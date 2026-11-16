В отчете Национального комитета по устойчивости парламента Британии говорится, что комитет рекомендует правительству и вооруженным силам активизировать работу по расширению программы «годового перерыва» (Gap Year) вооруженных сил, сопроводив это масштабной информационной кампанией, в том числе с охватом тех, кто в настоящее время не учится, не работает и не проходит профессиональную подготовку, передает РИА «Новости».
Власти рассчитывают увеличить количество резервистов и гражданских добровольцев для быстрого наращивания личного состава.
Кроме того, в целях экономии 3,9 млрд долларов Британия ранее урезала бюджеты государственных ведомств на 1% ради закрытия дыры в оборонном бюджете, при этом продолжая финансировать Киев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр финансов Британии Джон Хили планировал объявить об увеличении оборонных расходов.
В сентябре глава Консервативной партии Британии Кеми Баденок призвала сократить социальную поддержку ради поиска дополнительных средств на оборону страны.
Минобороны Британии остановило крупные военные учения из-за нехватки финансирования.