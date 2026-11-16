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    16 ноября 2026, 15:40 • Новости дня

    Ле Пен признала ошибкой борьбу с однополыми браками и двойным гражданством

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен назвала ошибкой свои прошлые выступления против легализации однополых браков и двойного гражданства.

    Политик отметила изменение своих взглядов в ходе интервью телеканалу LCP, пишет Politico. «В политике можно развиваться, в этом нет ничего постыдного, нужно просто объяснить, почему изменилось мнение», – заявила Ле Пен.

    Она пояснила первоначальное неприятие закона об однополых браках 2013 года опасениями по поводу суррогатного материнства. Эта практика до сих пор запрещена во Франции, и кандидат в президенты продолжает выступать против нее.

    Кроме того, лидер партии «Национальное объединение» выразила сожаление по поводу инициативы о запрете на двойное гражданство. По ее словам, такие предложения создавали ложное впечатление недоверия к любви людей с двумя паспортами к Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один из выдающихся французских спортсменов заявил о желании возглавить страну.

    В прошлом месяце издание Politico опубликовало путеводитель по главным страхам европейских чиновников.

    Тогда же опрос во Франции показал снижение уровня неприязни к Марин Ле Пен.

    15 ноября 2026, 01:31 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС заявить России о приоритетах послевоенного периода
    Макрон призвал ЕС заявить России о приоритетах послевоенного периода
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европе необходимо четко обозначить, в том числе для России, свое видение послевоенного устройства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Нам необходимо пойти дальше и четко заявить – в том числе и россиянам, – чего мы хотим для послевоенного периода. Нам также следует определить, чего мы ожидаем от Соединенных Штатов в плане обеспечения долгосрочной безопасности Европы», – написал Макрон в Х.

    По его словам, цель Франции и ее партнеров – добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем продолжить совместную работу над укреплением общей системы безопасности для Европы. Он считает, что Украина «играет ключевую роль в НАТО, в составе которой должна иметь полноправное место».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал продолжить финансирование Украины.

    Макрон заявил о необходимости выработать единое видение целей Европы перед назначением специального посланника для переговоров с Россией и выразил готовность сам заняться этим вопросом.

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    16 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    RFI: Французские военные тайно находятся на Украине с лета
    RFI: Французские военные тайно находятся на Украине с лета
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Франции по меньшей мере с лета тайно действуют на территории Украины, где занимаются подготовкой украинских солдат и техническим обслуживанием военной техники.

    Секретная миссия под названием Volia состоит из небольших групп военнослужащих, которые отправляются на Украину для выполнения краткосрочных задач. Французские военные не принимают непосредственного участия в боевых действиях, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RFI.

    Основными задачами миссии стали обучение военнослужащих ВСУ и обслуживание высокоточных ракет, самоходных артиллерийских установок Caesar и самолетов Mirage 2000. Власти решили отказаться от привлечения гражданских специалистов и направили на Украину солдат из обычных армейских подразделений.

    Для сокрытия присутствия контингента используется миссия Gerfaut, официально действующая в Польше. Военнослужащим предписывается говорить, что они направляются именно в эту страну.

    Власти Франции никогда официально не подтверждали присутствие своих солдат на Украине, а национальный парламент не был уведомлен о существовании миссии. Председатель комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен назвал информирование парламента конституционной обязанностью.

    «Президент республики, как только войска задействованы, должен проинформировать парламент в установленный срок», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о подготовке западных стран к интервенции на Украине.

    Французская радиостанция Europe 1 сообщила о готовности Парижа направить военнослужащих на украинскую территорию после прекращения огня.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    14 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предстоящая встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне станет одним из важнейших событий начала XXI века, заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо. По его мнению, Франция сама лишила себя возможности участвовать в обсуждении нового мирового порядка, взяв курс на конфронтацию с Россией.

    Филиппо сравнил встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа с Ялтинской конференцией. «Но Франции там не будет», – подчеркнул политик. Он напомнил, что после Второй мировой войны Шарль де Голль добился для Франции влиятельного положения на мировой арене, передает ТАСС.

    По оценке Филиппо, нынешние власти республики растеряли это наследие. Политик призвал Париж признать ошибочность прежнего курса и возобновить диалог и торговлю с Москвой.

    Филиппо также высказался за участие Франции в переговорах по Украине и европейской безопасности в качестве постоянного члена Совбеза ООН. По его мнению, к обсуждению должны присоединиться и другие европейские страны, поскольку ни одно государство или представитель Еврокомиссии не может говорить от имени всей Европы.

    «На самом деле нас там нет, потому что мы сами этого хотим. Потому что с самого начала мы отказываемся от любых мирных переговоров», – заявил Филиппо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении Эммануэля Макрона переговорщиком.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность стать специальным посланником Европы на переговорах с Россией. Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

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    15 ноября 2026, 01:22 • Новости дня
    Макрон потребовал продолжить финансирование Украины
    Макрон потребовал продолжить финансирование Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Продолжение финансирования Украины отвечает интересам ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммитов в Дублине.

    Макрон в X сообщил, что ситуация на Украине стала центральной темой переговоров в Дублине, где лидеры обсуждали две приоритетные задачи – помощь Киеву в прохождении зимы и выработку «справедливого и прочного мира» для Европы.

    «Те, кто хочет ограничить средства Украины, в глубине души желают принудить ее к несправедливому миру, к долговременной уязвимости, а значит, и к уязвимости Европы. Это дух поражения. Это рецепт для следующей войны. Это не может быть позицией Франции», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей переговоров в Абу-Даби.

    Макрон заявил о необходимости для Европы выработать единое видение целей перед назначением специального посланника для переговоров с Россией по Украине.

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    15 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Захарова иронично ответила Макрону о членстве Украины в НАТО

    Захарова сравнила слова Макрона об Украине в НАТО с «экспертизой» Каллас

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости вступления Украины в НАТО.

    «Думаю, это заявление достойно экспертизы [главы евродипломатии Каи] Каллас», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в необходимости членства Украины в Североатлантическом альянсе для обеспечения европейской безопасности.

    В среду председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус исключил вступление Украины в Европейский союз в ближайшие 10 лет.

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    14 ноября 2026, 17:31 • Новости дня
    В Париже началось шествие против роста цен и насилия полиции
    В Париже началось шествие против роста цен и насилия полиции
    @ Benoit Tessier/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже тысячи участников крупной акции против повышения цен и насилия со стороны правоохранительных органов начали шествие от площади Республики к площади Нации.

    Колонны манифестантов, несущих флаги и транспаранты, выдвинулись с площади Республики в направлении площади Нации под бой барабана. В шествии принимают участие тысячи человек, передает РИА «Новости».

    Накануне министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес отмечал, что на 14 ноября по всей стране запланировано проведение от 50 до 60 протестных акций.

    Массовые выступления охватили французские города с середины сентября. Изначально на улицы парижских пригородов вышли старшеклассники с требованиями улучшить состояние школ, однако позднее их поддержали недовольные ростом цен, и волнения перекинулись на другие регионы.

    Самой масштабной стала общенациональная демонстрация 17 октября, собравшая, по оценкам МВД, около 550 тыс. манифестантов. Для разгона толпы правоохранительным органам пришлось применять водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская полиция применяла слезоточивый газ против протестующих в Лионе, пытаясь разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен.

    Сенатор Владимир Джабаров назвал первопричиной беспорядков во Франции провалы президента Эммануэля Макрона в миграционной и социальной политике.

    СМИ писали, что Макрону подготовили тайный бункер под Парижем на случай захвата Елисейского дворца.

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    14 ноября 2026, 19:44 • Новости дня
    Французский политик Филиппо порвал флаг ЕС и призвал к отставке Макрона

    Кандидат в президенты Франции Филиппо порвал флаг ЕС на митинге в Париже

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, баллотирующийся в президенты Франции, разорвал флаг Евросоюза и потребовал отставки Эммануэля Макрона в ходе массовой манифестации в Париже.

    Филиппо бросил разорванное полотнище на землю и заявил о необходимости выхода Франции из ЕС. При этом толпа протестующих скандировала призывы к отставке Макрона, передает РИА «Новости».

    Над колонной манифестантов развевались французские флаги, участники акции пели «Марсельезу». Параллельно в Париже проходит демонстрация против роста цен и жестких действий полиции. Накануне глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что в субботу по всей стране состоится около 50–60 протестных акций.

    Массовые волнения начались во Франции в середине сентября, когда на улицы парижских пригородов вышли старшеклассники, требовавшие улучшить состояние школ. Впоследствии к ним присоединились недовольные подорожанием жизни граждане, и протесты охватили другие регионы. Самая крупная акция прошла 17 октября и собрала около 550 тыс. человек. Полиция применяла для разгона толпы слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил об изоляции Европы на мировой арене из-за позиции по отношению к России.

    В начале месяца участники манифестации против роста стоимости жизни в коммуне Гап сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона.

    В прошлом месяце Филиппо призвал главу государства уйти в отставку на фоне масштабных беспорядков.

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    14 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Дзюдоист Ринер назвал поддержку Макрона «поцелуем смерти»

    Дзюдоист Ринер назвал поддержку Макрона в свой адрес поцелуем смерти

    Tекст: Вера Басилая

    Французский дзюдоист Тедди Ринер, баллотирующийся в президенты страны, назвал слова поддержки президента Франции Эммануэля Макрона в свой адрес «поцелуем смерти».

    Ринер заявил, что решение участвовать в выборах принимал самостоятельно и не ассоциирует себя ни с одной политической партией, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    «Меня зовут Тедди Ринер, и я придерживаюсь собственных убеждений», – подчеркнул дзюдоист.

    Ранее Макрон положительно оценил решение Ринера баллотироваться на пост главы государства, назвав его «великим чемпионом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Тедди Ринера назвали кандидатом против лидера фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    В понедельник самый титулованный в истории дзюдоист объявил о выдвижении кандидатуры на выборах президента Франции в 2027 году.

    В сентябре спортсмен подвергся расистской травле после слов о крайне правых политиках.

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    14 ноября 2026, 20:11 • Новости дня
    Полиция в Париже и Нанте применила водометы и дубинки против протестующих

    В Париже и Нанте произошли столкновения полиции с участниками протестов

    Tекст: Вера Басилая

    Во французских городах Париж и Нант произошли ожесточенные столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками манифестаций против роста стоимости жизни.

    На парижской площади Нации полицейские начали разгонять манифестантов дубинками, в результате чего один из участников акции получил ранение в бедро, передает РИА «Новости».

    В Нанте для разгона несанкционированной демонстрации правоохранители задействовали водометы и слезоточивый газ. На улицы в центре города вышли до 2 тыс. человек, протестующих из-за увеличения стоимости жизни.

    Накануне префектура департамента Атлантическая Луара запретила проведение шествий в центральной части Нанта. Масштабные выступления во Франции начались в середине сентября с требований школьников, к которым позднее присоединились недовольные повышением цен граждане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Эммануэля Макрона в ходе манифестации в Париже. В понедельник сенатор Владимир Джабаров назвал причиной беспорядков во Франции провалы главы государства в миграционной и социальной политике.

    До этого сообщалось, что для Макрона подготовили тайный бункер под Парижем на случай захвата Елисейского дворца протестующими.

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    14 ноября 2026, 20:33 • Новости дня
    Во время протестов в Париже задержали 22 человека

    Полиция во время протестов в Париже задержала 22 человека

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе акции протеста против роста цен и полицейского насилия в Париже правоохранители задержали 22 человека, среди которых трое несовершеннолетних.

    Во французской столице сотрудники правоохранительных органов задержали 22 человека в ходе массовых демонстраций против роста цен и действий силовиков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

    В префектуре полиции Парижа пояснили, что аресты проводились преимущественно за ношение оружия категории D, оскорбления, а также за игнорирование запретов на участие в акциях и присутствие в определенных местах. Отмечается, что среди задержанных оказались трое несовершеннолетних.

    Участники шествия проследовали от площади Республики к площади Нации. Большую часть пути манифестанты прошли мирно, однако ближе к концу маршрута начались беспорядки. Группы хулиганов принялись забрасывать стражей порядка бутылками и камнями, на что полиция ответила применением слезоточивого газа и шумовых гранат. Столкновения с агрессивными демонстрантами продолжились и после выхода протестующих к финальной точке маршрута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Париже началось многотысячное шествие против повышения цен и насилия со стороны правоохранительных органов.

    Полиция в Париже и Нанте применила водометы и дубинки против протестующих.

    В субботу лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Эммануэля Макрона в ходе манифестации в Париже.

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    13 ноября 2026, 20:42 • Новости дня
    Суд Парижа продлил арест обвиняемой в шпионаже россиянке Новиковой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парижский суд постановил продлить содержание под стражей российской активистки Анны Новиковой еще на полгода.

    Срок содержания под стражей гражданки России Анны Новиковой, обвиняемой во Франции в шпионаже, продлен на шесть месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката задержанной Филиппа де Веля. В октябре он сообщал, что суд отклонил восьмое ходатайство об освобождении подзащитной.

    О задержании трех членов ассоциации помощи жителям Донбасса SOS Donbass, среди которых была гражданка России Анна Новикова, стало известно в ноябре 2025 года. Задержанным предъявили обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «заговоре с целью совершения преступления».

    В посольстве России тогда подтвердили факт задержания Новиковой, отметив, что наличие у нее французского гражданства ограничивает возможности дипломатов. В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ведомство и посольство в Париже приложат все усилия для ее скорейшего освобождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле парижский суд отказался перевести Новикову под судебный контроль.

    В мае прошение о переводе под домашний арест также отклонили, несмотря на предоставленные дипломатами гарантии обеспечения жильем.

    В апреле посол России во Франции Алексей Мешков сообщил о готовности посольства предоставить жилье россиянке в качестве гарантии для ее освобождения под судебный надзор.

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    15 ноября 2026, 00:10 • Новости дня
    На протесты во Франции вышли 106 тыс. человек

    Tекст: Антон Антонов

    Во Франции на протесты против роста цен и полицейского насилия вышли 106 тыс. человек, задержали 219 человек, сообщает МВД страны.

    Во Франции в субботу прошел пятый акт общенационального социального протеста: министерство внутренних дел оценило число участников в 106 тыс. человек, из них 24 тыс. – в Париже, тогда как молодежное межпрофсоюзное объединение заявило о 200 тыс. протестующих по стране и 100 тыс. в столице, передает BFMTV.

    По сведениям МВД, нынешние протесты оказались по численности меньше прошлой недели, когда на акции вышли 146 тыс. человек по стране и 46 тыс. в Париже. В субботу по итогам протестов по стране задержали 219 человек, при этом десять полицейских получили легкие ранения.

    Ведомство сообщило, что «ситуация на национальной территории оставалась в целом под контролем», несмотря на инциденты в ряде городов, включая Марсель, Гренобль, Лион, Бордо, Пуатье, Монпелье, Тулузу, Тур, Сент-Этьен, Анже, Нанси, Лилль и Руан. По данным министерства, в сторону сил правопорядка бросали различные предметы и петарды, уличное и коммерческое имущество подверглось порче, в том числе были подожжены мусорные контейнеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу во время акции протеста против роста цен и полицейского насилия в Париже полиция задержала 22 человека, среди которых трое несовершеннолетних.

    В тот же день во французских городах Париж и Нант полиция применяла водометы и дубинки против протестующих, выступавших против роста стоимости жизни.

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    15 ноября 2026, 06:15 • Новости дня
    Французская платформа Maileva сообщила об утечке данных 22 млн клиентов

    Tекст: Антон Антонов

    Французская платформа Maileva, дочерняя компания государственной почтовой службы La Poste, сообщила об утечке персональных данных 22 млн пользователей, затронувшей несколько тысяч компаний.

    Инцидент произошел в конце сентября в результате хакерской атаки на сервис Maileva, занимающийся рассылкой корреспонденции для компаний и ведомств, передает РИА «Новости» со ссылкой на Cyberattaque.org.

    «Кража идентификационных данных затронула 22 млн человек: имя, фамилия, почтовый адрес. Инцидент коснулся нескольких тысяч компаний – клиентов Maileva», – говорится в заявлении компании.

    Атака затронула социальные жилищные организации, лаборатории, медицинские учреждения и другие структуры, уже начавшие публиковать уведомления об утечке, однако этот перечень составляет лишь часть всех пострадавших.

    В результате кибератаки были скомпрометированы данные примерно каждого третьего жителя Франции. Maileva заявила, что уведомила профильные органы, подала жалобу, и сейчас по факту инцидента ведется расследование.

    Как сообщил в начале октября генерал-майор национальной жандармерии Франции Андре Петио, персональные данные приблизительно 80% граждан страны выставлены на продажу в даркнете в результате хакерских атак, совершенных за последние месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правительство Франции обвинило иранское хакерское подразделение в поджогах супермаркетов после взлома почти 700 холодильных установок.

    В октябре прошлого года личные данные 25 из 36 членов кабинета министров Франции, включая премьер-министра Себастьяна Лекорню, в результате нескольких кибератак оказались в свободном доступе в интернете.

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    15 ноября 2026, 11:05 • Новости дня
    Полиция во Франции задержала более 200 человек на протестах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правоохранительные органы Франции задержали 219 участников субботних протестных акций, сообщило Министерство внутренних дел страны.

    Как уточнили в МВД Франции, всего в стране прошло 137 демонстраций, в которых приняли участие около 106 тыс. человек, пишет РИА «Новости».

    Отмечается, что только в Париже число участников акций протеста достигло 24 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Париже и Нанте произошли столкновения между полицейскими и участниками манифестаций против роста стоимости жизни.

    В ходе акции в Париже задержали 22 человека, включая троих несовершеннолетних.

    В начале месяца на аналогичных протестах французские полицейские задержали 448 человек.

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    15 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Франция временно запретила продажу пиротехники на фоне протестов

    Правительство Франции запретило фейерверки из-за непрекращающихся протестов

    Tекст: Ольга Иванова

    Французское правительство ввело временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий и развлекательных фейерверков на фоне масштабных манифестаций в стране.

    Власти Франции запретили на всей территории страны продажу и использование развлекательных фейерверков до 27 ноября включительно. Соответствующее постановление премьер-министра опубликовано в официальном журнале, передает РИА «Новости».

    Ограничения вступают в силу немедленно и затрагивают пиротехнические изделия низкого и среднего риска. Запрет не распространяется на профессиональную пиротехнику, применение которой допускается при наличии соответствующего разрешения.

    Решение принято на фоне протестов, начавшихся в середине сентября с манифестаций парижских старшеклассников с требованием улучшить состояние школ. В дальнейшем к акциям присоединились недовольные повышением цен граждане, а протесты перекинулись на другие регионы. По данным МВД, самая крупная общенациональная демонстрация прошла 17 октября и собрала около 550 тыс. человек. Французская полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ, водометы и шумовые гранаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы Франции задержали более 200 участников протестных акций.

    В субботу полиция применила водометы и дубинки против манифестантов в Париже и Нанте.

    На прошлой неделе сенатор Владимир Джабаров назвал первопричиной французских беспорядков провалы в политике президента Эммануэля Макрона.

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