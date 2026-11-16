В Турции маршрутка упала в море из-за инсульта у водителя

В турецком Айвалыке маршрутка упала в море из-за инсульта у водителя

Tекст: Денис Тельманов

«Маршрутный автобус вылетел с трассы в море в городе Айвалык после того, как у водителя случился инсульт. Водитель скончался», – приводит РИА «Новости» сообщение местных властей.

Находившиеся в транспортном средстве 11 человек, включая ребенка, были спасены, их жизням ничто не угрожает. В спасении людей принимали участие прохожие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в турецкой провинции Анталья микроавтобус с группой альпинистов съехал в кювет.

СМИ сообщили о гибели 11 человек при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в турецкой провинции Маниса.