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    16 ноября 2026, 16:20 • Новости дня

    В Турции маршрутка упала в море из-за инсульта у водителя

    В турецком Айвалыке маршрутка упала в море из-за инсульта у водителя

    Tекст: Денис Тельманов

    В турецком городе Айвалык маршрутный автобус вылетел с трассы в море после того, как у водителя случился смертельный инсульт, 11 пассажиров были спасены.

    «Маршрутный автобус вылетел с трассы в море в городе Айвалык после того, как у водителя случился инсульт. Водитель скончался», – приводит РИА «Новости» сообщение местных властей.

    Находившиеся в транспортном средстве 11 человек, включая ребенка, были спасены, их жизням ничто не угрожает. В спасении людей принимали участие прохожие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в турецкой провинции Анталья микроавтобус с группой альпинистов съехал в кювет.

    СМИ сообщили о гибели 11 человек при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в турецкой провинции Маниса.

    13 ноября 2026, 20:59 • Новости дня
    Дептранс Москвы анонсировал изменение парковочных тарифов на ряде улиц

    Дептранс: Парковка на некоторых улицах Москвы станет дешевле с 18 января

    Дептранс Москвы анонсировал изменение парковочных тарифов на ряде улиц
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 18 января 2027 года на ряде улиц в Северном административном округе Москвы снизятся тарифы на платную парковку, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

    На ряде улиц в районах Головинский, Западное Дегунино, Савеловский, Ховрино и Дмитровский парковка станет дешевле, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный дептранс.

    «Сейчас эти стоянки заполняются менее чем наполовину, и снижение тарифа поможет повысить спрос на места. Стоимость пониженного тарифа также будет проиндексирована до 50 рублей в час», – заявили агентству в пресс-службе.

    Эти меры позволят сбалансировать нагрузку на улицы и избежать длительной парковки одних и тех же автомобилей на востребованных участках. Кроме того, в ноябре и декабре 13 парковок со шлагбаумом в ВАО, ЗАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО будут переведены в режим обычных уличных стоянок из-за повышенного спроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичный департамент транспорта сообщил об изменении цен на платную парковку с 17 декабря.

    В мае Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект о постоплате парковок.

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    16 ноября 2026, 06:59 • Новости дня
    Россия сократила поставки газа в Турцию

    ТАСС: Поставки российского газа в Турцию за девять месяцев снизились на 18%

    Россия сократила поставки газа в Турцию
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия по итогам января – сентября 2026 года сократила трубопроводные поставки газа в Турцию на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

    Согласно подсчетам ТАСС на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции, в сентябре страна импортировала из РФ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 968 млн куб. м газа.

    Всего в январе – сентябре прокачка российского газа в Турцию достигла 13,1 млрд куб. м.

    Ранее глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар объяснил сокращение закупок природного газа у России его высокой стоимостью, но отметил, что Анкара не собирается прекращать торговлю с Москвой. «Газпром» на фоне этих заявлений турецкой стороны привел данные о росте трубопроводных поставок в республику осенью текущего года. За первые пять дней ноября объем газа, поставленного турецким потребителям, почти в четыре раза превысил значения за аналогичный период октября и сентября. Совокупные поставки «Газпрома» в Турцию за октябрь выросли по отношению к сентябрю на 78%.

    За 2025 год прокачка российского газа в Турцию достигла 21,16 млрд куб. м.

    Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. «Голубой поток» был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м в год, общая протяженность – 1 213 км. Экспортный газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее объемы поставок российского трубопроводного газа турецким потребителям увеличились почти в четыре раза.

    Также объем транзита российского природного газа по европейской нитке трубопровода «Турецкий поток» снизился на 4%.

    Кроме того, объем прокачки российского газа на турецкий рынок заметно уменьшился.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    14 ноября 2026, 15:49 • Новости дня
    При столкновении трех иномарок в Марий Эл погибли три человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Звениговском районе Марий Эл произошло столкновение автомобилей Renault, Hyundai Solaris и Ford Focus, погибли три человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

    ДТП произошло на автодороге Йошкар-Ола – Зеленодольск, уточнило ведомство в Max.

    Водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя другими иномарками.

    В результате аварии три человека погибли, еще пятеро получили различные травмы. На месте происшествия организовано реверсивное движение, там работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу управление МВД по Ярославской области сообщило о гибели несовершеннолетнего пассажира при съезде автомобиля Toyota Camry в кювет.

    В четверг в МВД по Марий Эл назвали выезд на встречную полосу предварительной причиной столкновения автомобилей Lada Priora и Hyundai Creta в Звениговском районе республики.

    В среду Госавтоинспекция региона сообщила о гибели семи человек при столкновении двух легковых автомобилей в Звениговском районе Марий Эл.

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    14 ноября 2026, 09:55 • Новости дня
    Пашинян заявил о близости Армении и Турции к установлению дипотношений

    Армения и Турция приблизились к открытию границ и установлению дипотношений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Анкара находятся в шаге от полноценного открытия государственных границ и восстановления дипломатических связей.

    Ереван и Анкара вплотную подошли к урегулированию двусторонних отношений на фоне активного политического диалога. Об этом глава армянского правительства рассказал во время выступления в Дублинском институте по международным и европейским делам, передает ТАСС.

    «Уверен, что в ближайшем будущем мы придем к полноценному урегулированию, нормализации отношений, поскольку два дня назад у меня прошла позитивная встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и мы зафиксировали, что близки к последнему шагу – установлению дипломатических отношений и полноценному открытию границ», – отметил Пашинян.

    Премьер-министр добавил, что за прошедшие годы в отношениях двух государств произошли существенные изменения. По его словам, между странами уже ведется торговля, так как турецкая сторона открыла дороги для импорта и экспорта товаров в Армению через территорию Грузии.

    В 2009 году главы МИД Армении и Турции подписали в Цюрихе протоколы об установлении дипломатических отношений, однако они так и не были ратифицированы и позже были аннулированы Ереваном. Осенью 2025 года спецпредставители двух стран провели встречу на границе и подтвердили готовность прилагать усилия для открытия пропускных пунктов для граждан третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил об ожидании окончательного восстановления связей с Турцией.

    Также Никол Пашинян впервые прибыл с рабочим визитом в Стамбул.

    Кроме того, власти Армении выразили готовность к открытию границы с Турцией после завершения строительства контрольно-пропускного пункта.

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    13 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Названо число подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» беспилотных автомобилей

    К системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили 317 беспилотных автомобилей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России к системе онлайн-мониторинга «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили 317 беспилотных автомобилей, сообщил гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

    «Сейчас к платформе идентификации на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» подключены 317 ВАТС – 190 легковых автомобилей (включая такси) и 127 робофур», – приводит слова Райкевича РИА «Новости».

    Он отметил, что система позволяет в реальном времени отслеживать движение беспилотников. Данные используют для оценки безаварийного пробега и готовности технологий к промышленной эксплуатации автономного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении постоянных правил эксплуатации беспилотных транспортных средств, одним из условий которого станет мониторинг через «ЭРА-ГЛОНАСС».

    В октябре правительство включило два новых региона в эксперимент с тестированием высокоавтоматизированного рельсового транспорта.

    Ранее Минтранс оценил сроки выхода беспилотных грузовиков на дороги России.

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    13 ноября 2026, 22:01 • Новости дня
    АвтоВАЗ зарегистрировал в России товарный знак Tezis

    Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» запатентовал бренд Tezis сроком до 2036 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» получил разрешение Роспатента на использование новой торговой марки Tezis для продажи машин и запчастей.

    Автопроизводитель получил возможность выпускать и реализовывать под новым брендом транспортные средства, а также запчасти и различные автомобильные аксессуары к ним, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспатента.

    Соответствующая заявка была направлена предприятием в ведомство в июне текущего года. В ноябре по ней было принято положительное решение, срок действия которого установлен до 2036 года.

    В настоящее время концерн, владеющий производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а также начавший в сентябре 2025 года сборку Lada Iskra на «Автозаводе Санкт-Петербург», выпускает легковые машины семи семейств: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре АвтоВАЗ запатентовал мемную фразу «Можно, а зачем?» в качестве товарного знака.

    В июне отечественный автомобильный концерн направил официальные документы для оформления прав на новые торговые марки.

    В марте в России зарегистрировали новый товарный знак Lada Parus для выпуска автомобилей и автозапчастей.

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    13 ноября 2026, 18:30 • Новости дня
    Число погибших при взрыве на турецком заводе выросло до 19

    Число погибших при взрыве на металлургическом заводе в Турции выросло до 19

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Количество жертв взрыва на металлургическом предприятии в турецкой провинции Измир увеличилось до 19 человек после обнаружения тела пропавшего рабочего, пишет газета Turkiye.

    Спасатели обнаружили тело Барыша Гюнея, пропавшего после взрыва. Таким образом, число жертв происшествия достигло 19 человек, передает РИА «Новости».

    В понедельник сообщалось о взрыве на металлургическом предприятии в Алиаге, после которого возник пожар. Обстоятельства происшествия и причины взрыва устанавливаются до сих пор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правоохранительные органы выдали ордера на задержание 11 человек по делу о взрыве на металлургическом заводе в турецком Измире.

    В тот же день российское посольство в Турции выразило искренние соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия.

    В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели 16 человек при взрыве на этом предприятии.

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    14 ноября 2026, 09:46 • Новости дня
    В правительстве Турции рассказали о контактах с Россией по Украине

    Источник: Турция продолжает контакты с Россией по переговорам по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Турции поддерживают контакты с Россией по теме урегулирования на Украине, сообщил источник в турецком правительстве.

    Турция получает от России информацию о ходе переговоров и позиции Москвы, рассказал собеседник РИА «Новости». По его словам, Анкаре важно понимать развитие переговорного процесса и повестку диалога.

    «Мы поддерживаем диалог с российскими партнерами и считаем необходимым сохранять каналы коммуникации», – пояснил он.

    Регулярный обмен мнениями помогает Турции лучше понимать позиции сторон и оценивать дальнейшие перспективы дипломатии. Поддержание этих контактов остается важной частью турецких усилий по урегулированию конфликта, добавил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Москвы планов менять состав своей делегации на переговорах по Украине.

    В четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил благодарность главе российской переговорной группы Владимиру Мединскому за участие в урегулировании.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать обсуждение переговоров по Украине с Владимиром Путиным.

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    13 ноября 2026, 18:53 • Новости дня
    Лихачев назвал сроки подачи первого электричества с турецкой АЭС «Аккую»

    Лихачев: Турция может получить первое электричество с «Аккую» в январе-феврале

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что первое электричество со строящейся атомной электростанции «Аккую» начнет поступать в энергосистему Турции в январе или феврале.

    Как сообщил Лихачев журналистам на полях «Всемирных атомных дней» в Анталье, загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока АЭС «Аккую» ожидается в декабре, передает РИА «Новости».

    «Я очень надеюсь, что эти испытания мы пройдем успешно и уже в декабре начнется загрузка реального топлива в корпус первого реактора, а в январе-феврале Турция получит это долгожданное атомное электричество. Не будем суеверными, но и предвосхищать события не будем, будем каждый день работать», – сказал глава Росатома.

    Он отметил, что в ближайшие часы на первом энергоблоке атомной станции начнется горячая обкатка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Алексей Лихачев заявил о готовности к физическому пуску первого энергоблока атомной электростанции «Аккую» до конца текущего года.

    На прошлой неделе министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар анонсировал физический пуск первого реактора АЭС в течение ближайших недель.

    В прошлом месяце главы Минэнерго Турции и Росатома обсудили ход строительства станции.

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    15 ноября 2026, 08:22 • Новости дня
    Беспилотным такси предложили разрешить отказывать пассажирам

    Беспилотные такси наделили правом отказывать пассажирам из-за угрозы вождению

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Госдуму внесен законопроект, разрешающий беспилотным такси в России отказывать пассажирам в поездках в случае угрозы автоматизированной системе вождения.

    Согласно документу, фрахтовщик получит право отказать в перевозке пассажиров и багажа, если поведение клиента или выбранный маршрут могут создать угрозу функционированию системы высокоавтоматизированного транспортного средства, передает РИА «Новости».

    Основанием для отказа также сможет стать прохождение маршрута через зоны действия ограничений для беспилотного транспорта. Эту информацию, включая время ограничений и координаты зон, предлагается размещать в специальных информационных системах.

    Законопроект устанавливает постоянное правовое регулирование эксплуатации высокоавтоматизированных автомобилей вне экспериментальных правовых режимов. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании движения беспилотных автомобилей.

    Ранее директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова заявила о возможности массового использования беспилотных такси в России после принятия соответствующего закона.

    Также замминистра транспорта Андрей Никитин сообщил о появлении первых беспилотных такси в стране не ранее 2030 года из-за вопросов безопасности.

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    16 ноября 2026, 00:04 • Новости дня
    Партия Vatan уличила Зеленского в посягательстве на суверенитет Турции

    Tекст: Катерина Туманова

    Британское отделение турецкой партии Vatan («Родина») провело акцию протеста в Лондоне из-за использования главой киевского режима Владимиром Зеленским титула «экуменический» по отношению к константинопольскому патриарху Варфоломею.

    Британское отделение турецкой партии Vatan провело акцию протеста перед греческим православным собором Всех Святых в Лондоне из-за обращения Владимира Зеленского к константинопольскому патриарху Варфоломею. Активисты осудили использование украинским лидером титула «экуменический», что означает «вселенский», пишет Aydinlik.

    Протестующие потребовали немедленно расследовать политическую деятельность патриархата, которая, по их мнению, нарушает Лозаннский мирный договор. Участники акции подчеркнули направленность подобных заявлений против независимости и суверенитета Турции.

    «Это не совпадение. Это сознательно выбранное выражение. Это сообщение, направленное непосредственно против суверенитета Турции, Лозаннского мирного договора и нашей независимости», – заявили представители партии Vatan.

    Лозаннский договор 1923 года требует от патриархата действий в рамках турецкого законодательства, исключая политическую и дипломатическую деятельность. Понятия Вселенского патриарха в Турции нет.

    Авторы заявления потребовали у турецкого правительства внимания к инциденту и соответствующей реакции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Киселев заявил о бегстве Владимира Зеленского с Украины из-за страха государственного переворота.

    В пятницу один из автомобилей кортежа украинского лидера забросали яйцами во время визита в Ирландию.

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    13 ноября 2026, 21:10 • Новости дня
    BMW решил отозвать более 720 тыс. автомобилей в США из-за риска возгорания

    Reuters: BMW отзывает в США более 720 тыс. машин из-за угрозы пожара

    Tекст: Вера Басилая

    Германский автоконцерн BMW инициировал отзыв почти 721 тыс. машин в Соединенных Штатах из-за угрозы возгорания после предыдущего ремонта водяного насоса.

    Отзыв коснется автомобилей 3-й и 5-й серий, кроссоверов X1, X3 и X4, а также родстеров Z4 и некоторых других моделей, произведенных в период с 2012 по 2018 год, передает Reuters.

    Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) порекомендовало владельцам неисправных транспортных средств парковать их на открытом воздухе вдали от зданий и других машин до тех пор, пока поломка не будет устранена.

    Автопроизводитель в настоящее время работает над решением проблемы. В компании располагают информацией о десяти случаях возгорания. Пожары произошли после того, как в 2024 году эти машины уже отзывались из-за дефекта водяного насоса и прошли ремонт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце германский автоконцерн Volkswagen отозвал почти 72,7 тыс. электромобилей по всему миру из-за производственного брака высоковольтных батарей.

    В сентябре автопроизводитель вернул в мастерские около 4 млн машин разных брендов из-за риска возникновения неисправности в рулевом управлении.

    В феврале немецкий концерн BMW начал масштабный отзыв машин из-за риска пожара.

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    15 ноября 2026, 21:02 • Новости дня
    В ДТП в Вологде погибли три человека

    Tекст: Ольга Иванова

    В Вологде автомобиль «Шевроле лачетти» столкнулся с «Газелью» и грузовиком «Скания», в результате погибли три человека, сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

    Авария произошла около 19:19 мск на улице Гиляровского. По предварительным данным, водитель «Шевроле лачетти» при обгоне «Газели» задел ее, после чего столкнулся с грузовиком «Скания», передает ТАСС.

    «В результате погибли три человека, находившихся в «Шевроле», – заявили в пресс-службе УМВД.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу количество жертв столкновения трех легковых автомобилей в Марий Эл возросло до четырех.

    На прошлой неделе в Оренбургской области три человека погибли при столкновении автомобиля с лошадьми.

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    15 ноября 2026, 22:01 • Новости дня
    Оркестр турецкой певицы не получил шенгенские визы для концерта в Бельгии

    Турецкая певица выступила в Бельгии без оркестра из-за отказов в шенгенской визе

    Tекст: Ольга Иванова

    Турецкая певица Гексель была вынуждена выступить в Брюсселе без оркестра, так как всем его участникам отказали в получении шенгенской визы.

    Турецкая исполнительница Гексель провела концерт в Брюсселе лишь в сопровождении скрипачки и пианиста из-за отказа в выдаче документов ее музыкальному коллективу, передает РИА «Новости».

    «Ни один из участников оркестра не смог получить визу. Мы вынуждены были почти отменить концерт, но мне такое не по нраву», – заявила певица со сцены. Видеозапись своего обращения к зрителям артистка опубликовала в социальных сетях.

    На фоне визовых проблем в Турции возник теневой рынок записи в визовые центры государств Евросоюза. Специальные боты моментально выкупают открывающиеся слоты на подачу документов, после чего агентства перепродают их гражданам за 200–250 евро с человека.

    По официальным данным Еврокомиссии, за 2025 год жители Турции подали более 1,26 млн заявок на шенгенские визы, уступив по этому показателю только Китаю с 1,9 млн обращений. При этом доля отказов турецким гражданам достигла почти 15%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российские туристы столкнулись с новой мошеннической схемой при оформлении шенгенских виз.

    Ассоциация туроператоров России сообщила о потере россиянами свыше 4,7 млн долларов из-за визовых отказов.

    В прошлом году европейские государства одобрили около 175 тыс. разрешений на многократный въезд для отечественных туристов.

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    16 ноября 2026, 07:54 • Новости дня
    МВД: Изношенные и поврежденные водительские права признаются недействительными

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Основаниями для признания водительского удостоверения недействительным и его последующего аннулирования могут стать износ документа и повреждения на нем, сообщили в пресс-службе МВД.

    Водительские права подлежат аннулированию, если из-за износа или повреждения указанные в них сведения невозможно определить визуально, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    В пресс-службе МВД России пояснили, что удостоверение также аннулируется при истечении срока действия документа или изменении персональных данных владельца.

    Кроме того, водительские права могут признать недействительными при утрате, выдаче на основании поддельных документов или подтверждении у водителя медицинских противопоказаний. Документ также теряет силу при получении новых прав или смерти владельца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВД России напомнило о необходимости замены продленных в 2023 году водительских прав. В прошлом месяце Министерство внутренних дел перечислило документы для оформления международного водительского удостоверения. В октябре Госавтоинспекция сообщила об условиях возврата водительских прав после их лишения.

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