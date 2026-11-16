После приема популярного в Испании обезболивающего погибли семь британцев

El Pais: После приема обезболивающего в Испании погибли семь британцев

Tекст: Денис Тельманов

Внутреннее исследование правительства автономного сообщества Валенсия, представленное на конгрессе Испанского общества больничной фармации, выявило случаи летального исхода после приема метамизола (торговая марка Nolotil), пишет El Pais.

Исследование, проведенное в 2016–2017 годах в провинции Аликанте, зафиксировало смерть девяти человек от агранулоцитоза, вызванного препаратом. Семеро погибших были гражданами Британии, двое – испанцами. Всего с этим диагнозом был госпитализирован 41 пациент, из которых 26 оказались британцами.

Анализ показал, что риск развития агранулоцитоза у британцев после приема метамизола в 80–120 раз превышает аналогичный показатель у испанцев. Препарат остается самым продаваемым в Испании, однако запрещен в США, Британии, Франции и ряде других стран.

«Имеющаяся информация не позволяет ни исключить, ни подтвердить более высокий риск у групп населения со специфическими этническими или генетическими характеристиками», – заявили в Испанском агентстве по лекарственным средствам.

Представитель Испанского общества семейной и общественной медицины Висенте Палоп раскритиковал подход властей к безопасности препарата, указав на проблему прозрачности. По его словам, агентство предпочитает игнорировать отчеты о проблеме, а не выяснять реальные масштабы побочных эффектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной британская Mirror сообщила о пропаже сотен пробирок со смертельно опасными вирусами из австралийской лаборатории.

В феврале в нескольких европейских странах начали изымать из продажи детские смеси Danone после обнаружения опасного токсина.

В прошлом году Европейское агентство по химикатам допустило возможность запрета этилового спирта в больницах.