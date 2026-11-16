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    16 ноября 2026, 14:38 • Новости дня

    Пролетевший над Северной Землей болид оказался китайским спутником

    Ученые РАН опознали китайский спутник в пролетевшем над Северной Землей болиде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Яркая вспышка, зафиксированная 11 ноября в небе над архипелагом Северная Земля, является результатом вхождения в атмосферу китайского аппарата Jilin-1 Gaofen 03D09, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Яркий болид, замеченный в небе над российской Арктикой, оказался космическим аппаратом, сгоревшим при входе в атмосферу, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Объект был зафиксирован 11 ноября в районе научно-исследовательского стационара «Ледовая база Мыс Баранова» Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

    Как уточнили ученые, после продолжительных дискуссий исследователи пришли к выводу, что зафиксированное явление имеет техногенное происхождение и не является астероидом.

    Наиболее вероятным кандидатом был признан китайский спутник Jilin-1 Gaofen 03D09. Направление полета объекта с севера на юг соответствовало траектории движения этого аппарата. По расчетам специалистов, вечером 9 ноября спутник находился на высоте около 200 км, а в настоящее время его расчетная высота составляет всего 65 км, что подтверждает факт его падения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду светящийся след от китайской ракеты над Малайзией приняли за корабль пришельцев.

    Летом цепочку ярких огней от спутников Starlink заметили над Московским регионом и Уралом.

    В прошлом году астроном Сергей Язев сообщил о вспыхнувшем в небе над Иркутской областью ярком объекте.

    15 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    Ученые нашли гигантский кратер неизвестного происхождения под Новосибирском

    Под Новосибирском обнаружили кратер диаметром семь километров

    Tекст: Ольга Иванова

    Участники Новосибирского астрономического общества обнаружили в Болотнинском районе загадочную аномалию в виде кратера диаметром около семи километров.

    На спутниковых снимках объект, расположенный между селами Новая Поляна и Карасево, выглядит как почти идеальный круг. По краям аномалии образовался земляной вал, а внутри находится заболоченная низина, пишут «Вести».

    Непонятный объект уже исследовали астрономы совместно со специалистом местного университета. Они добрались до места, измерили рельеф и выкопали два разведочных шурфа.

    В настоящее время специалисты рассматривают две версии происхождения аномалии: проседание почвы в районе старого русла реки или след от падения метеорита. Пока ни одна из гипотез не нашла подтверждения, изучение загадочного объекта продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в деревне Валтово Нижегородской области образовался шестиметровый карстовый провал.

    Ученые выкупили упавший в Окуловке Новгородской области метеорит.

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    16 ноября 2026, 04:55 • Новости дня
    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    МИД КНР подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа 19 ноября

    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В МИД КНР подтвердили трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, КНР и США в Шэньчжэне.

    «Девятнадцатого ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – следует из сообщения представителя МИД КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности по трехсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и президента США в Шэньчжэне.

    Reuters узнало, что Китай выступил против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящую встречу лидеров России, Китая и США одним из важнейших событий начала XXI века.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 14:21 • Новости дня
    Физики допустили гибель Вселенной из-за внезапного появления пузыря пустоты

    New Scientist: Физики предрекли конец Вселенной из-за пузыря абсолютного ничто

    Физики допустили гибель Вселенной из-за внезапного появления пузыря пустоты
    @ NASA IMAGES/Barcroft Media/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обозреватель New Scientist Лия Крейн заявила, что Вселенная может внезапно погибнуть из-за возникновения пузыря абсолютного ничто, который начнет расширяться со скоростью света.

    Пространство глубокого космоса не является абсолютно пустым, а наполнено квантовыми полями, находящимися в состоянии минимально возможной энергии, или так называемого ложного вакуума. Однако существует вероятность перехода космоса в состояние истинного вакуума с еще более низкой энергией, пишет New Scientist.

    Этот процесс, известный как распад вакуума, может начаться с возникновения микроскопического пузыря истинной пустоты в результате квантового туннелирования частиц. Если такой пузырь окажется достаточно большим и не исчезнет из-за высокого поверхностного натяжения, он начнет расширяться во все стороны со скоростью света, поглощая и разрушая все на своем пути.

    Поскольку граница смертоносного пузыря будет двигаться со скоростью света, человечество не сможет узнать о его приближении и погибнет мгновенно. Некоторые исследователи предполагают, что подобные участки истинного вакуума могут спонтанно возникать в пространстве между сталкивающимися черными дырами, однако там они быстро поглощаются и безопасно изолируются, не успевая нанести вред окружающему космосу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее конкурирующие технопредприниматели задумались о выносе следующей ступени нагрузки искусственного интеллекта в океан и космос.

    Также аналитики вспомнили о несбывшихся обещаниях скорого конца истории и наступления всеобщего равновесия.

    Кроме того, в прошлом году планетарная магнитная буря вызвала яркую вспышку полярных сияний.

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    16 ноября 2026, 07:39 • Новости дня
    Белый дом подтвердил дату встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    Белый дом: Трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноября

    Белый дом подтвердил дату встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Andrei Bok/File Photo/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Трехсторонний саммит пройдет в гостиничном комплексе Kylin Villa. Переговоры начнутся в 14:30 по местному времени (09:30 мск), об этом свидетельствует график президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Другие подробности предстоящей встречи администрация США не привела.

    Ранее МИД Китая также подтвердил проведение встречи лидеров трех стран 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД КНР подтвердил трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, Китая и США в Шэньчжэне.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи 19 ноября.

    В тот же день посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал эту встречу логичной и востребованной.

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    16 ноября 2026, 01:42 • Новости дня
    Ракета Vulcan не смогла вывести на орбиту спутники Amazon

    Tекст: Катерина Туманова

    Ракета-носитель Vulcan Centaur американского консорциума United Launch Alliance (ULA) столкнулась с аномалией и не смогла вывести на орбиту спутники Amazon, сообщается в соцсетях компании.

    «На основе данных, полученных нашим директором по запускам, мы подтверждаем, что ракета-носитель Vulcan, запущенная с космического стартового комплекса 41, столкнулась с аномалией через 10 минут после старта и не смогла вывести миссию Amazon на орбиту», – говорится в сообщении компании в соцсети X.

    Конкретных данных, чтобы понять, что случилось, у компании сразу по факту произошедшего не было.

    В ULA отметили, что будут сотрудничать с клиентом и другими организациями для выяснения причин произошедшего и определения корректирующих действий, чтобы вернуться к полетам как можно скорее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX запустила ракету-носитель в испытательный полет из Техаса.

    Blue Origin Безоса отложила запуск тяжелой ракеты New Glenn.

    В сентябре неполадки в двигателе Starship компании SpaceX поставили под угрозу выполнение графика подготовки пилотируемых миссий НАСА на Луну.

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    16 ноября 2026, 06:51 • Новости дня
    Инвестиции в основной капитал в Китае упали на 8%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Инвестиции в основной капитал китайских компаний с января по октябрь 2026 года уменьшились на 8,1% в годовом выражении и составили 5,4 трлн долларов, следует из данных Государственного статистического управления КНР.

    Согласно опубликованным данным, в аграрном секторе инвестиции уменьшились на 6,1%. У промышленных предприятий зафиксировано сокращение показателя на 3,6%, в сфере услуг – на 10,9%. При этом статистика не учитывает вложения сельских домашних хозяйств, пишет ТАСС.

    В докладе уточняется, что за десять месяцев инвестиции в инфраструктуру снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, вложения в обрабатывающую промышленность уменьшились на 2,9%. Частные инвестиции в основной капитал сократились на 11,4%, а инвестиции предприятий под государственным контролем – на 4%.

    К основному капиталу относятся недвижимость и производственное оборудование, вложения в ценные бумаги, патенты и лицензии. Инвестиции предприятий Китая на эти цели в 2024 году выросли на 3,2%, а в 2025 году сократились на 3,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов.

    В тот же день главное таможенное управление КНР сообщило о сокращении импорта сырой нефти на 15,1% за первые десять месяцев года.

    В прошлом месяце Народный банк Китая оставил годовую базовую ставку без изменений 17-й месяц подряд.

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    16 ноября 2026, 10:45 • Новости дня
    Маск и Суини потребовали вернуть Хуанга на пост главы Nvidia

    The Guardian: Маск и Суини призвали вернуть Хуанга на пост главы Nvidia

    Маск и Суини потребовали вернуть Хуанга на пост главы Nvidia
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский предприниматель Илон Маск, основатель Epic Games Тим Суини и другие руководители технологических компаний подписали открытое письмо с призывом восстановить Дженсена Хуанга в должности генерального директора корпорации Nvidia после его скандальной отставки.

    Открытое письмо с требованием к совету директоров восстановить руководителя в должности подписали более 165 тыс. человек. Среди них 7,5 тыс. сотрудников предприятия, основатель Epic Games Тим Суини и сооснователь Uber Трэвис Каланик, пишет Guardian.

    Хуанг покинул компанию на прошлой неделе после сообщений о его внебрачных связях, в том числе с подчиненной и с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. По данным Financial Times, экс-глава корпорации обсуждает с соратниками возможное возвращение и формирует команду лоббистов в Кремниевой долине.

    Американские законодатели потребовали от руководства Nvidia отчитаться о возможных угрозах национальной безопасности. «Им нужна кардинальная встряска», – заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News, посоветовав искать нового руководителя за пределами компании.

    Бессент также призвал в течение десяти дней выяснить, не допустила ли Nvidia попадания передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай в обход американских экспортных ограничений. Хуанг согласился дать показания в Конгрессе США, однако точная дата слушаний пока не назначена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт вызвал Хуанга на открытые слушания из-за сообщений о его отношениях с предполагаемой китайской шпионкой.

    В среду посол США в Китае Дэвид Пердью назвал скандал вокруг генерального директора серьезным испытанием для двусторонних отношений.

    В прошлый понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь счел совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже в этом деле.

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    16 ноября 2026, 05:40 • Новости дня
    Тайвань решил построить первое спасательное судно для подводных лодок

    Taipei Times: Тайвань выделит 420 млн долларов на судно-спасатель для подлодок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тайбэй планирует построить первое в своей истории судно для спасения подводных лодок стоимостью 420 млн долларов к 2034 году.

    Оборонное ведомство Тайваня направило в Законодательный юань бюджетный проект на строительство судна-спасателя для потерпевших аварию подводных лодок, передает ТАСС со ссылкой на Taipei Times.

    Проект оценивается в 420 млн долларов. Судно планируется завершить к 2034 году. В перспективе рассматривается постройка еще одного такого спасателя для создания резерва. «Учитывая сложный подводный рельеф в прилегающих к Тайваню акваториях, необходимо иметь как минимум два таких спасательных судна», – отметил источник газеты.

    В настоящее время на вооружении острова находятся четыре субмарины, однако в будущем тайваньский подводный флот должен увеличиться как минимум до 10 подлодок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в правящей партии Японии анонсировали обсуждение вопроса о получении страной атомных подводных лодок.

    В прошлом месяце генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву заявил о деятельности более 50 китайских кораблей в акватории от южной Японии до Филиппин.

    В сентябре ВМС Тайваня запланировали получение первой подводной лодки собственного производства «Хайкунь».

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    16 ноября 2026, 05:55 • Новости дня
    В Китае производство промышленных роботов выросло на 26%

    Производство промышленных роботов в Китае выросло на 26% за 10 месяцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За первые десять месяцев 2026 года производство промышленных роботов в Китае увеличилось на 26% в годовом выражении, сообщило государственное статистическое бюро КНР.

    Производство промышленных роботов в Китае за январь-октябрь выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА «Новости».

    Кроме того, выпуск оборудования для 3D-печати увеличился на 85,9%, а литий-ионных аккумуляторов – на 30% по сравнению с первыми десятью месяцами 2025 года.

    Сфера робототехники в Китае активно развивается, особенно в направлении создания человекоподобных машин. В 2025 году в Шанхае открылась первая в стране база для тренировки роботов-гуманоидов, а в сентябре этого года в Пекине начал работу «детский сад» для роботов, где исследователи изучают альтернативный подход к обучению машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские компании перешли от демонстраций к коммерческому внедрению человекоподобных машин на южнокорейских фабриках.

    Государственное статистическое бюро КНР привело данные о росте производства промышленных роботов в Китае на 29,1% за первые три квартала.

    В мае аналитики отметили способность масштабного внедрения андроидов на производствах компенсировать острую нехватку кадров в Китае на фоне стремительного старения населения.

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    16 ноября 2026, 11:37 • Новости дня
    Китайская компания разработала робота для уборки кошачьих лотков

    На саммите АТЭС в Китае представили робота для уборки за домашними животными

    Tекст: Ольга Иванова

    PR-директор китайской компании X Square Robot Ван Шо сообщил о разработке устройства для автоматической уборки кошачьего туалета вместо хозяев.

    Устройство предназначено для владельцев кошек и собак, которым неприятно убирать за своими питомцами из-за запаха. Машина умеет самостоятельно приседать и удалять использованный наполнитель из лотка, передает РИА «Новости».

    «Роботу же эта проблема не мешает, поэтому такую работу можно доверить машине», – заявил Ван Шо.

    Компания представила одну из своих моделей на площадке пресс-центра саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Аппарат считывает движения человеческого тела и угощает журналистов конфетами и питьевой водой.

    Пресс-центры крупных многосторонних мероприятий в Китае регулярно становятся площадкой для презентации новых продуктов. Сразу несколько разработчиков показали на саммите своих антропоморфных роботов для демонстрации их активного применения в повседневной жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские производители начали коммерческое внедрение человекоподобных машин на южнокорейских фабриках.

    В мае аналитики Barclays Plc отметили способность масштабного использования андроидов компенсировать острую нехватку кадров на китайских производствах.

    Инженеры из КНР представили оснащенного искусственным интеллектом робота для уборки общественных пространств.

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    16 ноября 2026, 11:36 • Новости дня
    МИД Китая анонсировал обсуждение мира лидерами России, США и КНР на АТЭС

    МИД КНР: Лидеры РФ, США и Китая договорились обсудить мир на саммите АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидеры России, Китая и США планируют провести углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания мира и стратегической стабильности на предстоящем саммите АТЭС, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    «Стороны проведут углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания мира во всем мире и обеспечения стратегической стабильности в отношениях между крупными державами», – цитирует Мао Нин РИА «Новости».

    До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Москва, Пекин и Вашингтон продолжают активную работу по организации трехсторонней встречи лидеров на саммите АТЭС. Ожидается, что международный форум пройдет в китайском городе Шэньчжэнь с 18 по 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо предложил России, США и Китаю шаги для снижения ядерной угрозы на предстоящем саммите АТЭС.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонней встречи лидеров государств.

    Администрация США допустила проведение переговоров глав стран на полях саммита в Шэньчжэне.

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    16 ноября 2026, 11:15 • Новости дня
    В Китае оценили значение грядущей встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    МИД КНР: Встреча лидеров России, США и Китая имеет историческое значение

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне обладает историческим и новаторским значением, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    «Встреча имеет историческое и новаторское значение», – приводит слова Мао Нина РИА «Новости».

    Она отметила, что это будет первая в истории очная встреча лидеров трех государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи 19 ноября.

    В тот же день администрация США рассказала о планах проведения встречи на саммите АТЭС.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал продолжение диалога по украинскому урегулированию между Россией и США на саммите.

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    16 ноября 2026, 13:32 • Новости дня
    Россия и Китай обсудили введение бессрочного безвизового режима

    МИД: Москва и Пекин начали обсуждение бессрочного безвизового режима

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что Москва и Пекин ведут обсуждения о введении бессрочного безвизового режима.

    Москва и Пекин ведут обсуждения о введении бессрочного безвизового режима между государствами, передает РИА «Новости».

    «Там работа идет… будем работать с китайской стороной о соглашении о безвизовом въезде. Такая задача поставлена руководителями наших государств», – заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.

    Он рассказал об этом журналистам на полях Генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о намерении России и Китая проработать вопрос о введении постоянного безвизового режима.

    В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил планы Москвы и Пекина сделать безвизовый режим постоянным.

    Президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы к совместной работе с Пекином по переводу безвизового режима на постоянную основу.

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    16 ноября 2026, 13:18 • Новости дня
    Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту АТЭС

    Песков: Путин готовится к международным контактам на саммите АТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин готовится к международным контактам на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Конечно же, Путин готовится к предстоящей зарубежной поездке и тем контактам, которые там будут проходить», – заявил Песков.

    Он отметил, что «неделя будет весьма напряженная», и большую ее часть президент проведет в Китае, передает РИА «Новости».

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в МИД КНР заявили об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    В субботу Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября.

    В тот же день администрация США подтвердила возможность проведения трехсторонней встречи.

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    16 ноября 2026, 14:11 • Новости дня
    Более 174 тыс. человек подписали петицию за возвращение экс-главы Nvidia Хуанга

    Петиция за возвращение экс-главы Nvidia Хуанга собрала 174 тыс. подписей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Петицию за восстановление бывшего генерального директора американской технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга в должности поддержали более 174 тыс. человек.

    По состоянию на понедельник обращение подписали 174,7 тыс. человек, из которых 8,7 тыс. являются действующими сотрудниками предприятия, 91,6 тыс. – акционерами, а 72,7 тыс. – сторонниками Дженсена Хуанга, передает РИА «Новости».

    О сборе подписей под соответствующей петицией в субботу сообщил американский предприниматель Илон Маск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Маск и другие руководители технологических компаний подписали открытое письмо с призывом восстановить Дженсена Хуанга.

    В тот же день бывший руководитель компании Nvidia обсудил с соратниками возможность своего возвращения.

    В четверг генеральный директор американской компании покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой.

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