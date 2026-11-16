Синоптик предсказал начало метеорологической зимы в Москве

Синоптик Леус: Текущая неделя в Москве станет финалом метеорологической осени

Tекст: Валерия Городецкая

«С большой долей вероятности нынешняя неделя станет финалом метеорологической осени. С началом недели новой среднесуточная температура будет опускаться ниже нулевой отметки, с опозданием на 10 дней давая отсчет дням метеорологической зимы, а осадки все чаще будут выпадать в виде снега», – написал Леус в Telegram-канале.

По его словам, начавшаяся неделя пройдет на повышенном температурном фоне. Во вторник днем температура составит +1...+3 градуса. В среду столица окажется на пути теплого атмосферного фронта, возможен мокрый снег с переходом в дождь, а атмосферное давление упадет до 732 мм рт. ст.

В четверг ожидаются небольшие дожди и потепление до +4...+6 градусов. В пятницу осадки будут локальными, температура составит +3...+5 градусов.

В выходные Москву накроет новый циклон. В субботу пройдут небольшие дожди, температура составит +3...+5 градусов. В воскресенье местами закружит мокрый снег, а температура немного понизится, но останется выше нуля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об аномально теплой погоде в Центральной России с колебаниями температуры до шести градусов.

В четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о выпадении до 15 миллиметров осадков в Москве в ночь на субботу.

На прошлой неделе климатическую зиму в Москве за последние полвека назвали сократившейся на неделю и ставшей теплее на два градуса.