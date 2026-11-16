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    16 ноября 2026, 15:21 • Новости дня

    Власти Ирака заблокировали Telegram

    Власти Ирака заблокировали Telegram для борьбы с незаконным контентом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иракские власти приняли решение заблокировать мессенджер Telegram на территории страны для обеспечения национальной безопасности и борьбы с незаконным контентом.

    Комиссия по средствам массовой информации и связи Ирака распорядилась заблокировать работу мессенджера в соответствии с указанием премьер-министра страны, пишет ТАСС со ссылкой на агентство INA.

    В комиссии пояснили, что блокировка призвана побудить руководство сервиса начать проверку контента, который публикуют пользователи из Ирака. От компании требуют принять необходимые меры для предотвращения нарушений закона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Иордании заблокировали доступ к мессенджеру Telegram.

    В июле Нью-Дели дал мессенджеру 15 дней на блокировку пиратских каналов.

    В июне работу Telegram ограничили в Индии для борьбы с мошенниками на экзаменах.

    15 ноября 2026, 22:07 • Новости дня
    NYT: Атомный авианосец ВМС США направился в сторону Ближнего Востока

    NYT: Авианосец США направился в Ближневосточный регион

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Ирана возобновили нанесение ударов по территории Бахрейна на фоне зашедших в тупик переговоров с США, после чего в сторону Ближнего Востока направился авианосец ВМС США Theodore Roosevelt.

    На территории Бахрейна расположена крупная военно-морская база США. Возобновление атак после двухмесячного затишья происходит из-за отсутствия прогресса в мирном диалоге между Вашингтоном и Тегераном, пишет The New York Times.

    «Воскресная атака произошла через два дня после того, как американские военные заявили, что сбили два беспилотника, выпущенных Ираном в сторону Бахрейна, не причинив при этом никаких ранений или ущерба», – сказано в статье.

    В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пояснили, что удар в пятницу стал местью за американскую атаку на телекоммуникационную вышку в Иране.

    При этом в последние недели США активно перебрасывают силы на Ближний Восток, в частности, 16 ноября ожидается прибытие авианосца USS Theodore Roosevelt, сообщил в воскресенье американский военный чиновник.

    Американские и израильские военные, по словам источников газеты, разработали планы возобновления ударов, которые, вероятно, будут направлены на энергетическую инфраструктуру и другие объекты, имеющие жизненно важное значение для иранской экономики.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул готовность страны противостоять угрозам.

    «Иран продолжит отвечать на любую военную агрессию со стороны Соединенных Штатов или других стран», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье КСИР заявил о поражении радиолокационной станции системы ПВО США на базе в Бахрейне. В пятницу командование американских вооруженных сил сообщило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников. В среду в Иране допустили возможность нанесения ударов по американским военным базам в европейских странах.

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    15 ноября 2026, 16:57 • Новости дня
    Иранские ученые создали отечественный термоядерный реактор

    IRIB: В Иране скоро введут в эксплуатацию первый термоядерный реактор

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что местные ученые смогли создать первый отечественный термоядерный реактор, который скоро будет введен в эксплуатацию.

    В Иране готовят к запуску первую установку термоядерного синтеза, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское гостелевидение IRIB.

    «Первая в Иране установка термоядерного синтеза, которая предназначается для многих отраслей производства, в особенности для электроэнергетики и медицины, скоро будет введена в эксплуатацию», – заявил Эслами.

    При этом он не уточнил, о каком именно виде термоядерной установки идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил о решении Тегерана не вывозить обогащенные ядерные материалы за пределы страны.

    Во вторник глава канадского МИД Анита Ананд сообщила о возобновлении санкций в отношении 11 иранских компаний за их предполагаемое участие в ядерной программе.

    В понедельник телеканал Al Arabiya передал информацию о подготовке Вашингтона и Тегерана к обсуждению возвращения инспекторов Международного агентства по атомной энергии в Иран.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    15 ноября 2026, 21:38 • Новости дня
    Военно-техническое сотрудничество вошло в повестку визита Шойгу в ОАЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе визита в ОАЭ обсудит с высшим руководством страны вопросы двустороннего взаимодействия и военно-технического сотрудничества.

    «На встречах планируется обсудить широкий спектр тем, в том числе вопросы двустороннего взаимодействия, а также военно-технического и торгово-экономического сотрудничества», – передает ТАСС сообщение аппарата пресс-службы Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ для встречи с высшим руководством страны.

    В апреле он провел переговоры с послом ОАЭ в Москве Мохамедом Ахмадом Султаном Эссой Аль-Джабером для обсуждения ключевых тем.

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    15 ноября 2026, 16:58 • Новости дня
    Силы ПВО Ирана сбили израильский беспилотник на западе страны

    Fars: Силы ПВО Ирана сбили израильский беспилотник Orbiter 4 на западе страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат израильского производства Orbiter 4 в провинции Хамадан на западе страны.

    Иранские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат израильского производства Orbiter 4 в провинции Хамадан на западе страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars.

    «Беспилотник Orbiter 4 был сбит в районе города Нахаванд в провинции Хамадан», – говорится в заявлении сил ПВО Западного Ирана.

    В последние несколько месяцев Тегеран регулярно сообщает о сбитых беспилотниках в южных регионах республики и в зоне Ормузского пролива. В большинстве случаев уничтоженные аппараты принадлежали США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом силы противовоздушной обороны Ирана перехватили легкий разведывательный беспилотник США.

    В том же месяце ПВО Ирана сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк.

    В мае иранские системы ПВО уничтожили израильский беспилотник над Хормозганом.

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    15 ноября 2026, 23:30 • Новости дня
    Индустриальные компании потеряли 4,2 трлн долларов из-за спада ИИ-бума

    FT: Индустриальные компании потеряли 4,2 трлн долларов из-за спада бума на ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    С июня производители оборудования и строители дата-центров по всему миру лишились 4,2 трлн долларов капитализации на фоне снижения интереса инвесторов к индустрии искусственного интеллекта.

    Существеннее всего в результате распродажи акций пострадали предприятия, связанные со строительством дата-центров, пишет Financial Times.

    Потери уничтожили почти половину из 9,4 трлн долларов, заработанных этими же фирмами за предыдущие 12 месяцев. Инвесторы активно вкладывали средства в производителей различного оборудования: от адаптированных газовых генераторов и оптоволокна до систем охлаждения серверов.

    Капитализация ведущего поставщика генераторов для дата-центров Caterpillar упала на 214 млрд долларов, или на 44%, по сравнению с историческим максимумом в конце июня.

    Ядерная энергетическая компания Oklo рухнула на 49%. Производитель систем вентиляции Comfort Systems и создатель оптоволокна Corning потеряли около половины своей стоимости.

    Венчурный инвестор и научный сотрудник Массачусетского технологического института Пол Кедроски назвал ошибкой отношение к традиционным промышленным фирмам как к технологическим стартапам. «В дискуссиях с хедж-фондами и семейными офисами идея о том, что теперь все является акциями роста, стала бесконечной, что, конечно, смешно», – заявил Кедроски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американский фондовый рынок начал восстанавливаться после массового падения стоимости акций разработчиков ИИ.

    Неделей ранее рынки США отреагировали резким падением котировок техкомпаний на фоне победы Демократической партии на выборах.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому выгодно разорение ИИ-корпораций.

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    15 ноября 2026, 21:29 • Новости дня
    Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ, где встретится с высшим руководством страны.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ, передает ТАСС со ссылкой на аппарат пресс-службы Совбеза.

    «Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации России прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби», – заявили в ведомстве.

    В ходе поездки Шойгу проведет встречи с высшим руководством ОАЭ, а также с руководителями силовых структур и специальных служб страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Абу-Даби с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном для обсуждения напряженности в Персидском заливе.

    В июне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Индию на встречу высоких представителей государств БРИКС по вопросам безопасности.

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    15 ноября 2026, 21:09 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе ракетами по аэропорту Эр-Рияда

    Хуситы заявили об ударе двумя баллистическими ракетами по аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о нанесении ударов двумя баллистическими ракетами по международному аэропорту имени короля Халида и финансовому центру в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

    «Наши вооруженные силы нанесли удар двумя баллистическими ракетами по международному аэропорту имени короля Халида и финансовому центру в Эр-Рияде. Операция успешно достигла поставленной цели», – заявил Сариа, передает РИА «Новости».

    Ранее в воскресенье саудовская сторона сообщила о перехвате двух баллистических ракет, выпущенных хуситами в направлении Эр-Рияда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии.

    В тот же день официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны трех крылатых ракет йеменских хуситов, летевших в направлении Эр-Рияда.

    Во вторник движение хуситов сообщило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда, нефтяной инфраструктуре и военным объектам в Саудовской Аравии.

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    16 ноября 2026, 04:25 • Новости дня
    Атомный авианосец Theodore Roosevelt прибыл в зону ответственности CENTCOM

    Авианосец США Theodore Roosevelt прибыл в зону ответственности CENTCOM

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский атомный авианосец Theodore Roosevelt вошел в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) ВС США, доведя количество авианосных ударных групп в регионе до трех, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

    «Авианосец USS Roosevelt прибыл в зону ответственности центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) ранее в воскресенье, сообщил мне американский чиновник», – написал Равид в соцсети X.

    По данным журналиста, в результате прибытия корабля количество американских авианосных ударных групп, находящихся в зоне ответственности Центрального командования, увеличилось до трех. Вооруженные силы США продолжают наращивать присутствие в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье авианосец Theodore Roosevelt направился в сторону Ближнего Востока после возобновления иранских ударов по территории Бахрейна.

    В октябре авианосец «Теодор Рузвельт» вместе со своей ударной группой покинул базу в Сан-Диего и взял курс на Ближний Восток.

    Израиль получил сигнал от США о подготовке к новой военной кампании против Ирана.

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    16 ноября 2026, 06:14 • Новости дня
    Посол Ирана назвал особым переданное Путину послание Хаменеи

    Посол Ирана в Москве Джалали сообщил об особом послании Хаменеи для Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину носило особый характер, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

    Изначальной задачей поездки секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи в российскую столицу была передача этого официального документа, передает ТАСС.

    По словам посла, подобный шаг подтверждает особый статус взаимодействия между двумя государствами. Казем Джалали добавил, что передача послания свидетельствует о готовности продолжать регулярные консультации на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи.

    Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни сообщил о наличии в послании оценок и перспектив двустороннего сотрудничества.

    Также посол Ирана Казем Джалали рассказал о планах президентов двух стран обсудить экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.

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    16 ноября 2026, 05:12 • Новости дня
    Провайдер Beget восстановил 215 тыс. сайтов после кибератаки

    Провайдер Beget восстановил 215 тыс. сайтов после DDoS-атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский хостинг-провайдер Beget восстановил работу около 215 тыс. сайтов из резервных копий после масштабной кибератаки, сообщили в компании.

    Хостинг-провайдер Beget сообщил о восстановлении работы около 215 тыс. сайтов из резервных копий после масштабной DDoS-атаки.

    «На текущий момент из резервных копий восстановлена работа уже более 215 тыс. сайтов. Восстановление виртуального хостинга близится к завершению, и мы продолжаем работать над оставшимися ресурсами», – сообщается в посте компании в Telegram-канале.

    Несмотря на продолжающуюся DDoS-атаку высокой интенсивности, она не оказывает влияния на работу уже восстановленных сервисов и ресурсов клиентов.

    В Beget отметили, что постепенно возвращается функциональность панели управления, для пользователей виртуального хостинга уже восстановлена работа разделов Crontab и Backup.

    Пользователей попросили ориентироваться только на официальную информацию компании в связи с появлением в СМИ сообщений о DDoS-атаке.

    «Мы продолжаем устранять последствия инцидента, восстанавливать недоступные ресурсы и возвращать пользователям привычную функциональность сервисов», – сообщили в Beget.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье компания Beget заявила о сохранении работы восстановленных сервисов во время кибератаки. Инфраструктура провайдера подверглась массированной DDoS-атаке. На прошлой неделе координационный центр доменов .ru/.рф приостановил аккредитацию Beget в национальных доменных зонах.

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    16 ноября 2026, 06:27 • Новости дня
    Москва и Тегеран договорились увеличить частоту официальных визитов

    Россия и Иран намерены увеличить количество официальных двусторонних визитов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Иран продолжат наращивать многоуровневые контакты и частоту официальных поездок, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

    Москва и Тегеран планируют увеличить частоту двусторонних визитов на политическом и экономическом уровнях, а также в сфере безопасности, передает ТАСС.

    «Отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией являются непрерывными и многоуровневыми, и консультации и обмен делегациями на различных политических, экономических, специализированных уровнях и в области безопасности между двумя странами продолжаются», – обратил внимание Джалали.

    Посол отметил недавнюю активность между государствами, напомнив о визите президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа и переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также о приезде секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсена Резаи.

    Детали будущих поездок будут оглашены по официальным каналам после окончательного согласования всех программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник посол Ирана Казем Джалали назвал особым послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    Посол Ирана сообщил о планах лидеров двух стран обсудить экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность на встрече в Москве.

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    16 ноября 2026, 11:42 • Новости дня
    Мировые цены на нефть выросли на фоне новых атак на Ближнем Востоке

    WSJ: Цены на нефть выросли из-за угроз поставкам через Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировые цены на нефть перешли к росту после двух недель снижения на фоне возобновления атак на Ближнем Востоке и угроз поставкам через Ормузский пролив.

    Стоимость нефти начала расти в понедельник, поскольку трейдеры оценивают последствия новых атак на Ближнем Востоке и угрозы транспортировке сырья через Ормузский пролив в противовес ожиданиям глобального профицита предложения, пишет The Wall Street Journal.

    Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ближайшем месяце подорожали на 0,7%, достигнув 96,55 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI прибавили в цене 0,8% и составили 89,23 доллара за баррель.

    Повышение котировок последовало за снижением показателей обеих эталонных марок в течение двух предыдущих недель подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на морской мине к востоку от Ормузского пролива.

    Ранее стоимость эталонных марок нефти перешла к росту на фоне перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока.

    Также мировые цены на нефть упали на фоне оценки инвесторами перспектив возобновления американо-иранских переговоров.

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    16 ноября 2026, 07:40 • Новости дня
    К танкеру у берегов Йемена приблизилась лодка с вооруженными людьми

    UKMTO: К танкеру у берегов Йемена приблизилась лодка с вооруженными людьми

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лодка с вооруженными людьми приблизилась к танкеру у берегов Йемена, сообщило управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    «UKMTO получило сообщение в 430 морских милях к востоку от Сокотры Йемена. Появились сообщения о том, что к танкеру приближалась... лодка-ялик», – передает РИА «Новости» сообщение управления.

    На борту ялика заметили четырех вооруженных людей с лестницей.

    Других подробностей инцидента ведомство пока не приводит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце управление морских торговых операций Британии сообщало об атаке неизвестным снарядом на танкер в Ормузском проливе.

    Танкер из Ормузского пролива получил повреждения левого борта от попадания неизвестного снаряда.

    К югу от города Моха в Йемене танкер подвергся обстрелу.

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    16 ноября 2026, 10:43 • Новости дня
    «Катаиб Хезболла» назвала ложью обвинения в контрабанде нефти в Ираке

    Al Jazeera: Иракская «Катаиб Хезболла» отвергла обвинения в контрабанде нефти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иракская вооруженная группировка «Катаиб Хезболла» отвергла обвинения в причастности к контрабанде нефти, назвав расследование премьер-министра Ирака Али аз-Заиди попыткой шантажа.

    Иракская группировка «Катаиб Хезболла» отвергла обвинения в контрабанде нефти в районе Джурф-эн-Наср, пишет Al Jazeera.

    «Канцелярия премьер-министра фабрикует ложь, а группировка подвергается крупнейшей операции по шантажу с целью принудительного разоружения», – говорится в заявлении организации.

    Накануне премьер-министр Али аз-Заиди уволил девять высокопоставленных чиновников по итогам работы следственного комитета. Правительство Ирака заявило о наличии спутниковых снимков, подтверждающих контрабанду нефти в районе Джурф-эн-Наср, который считается оплотом группировки.

    Представители «Катаиб Хезболлы» заявили об отсутствии повреждений на нефтепроводах после совместного визита с комиссией на место событий. Организация обвинила главу правительства в уступках давлению со стороны США, Саудовской Аравии и ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил о восстановлении экспорта нефти через Оманский залив.

    Ранее Министерство юстиции США заявило о предъявлении обвинений связанным с «Катаиб Хезболлой» лицам в подготовке терактов.

    Также крупнейшая проиранская вооруженная группировка Ирака пригрозила нанести удары по американским объектам.

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    16 ноября 2026, 10:57 • Новости дня
    Власти Иордании заблокировали Telegram из-за угрозы национальной безопасности

    Власти Иордании заблокировали доступ к мессенджеру Telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Иордании заблокировали доступ к мессенджеру Telegram, так как приложение угрожает национальной безопасности, сообщило Управление общественной безопасности королевства.

    Доступ к Telegram закрыт «в рамках усилий по укреплению цифровой безопасности и защиты пользователей», передает РИА «Новости» заявление ведомства.

    Власти Иордании считают, что мессенджер используется как площадка для распространения экстремизма и совершения киберпреступлений, что представляет угрозу для национальной безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти Индии дали Telegram 15 дней на блокировку распространяющих пиратский контент каналов.

    В июне работу мессенджера ограничили в Индии для борьбы с мошенниками.

    В мае приложение закрыло канал российской правозащитной организации «Белый интернет».

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