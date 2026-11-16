При пожаре в горнолыжном комплексе в Москве никто не пострадал

Куранты на Спасской башне заработали после техобслуживания

Куранты на Спасской башне вновь заработали после техобслуживания

Tекст: Катерина Туманова

Часы остановили в полночь 6 ноября для регламентных работ, передает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России. Все это время каждые четверть часа транслировались записи боя и мелодий.

В прошлый раз часы останавливали в 2020 году для замены части колоколов. Сейчас 12 новых и 11 старых колоколов настроены на исполнение гимна России и произведения «Славься» Михаила Глинки по четыре раза в сутки.

Самый большой старый колокол 1999 года весит более тонны, самый большой новый – 850 кг. Самый тяжелый колокол, отбивающий часы, датируется 1769 годом производства и весит более 2 т.

Современные куранты работают на Спасской башне с 1767 года и являются самыми древними механическими курантами в Европе. Глобальная реставрация проводилась в 1851 году, после чего ремонтные работы проходили в 1974 и 1999 годах.

В декабре 2014 года механизм прошел проверку и профилактику в рамках реставрации Спасской башни.

Механизм курантов весит около 25 т и занимает три этажа башни. Диаметр циферблатов составляет 6,12 м, их приводят в действие три гири весом от 160 до 224 кг, а точность хода обеспечивает 32-килограммовый маятник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября куранты на Спасской башне Московского Кремля остановили для регламентного обслуживания. Механизм решили остановить на десять дней для проведения планового технического обслуживания.

В октябре в Москве наметили масштабную реконструкцию Шуховской радиобашни.