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты обладают значительным потенциалом для расширения военного и военно-технического сотрудничества.

    «В первую очередь – военное и военно-техническое сотрудничество, где у наших стран имеется серьезный потенциал», – заявил Шойгу в ходе переговоров с генеральным секретарем Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Аль Шамси, передает РИА «Новости».

    Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что он лично возглавил российскую межведомственную делегацию по поручению президента Владимира Путина. Целью визита является ускорение решения ряда вопросов в области безопасности на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ.

    Сергей Шойгу запланировал обсуждение с высшим руководством ОАЭ вопросов двустороннего взаимодействия и военно-технического сотрудничества.

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    16 ноября 2026, 17:17 • Новости дня
    Иранские военные захватили американский беспилотник над Ормузским проливом

    КСИР: Иранские военные захватили американский беспилотник над Ормузским проливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Ирана с помощью средств радиоэлектронной борьбы захватили американский беспилотник MQM-170 в районе острова Кешм в Ормузском проливе.

    Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), передает РИА «Новости». «Сегодня утром в ходе успешной операции был успешно захвачен и посажен на землю беспилотник MQM-170 … принадлежащий американским военным», – говорится в заявлении пресс-службы КСИР.

    Отмечается, что это уже четвертый беспилотник этого типа, захваченный КСИР. Согласно заявлению, американский БПЛА отслеживал расположение систем обороны и радиоэлектронной борьбы Ирана в районе Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу противовоздушная оборона воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции уничтожила беспилотный летательный аппарат армии США MQ-1 над островом Кешм.

    На прошлой неделе иранские военные перехватили 16-й американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм.

    В начале месяца командование ВВС Корпуса стражей исламской революции Ирана заявило об уничтожении двух американских беспилотников типа MQM-170 к югу от острова Кешм.

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    16 ноября 2026, 15:59 • Новости дня
    Лавров и Аракчи обсудили урегулирование кризиса на Ближнем Востоке

    МИД: Лавров и Аракчи обсудили урегулирование кризиса на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути урегулирования кризисной ситуации на Ближнем Востоке.

    Руководители внешнеполитических ведомств обсудили пути урегулирования нынешней кризисной ситуации на Ближнем Востоке, сложившейся вследствие неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана, сообщает МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Москвы оказать содействие в поиске взаимоприемлемых развязок для выхода из кризиса вокруг Ирана.

    В августе глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об обмене сообщениями между Ираном и США через посредников.

    Летом Лавров и Аракчи обсудили подготовку соглашения для старта прямых контактов Тегерана и Вашингтона.

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