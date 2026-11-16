Более 174 тыс. человек подписали петицию за возвращение экс-главы Nvidia Хуанга

Петиция за возвращение экс-главы Nvidia Хуанга собрала 174 тыс. подписей

Tекст: Алексей Дегтярёв

По состоянию на понедельник обращение подписали 174,7 тыс. человек, из которых 8,7 тыс. являются действующими сотрудниками предприятия, 91,6 тыс. – акционерами, а 72,7 тыс. – сторонниками Дженсена Хуанга, передает РИА «Новости».

О сборе подписей под соответствующей петицией в субботу сообщил американский предприниматель Илон Маск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Маск и другие руководители технологических компаний подписали открытое письмо с призывом восстановить Дженсена Хуанга.

В тот же день бывший руководитель компании Nvidia обсудил с соратниками возможность своего возвращения.

В четверг генеральный директор американской компании покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой.