Политолог Бордачев: Закрытие Эстонией границы с Россией ударит по простым людям

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Таллин намерен и дальше оставаться в авангарде антироссийской политики», – считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

Более того, отметил собеседник, у Эстонии, по сути, нет другого содержания внешней политики, кроме антироссийской повестки. «У местных властей, что называется, свой мир, не имеющий никакого отношения к реальности. Анализ их решений порой похож на попытки рационализировать поведение пациентов психиатрической больницы», – сыронизировал аналитик.

Однако реализация решения о закрытии погранпереходов может иметь серьезные последствия, считает он. «В первую очередь пострадают обычные люди, чьи родственники живут на сопредельных территориях. Кроме того, решение Таллина может сказаться на пассажирских перевозчиках и на тех, кто просто имеет недвижимость в соседнем государстве», – продолжил спикер.

При этом ограничения вряд ли затронут крупный бизнес, поскольку экономические связи с Россией и без того практически свернуты, указал политолог. «Судя по открытым источникам, транспортно-логистические проекты с Россией прекратил даже крупный бизнесмен Арво Халлик – муж главы европейской дипломатии Каи Каллас», – напомнил Бордачев.

Впрочем, Эстония будет не последней страной, которая пойдет на закрытие границы с Россией, считает собеседник. Так, предполагает спикер, примеру Таллина может последовать Вильнюс. «Литва явно будет озабочена тем, что подобное решение первой приняла не она», – резюмировал Бордачев.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что республика с 1 декабря планирует закрыть все погранпереходы с Россией. По словам министра, о планах он проинформировал коллег из Финляндии, Латвии и Литвы. Решение он связал с инцидентом на оборонном предприятии Threod Systems.

Компания производит беспилотники и электрооптические системы разведки и наблюдения. В ночь на субботу в ее здании в муниципалитете Виимси пытались устроить пожар, бросив в окно бутылку с зажигательной смесью. Нападение не было завершено благодаря вмешательству собственной службы безопасности.

Силовиками были задержаны восемь подозреваемых, все они из Латвии. При этом Таллин бездоказательно заявляет о причастности к диверсии российских спецслужб. В частности, эстонский премьер-министр Кристен Михал назвал инцидент частью «масштабной гибридной войны» против Европы.

Со своей стороны глава МВД Эстонии Игорь Таро напомнил, что республика уже значительно ограничила движение в направлении России и обратно через пограничные пункты. «Каждый раз мы предупреждали, что дальнейшая эскалация может привести к полному закрытию границы. Теперь этот момент настал», – сказал министр.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва проверит достоверность сообщений о закрытии границы. По ее словам, если планы Таллина подтвердятся, они будут свидетельствовать об очередном проявлении русофобии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что закрытие КПП с Россией не принесет Эстонии ничего хорошего.

Напомним, на российско-эстонской границе действуют три пункта пропуска. Один работает только для пешеходов – Нарва-Ивангород, он был закрыт для транспорта в 2024 году. Два пропускают как автомобили, так и пешеходов: Койдула-Куничина Гора и Лухамаа-Шумилкино.

По данным эстонского МВД, в первом полугодии 2026 года через автомобильные погранпереходы прошли около 444 тыс. человек против примерно 512 тыс. годом ранее. Количество транспортных средств за тот же период также сократилось с 43,5 тыс. до 35 тыс., передавал телеканал ERR.