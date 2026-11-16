Полиция ликвидировала лагерь протестующих против жилищного кризиса в Барселоне

Tекст: Денис Тельманов

В центре Барселоны прошла масштабная операция городской и каталонской полиции по ликвидации палаточного лагеря на площади Каталонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Europa Press.

С площади вывели 295 человек, демонтировали около 150 палаток и вывезли 45 кг отходов.

После выселения более ста участников протеста переместились на площадь Вилья-де-Мадрид, однако полиция потребовала от них уйти и оттуда. Затем часть группы направилась в район пляжа Барселонета, власти города отслеживают возможное появление нового лагеря на пляже Эспиго-дель-Газ.

Лагерь на площади Каталонии просуществовал около полутора месяцев. Протестующие требовали обеспечить население доступным жильем и защитить арендаторов на фоне резкого роста цен на недвижимость и аренду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг около 4 млн рабочих вышли на первую за 14 лет всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса в Испании.

В начале месяца испанские стражи порядка демонтировали палаточный городок протестующих против жилищного кризиса в Мадриде.

В прошлом месяце протест из-за жилищного кризиса в Барселоне перерос в столкновения с полицией.