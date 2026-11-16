Ле Пен признала ошибкой борьбу с однополыми браками и двойным гражданством

Tекст: Дарья Григоренко

Политик отметила изменение своих взглядов в ходе интервью телеканалу LCP, пишет Politico. «В политике можно развиваться, в этом нет ничего постыдного, нужно просто объяснить, почему изменилось мнение», – заявила Ле Пен.

Она пояснила первоначальное неприятие закона об однополых браках 2013 года опасениями по поводу суррогатного материнства. Эта практика до сих пор запрещена во Франции, и кандидат в президенты продолжает выступать против нее.

Кроме того, лидер партии «Национальное объединение» выразила сожаление по поводу инициативы о запрете на двойное гражданство. По ее словам, такие предложения создавали ложное впечатление недоверия к любви людей с двумя паспортами к Франции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один из выдающихся французских спортсменов заявил о желании возглавить страну.

В прошлом месяце издание Politico опубликовало путеводитель по главным страхам европейских чиновников.

Тогда же опрос во Франции показал снижение уровня неприязни к Марин Ле Пен.