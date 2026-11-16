МИД назвал неприемлемыми удары по Саудовской Аравии с территории Йемена

В ходе беседы стороны выразили обоюдную обеспокоенность рисками дальнейшей деградации военно-политической обстановки в Йемене, сообщает МИД. Борисенко подчеркнул, что атаки на Саудовскую Аравию приводят к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры.
Дипломаты также подтвердили важность обеспечения свободы и безопасности международного судоходства в прилегающих к Йемену морских акваториях.
Кроме того, участники встречи отметили необходимость наращивания международной поддержки усилиям по налаживанию устойчивого межйеменского диалога под эгидой ООН.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы развития дружественных российско-саудовских связей, включая углубление политического диалога и наращивание экономического партнерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье йеменское движение «Ансар Алла» заявило о нанесении ракетных ударов по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии.
В пятницу заместитель главы МИД России Александр Алимов обсудил с послом королевства конфликт вокруг Йемена.
В четверг йеменские хуситы отвергли обвинения в нападении на священный для мусульман город Мекку.