  • Новость часаЕС ввел санкции против 12 управляющих российскими НПЗ компаний
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    Как Россия преодолеет урановый дефицит
    Дипломат: Евросоюз не понимает цели мирных переговоров
    RFI: Французские военные тайно находятся на Украине с лета
    В США поспорили о стратегии «Сделать Америку снова доброй»
    Рогов призвал лишить Украину возможностей для атак на Крымский мост
    Путин назвал амбиции Запада препятствием для справедливого мира
    Премьер Эстонии выступил за бессрочное закрытие границы с Россией
    Каллас назвала абсурдными требования России по Украине
    Умер бывший вице-премьер России Полторанин
    16 ноября 2026, 14:17 • Новости дня

    МИД заявил о росте числа обращений о нарушении прав россиян в ЕС

    МИД: Москва фиксирует рост числа жалоб россиян на нарушение их прав в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве фиксируют увеличение числа обращений от российских граждан по поводу нарушения их прав в странах Евросоюза, сообщил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

    «Обращения такие поступают, сигналы поступают и по линии наших загранучреждений, и непосредственно такие сообщения поступают», – сказал он.

    Соответствующее заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов о том, фиксирует ли Москва рост обращений граждан по вопросам нарушения их прав в Евросоюзе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уполномоченный МИД России Григорий Лукьянцев сообщил о наиболее масштабном проявлении проблемы русофобии в странах Прибалтики, на Украине и в Молдавии.

    Уполномоченный МИД России Григорий Лукьянцев заявил о гипертрофированном масштабе проблемы русофобии в европейских странах.

    Также официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала увеличение числа отказов в выдаче виз гражданам России в странах Евросоюза.

    15 ноября 2026, 15:54 • Новости дня
    Каллас заявила о досмотре военными Евросоюза танкера в Средиземном море

    Каллас: Военные ЕС досмотрели в Средиземном море танкер под флагом Зимбабве

    Каллас заявила о досмотре военными Евросоюза танкера в Средиземном море
    @ kajakallas

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о досмотре военными ЕС в Средиземном море танкера Midag, который якобы связан с Россией.

    Силы ЕС из состава военно-морской операции EUNAVFOR MED IRINI высадились на борт танкера, подозреваемого в принадлежности к российскому «теневому флоту», передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Танкер Midag шел под флагом Зимбабве, следует из данных сервисов отслеживания судов ShipFinder и VesselTracker. Москва ранее называла подобные действия Запада в отношении судов «пиратством XXI века».

    Военно-морская операция ЕС IRINI была создана в марте 2020 года для контроля за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Впоследствии ее задачи расширили, включив наблюдение за подозрительной деятельностью в Средиземном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV Sun в Средиземном море.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью.

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    16 ноября 2026, 03:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала «давление» на Россию целью переговоров по Украине
    Фон дер Ляйен назвала «давление» на Россию целью переговоров по Украине
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб провели обсуждение возможных форматов участия Европы в мирных переговорах по Украине.

    «Европа будет тесно участвовать в этом процессе в формате E5 + ЕС. В то же время мы обеспечим максимальную поддержку Украине и максимальное давление на Россию», – написала фон дер Ляйен в соцсети X.

    Она подчеркнула, что Евросоюз продолжит оказывать Украине максимальную поддержку, одновременно наращивая давление на Россию.

    Глава ЕК выразила благодарность Финляндии за усилия по прекращению конфликта. Кроме того, стороны обсудили вопросы расширения Евросоюза в преддверии Форума по расширению ЕС, сойдясь во мнении, что «более крупный и сильный Союз создаст более процветающую и независимую Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков сообщил об отсутствии контактов Москвы с выбранными в ЕС переговорщиками по урегулированию на Украине.

    Кремль также заявил об отсутствии планов менять состав российской делегации для участия в трехсторонних переговорах. В начале месяца замглавы МИД Александр Грушко объяснил реакцию Евросоюза на телефонный разговор Стубба и премьер-министра Норвегии Стере с президентом России Путиным.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    Дипломат оценил слова фон дер Ляйен о формате переговоров с Россией

    Дипломат Долгов: Евросоюз не понимает цели мирных переговоров

    Дипломат оценил слова фон дер Ляйен о формате переговоров с Россией
    @ Li Mangmang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Последние заявления европейских лидеров в контексте украинского кризиса говорят лишь об одном – участие в урегулировании нужно им для саботирования переговоров, а не для достижения реального прогресса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее ЕС заявил о намерении участвовать в переговорах по формату E5+ЕС.

    «Европейцев не пустили в зал переговоров в Абу-Даби, где проходила встреча представителей России, США и Украины», – напомнил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ. Он обратил внимание – тот факт, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен огласила формат желаемого участия в переговорном треке, вовсе не означает реальный допуск европейских представителей.

    Спикер также напомнил слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, что участие европейских стран в переговорах не обсуждалось на недавней встрече российского лидера Владимира Путина со спецпосланниками американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

    «Дело не в форматах присутствия Брюсселя за столом переговоров, а в создании, что называется, добавленной стоимости этого диалога», – указал он. В связи с этим спикер упомянул озвученное намерение представителей ЕС давить на Россию в ходе встреч.

    «Дипломатический трек существует не для того, чтобы пытаться оказывать коллективное воздействие на одну из сторон, а для поиска концепции новой архитектуры безопасности Европы. Пока в Брюсселе этого не поймут, на мой взгляд, европейским делегатам нечего делать за столом», – полагает Долгов.

    Более того, продолжил собеседник, в последние недели лидеры ЕС заявляли об отсутствии необходимости создавать новую архитектуру общеевропейской безопасности. «В связи с этим непонятно, что они вообще хотят обсуждать на переговорах», – подчеркнул спикер. По его мнению, почти все заявления лидеров ЕС, касающиеся переговорного трека, «больше похожи на фарс и попытку саботировать сам процесс».

    Кроме того, напомнил он, главы ряда государств Европы, проявляющих дипломатическую активность, в течение ближайшего года могут потерять свои посты. «Внутриполитический авторитет тех же Макрона и Мерца стремится к нулю. На этом фоне их попытки навязать свою концепцию Москве и Вашингтону выглядят еще более странными», – указал спикер.

    Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом на полях неформального саммита ЕС в Дублине сообщила, что европейская сторона намерена участвовать в переговорах по урегулированию украинского кризиса.

    «Мы обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет активно участвовать в этом процессе в формате E5+ЕС. Мы обеспечим максимальную поддержку Киеву и максимальное давление на Москву», – заверила дипломат в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Я приветствую возобновление импульса в продвижении трека к справедливому и прочному миру. Сильное европейское присутствие имеет важное значение. Мы договорились о создании команды – группы стран «Европа-5» плюс институты ЕС. Мы будем защищать как украинские, так и европейские интересы», – добавила она.

    Формат E5+ЕС предполагает участие в переговорах представителей Германии, Франции, Британии, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Евросовета. По данным Politico, их присутствие планируется на уровне советников по национальной безопасности.

    Также присутствовавший в Дублине Владимир Зеленский призвал правительства стран ЕС активизироваться для того, чтобы принять участие в мирных переговорах. «Нам необходимо убедиться, что Европа станет постоянным участником этих встреч», – сказал украинский деятель.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что выбранные странами Европы переговорщики не пытались установить контакт с Москвой. По его словам, представители ЕС смогут присоединиться к мирным переговорам, когда продемонстрируют реальную готовность способствовать урегулированию. Газета ВЗГЛЯД писала, как Москва в Абу-Даби начала переустройство европейской безопасности.

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    16 ноября 2026, 11:45 • Новости дня
    Каллас решила косвенно влиять на переговоры с Россией

    Каллас пообещала влиять на переговоры с Россией вопреки отстранению

    Каллас решила косвенно влиять на переговоры с Россией
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила намерение участвовать в формировании позиции Евросоюза на переговорах с Россией и США по Украине, несмотря на решение европейских лидеров не включать ее в официальную делегацию.

    Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза планирует использовать свои ресурсы для контроля за ходом обсуждения украинского урегулирования, передает ТАСС.

    «Лидеры, конечно, приняли такое решение – решать им. Но я провожу встречи министров иностранных дел каждый месяц, у меня эксперты в дипслужбе ЕС, которые знают эти переговоры, которые работали с Россией, поэтому я могу продолжать работать по сути переговоров, чтобы сохранять их фокус на этом», – заявила Каллас перед встречей глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

    По ее мнению, европейским странам необходимо требовать прекращения огня в качестве предварительного условия для начала переговорного процесса, а также полностью отказаться от обсуждения архитектуры безопасности в Европе.

    На саммите в Дублине 13 ноября лидеры ЕС утвердили техническую делегацию для переговоров в формате «ЕС+Е5», куда вошли представители Еврокомиссии, Евросовета, Германии, Франции, Италии, Польши и Британии. Дипломатическая служба Каллас в эту группу не попала.

    Итальянский эксперт Андреа Бьянки отметил, что Евросоюз утратил дипломатические навыки и не способен сформировать адекватную позицию для диалога с Москвой или назначить приемлемого для всех переговорщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Брюсселе усомнились в компетентности главы европейской дипломатии Каи Каллас.

    В пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснили причины отсутствия Каи Каллас в переговорной группе.

    Глава европейской дипломатии призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности.

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    15 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Захарова ответила на сообщения о возможном закрытии границы Эстонии с Россией

    Россия проверит достоверность сообщений Эстонии о закрытии границ

    Захарова ответила на сообщения о возможном закрытии границы Эстонии с Россией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны проверить на достоверность информацию о возможном закрытии границы Эстонией.

    «Проверим все это на достоверность», – заявила Захарова РИА «Новости».

    Дипломат добавила: если подобные планы реальны, то «они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Эстонии Игорь Таро заявил о планах правительства принять решение о полном закрытии границы с Россией.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о закрытии всех пунктов пропуска на российской границе с 1 декабря. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поручил МВД и аппарату правительства подготовить меры на этот случай.

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    16 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Каллас назвала абсурдными требования России по Украине
    Каллас назвала абсурдными требования России по Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала абсурдными требования России об уступках для завершения конфликта на Украине, подчеркнув, что Москва должна первой сделать шаг к миру.

    «Российские требования максимальны и действительно абсурдны», – заявила Каллас перед встречей министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. По ее словам, Россия использует привычную тактику, выдвигая завышенные требования, а затем добавляя новые, чтобы после отказа от них первоначальные условия казались разумными, пишет Politico.

    В отличие от требований Москвы, европейские лидеры и главы МИД настаивают на прекращении огня как первом шаге к переговорам. Кроме того, министр обороны Финляндии назвал возмутительными предположения о выходе страны из НАТО.

    Каллас также напомнила, что у Евросоюза есть рычаги влияния на переговорах. В частности, она упомянула о санкциях и более чем 211,8 млрд долларов замороженных российских активов, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

    Сама Каллас не вошла в переговорную группу Евросоюза по Украине. Отвечая на вопрос о роли, которую она могла бы сыграть, Каллас подчеркнула, что Европейская служба внешних связей может оказать поддержку переговорщикам. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис выразил уверенность, что верховный представитель идеально подходит для участия в команде.

    По словам высокопоставленных чиновников Евросоюза, ожидается, что следующий раунд переговоров по Украине состоится после встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне. Швеция тем временем выразила сомнения в успехе переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Каллас выразила намерение участвовать в формировании позиции Евросоюза на переговорах с Россией и США по Украине. В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров назвал тупиковыми планы Евросоюза по урегулированию конфликта без учета интересов Москвы. В пятницу руководство Евросоюза объяснило отказ Каллас в праве вести переговоры с Россией.

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    16 ноября 2026, 10:10 • Новости дня
    Лондонский Сити отверг идею Бернема о возвращении Британии в ЕС

    Финансовый сектор Лондона не поддержал планы Бернема по пересмотру Brexit

    Лондонский Сити отверг идею Бернема о возвращении Британии в ЕС
    @ Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Британии Энди Бернем, обсуждающий возможность сближения с Евросоюзом вплоть до возвращения в ЕС, не получил поддержки лондонского финансового сектора, предпочитающего не вмешиваться в новые брекзит-дебаты.

    Крупные банки, страховщики и управляющие активами в лондонском Сити не намерены активно участвовать в инициативах премьера Британии Энди Бернема по пересмотру отношений с Евросоюзом и потенциальному возвращению в союз. «Мы не собираемся лоббировать или подталкивать это с нашей стороны», – заявил банковский лоббист на условиях анонимности, пишет Politico.

    Представители финансового сектора отмечают, что после референдума 2016 года компании уже перестроили свою деятельность под жизнь вне ЕС, перенесли крупные объёмы капитала и сотрудников на континент и вложили значительные средства в подготовку бизнеса. По словам одного из лоббистов, в отрасли «мало желания» вновь проходить через годы политических споров и организационных потрясений ради возможного возвращения Британии в европейские структуры.

    Бернем, возглавивший правительство летом, заявлял, что хотел бы увидеть возвращение страны в Евросоюз в течение своей жизни и не исключал присоединения к единому рынку, таможенному союзу или даже полного вхождения в ЕС. На саммите в Брюсселе 20 ноября он рассчитывает согласовать новые соглашения по агропродовольственной торговле, системе торговли выбросами и молодежной мобильности, однако в Сити его заявления пока воспринимают как политическую риторику, а не как реальный план.

    Финансовые компании Лондона заявляют, что в целом довольны более гибким британским регулированием и не стремятся возвращаться под брюссельскую нормотворческую систему, тем более что ЕС ранее отказался от «выборочного» допуска британских фирм на свой рынок. Собеседники Politico полагают, что даже возможные выгоды от полного доступа на европейский рынок в будущем вряд ли побудят Сити единодушно выступить за повторный вход Британии в союз, хотя при необходимости отрасль будет готова к диалогу с Минфином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду кабинет министров премьера Британии Энди Бернема отверг идею автоматического согласования правил оказания финансовых услуг с нормами Евросоюза. В сентябре британская экономика, по оценкам СМИ, получила от вступления в Транстихоокеанское партнерство выгоду около 2,7 млрд долларов при ежегодных потерях от Brexit на уровне 16 млрд долларов. Летом кабинет министров Соединенного Королевства исключил возможность возвращения страны в единый рынок и таможенный союз ЕС в соответствии с предвыборной программой лейбористов.

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    15 ноября 2026, 15:58 • Новости дня
    Россиянин пропал во Вьетнаме после выхода из отеля без телефона

    Житель Альметьевска пропал во Вьетнаме после выхода из отеля без документов

    Tекст: Ольга Иванова

    На курорте Нячанг во Вьетнаме второй месяц продолжаются поиски 33-летнего российского туриста, который ушел из гостиницы без документов и мобильного телефона.

    Мужчина приехал на отдых в Нячанг вместе с приятелем после завершения рабочего сезона. Вечером 7 октября турист оставил документы и средства связи в номере двухзвездочного отеля Ngoc Hien Hotel, спросил на ресепшене о ближайших заведениях общепита и ушел в неизвестном направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

    Незадолго до исчезновения россиянин ежедневно общался с матерью по телефону. В начале октября он пропал на три дня, после чего связался с родственниками с аппарата друга и предупредил о задержке отпуска на неделю.

    Через два дня после ухода из гостиницы местная жительница видела похожего человека на Северном пляже курорта. Приятель пропавшего проверил больницы и морги Нячанга. В настоящий момент семья туриста обратилась в правоохранительные органы и консульство, а его мать вылетела во Вьетнам для участия в поисках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пропавшего в Таиланде массажиста из Томска нашли живым.

    В прошлом месяце проживающий в Таиланде 17-летний россиянин пропал без вести по пути на встречу с друзьями.

    В сентябре туристическая полиция Таиланда нашла потерявшегося девятилетнего российского мальчика.

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    16 ноября 2026, 10:40 • Новости дня
    Пять стран ЕС договорились создать депортационный хаб в Руанде

    Германия и еще четыре страны ЕС выбрали Руанду для центра выдворения мигрантов

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительства Германии, Австрии, Греции, Дании и Нидерландов в понедельник готовятся объявить о планах направлять отклоненных просителей убежища в депортационный центр в Руанде, сообщили два источника, знакомые с подготовкой соглашения.

    Пять стран Евросоюза – Германия, Австрия, Греция, Дания и Нидерланды – собираются объявить в Вене о создании депортационного хаба в Руанде для мигрантов, получивших отказ в убежище и исчерпавших все юридические возможности остаться в ЕС, передают два источника, знакомые с планами, пишет Reuters.

    Новая схема стала возможной после принятия в Евросоюзе регламента о возвращении, который ускоряет процедуры выдворения и позволяет странам создавать центры возвращения за пределами блока; власти надеются, что такие хабы станут наглядной демонстрацией жесткого курса на фоне роста антимиграционных настроений и приближающихся выборов в ряде стран.

    Организаторы подчеркивают, что в отличие от свернутого британского плана по Руанде, в рамках инициативы ЕС речь идет только о лицах, чьи апелляции полностью отклонены, однако правозащитники сомневаются в гарантиях: «Какой выход есть у людей, если их права нарушаются, и кто несет ответственность? Если ответственность лежит на европейском государстве, как это будет работать на практике?» – заявила директор по делам ЕС в Датском совете по делам беженцев Селин Мьяс.

    Совет Европы еще летом предупреждал, что подобные центры возвращения несут «значительные риски для прав человека», а критики указывают на слабые доказательства того, что ужесточение депортационных мер реально сокращает миграцию: «Принудительные меры меняют то, как люди путешествуют, а не то, путешествуют ли они. Кто-то делает паузу или меняет маршрут, а контрабандисты адаптируются и повышают цены», – сказал эксперт Центра смешанной миграции Роберто Форин.

    Руанда в последние годы позиционирует себя как принимающую сторону для мигрантов, которых западные государства стремятся выслать: по соглашению с США туда уже начали этапировать до 250 человек, а для возможных трансферов из ЕС могут быть переоборудованы объекты, ранее подготовленные под британскую, но затем признанную незаконной Верховным судом схему, за отказ от которой Кигали запросила у Лондона 66,2 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сирийские мигранты в Германии получили возможность законно оспаривать отмену защитного статуса и откладывать депортацию до трех с половиной лет.

    Власти Уганды заявили о рассмотрении идеи создания центра размещения до 10 тыс. мигрантов, подлежащих выдворению из стран ЕС.

    Около 18 европейских стран намеревались обсудить упрощение лишения статуса защиты и последующее выдворение мигрантов.

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    16 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Глава МИД Австрии: На переговорах в Абу-Даби Европа сидела за «детским столиком»

    Tекст: Ольга Иванова

    Неготовность Евросоюза сформировать переговорную команду с ясным мандатом привела к тому, что на консультациях в Абу-Даби европейцы оказались за «детским столиком», заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

    «Я уже больше года критикую то, что ЕС так долго не мог договориться о назначении команды с ясным мандатом. В Абу-Даби Европа сидела за детским столиком», – заявила Беате Майнль-Райзингер, пишет ТАСС со ссылкой на немецкую газету FAZ.

    Для урегулирования конфликта необходима готовность к диалогу, которой до сих пор у объединения не было, добавила глава ведомства. При этом европейцы не намерены отказываться от оказания санкционного и иного давления на Россию.

    Евросоюз планирует вести переговоры по Украине по четырем основным направлениям: политическому, в области безопасности, гуманитарному и экономическому в тесной координации с НАТО, ОБСЕ, Евросоветом и «коалицией желающих».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг наличие предложений о выходе действующих членов НАТО из альянса в ходе переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

    В среду Министерство иностранных дел Швейцарии направило в регион главу департамента международной безопасности Габриэля Люхингера для контактов с участниками встречи.

    Во вторник украинское урегулирование стало лишь одним из пунктов масштабной дискуссии на трехсторонних переговорах России, США и Украины.

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    16 ноября 2026, 09:23 • Новости дня
    Двое россиян получили пожизненный срок за убийство соотечественника в Таиланде

    Двое россиян приговорены к пожизненному заключению за убийство в Паттайе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в таиландском городе Паттайя приговорил граждан России Ярослава Демидова и Дмитрия Маскалева к пожизненному заключению за убийство и расчленение соотечественника Михаила Емельянова.

    Россияне полностью признали вину в инкриминируемых преступлениях, передает РИА «Новости».

    «Оба обвиняемых, Ярослав Демидов и Дмитрий Маскалев, признали себя виновными по всем пунктам обвинения, включая убийство Михаила Емельянова и расчленение и захоронение тела убитого в целях сокрытия преступления. Суд приговорил обоих обвиняемых к пожизненному заключению», – сообщили в провинциальном суде города Паттайя.

    Близкий к расследованию сотрудник полиции пояснил, что изначально подсудимым грозила смертная казнь. Однако представленная стороной обвинения доказательная база не оставила сомнений в их виновности, после чего мужчины полностью признали вину, избежав высшей меры наказания.

    Тридцатилетний Михаил Емельянов пропал в начале января. Его мать приехала в Таиланд и обратилась в полицию, после чего с ней связались неизвестные с требованием выкупа. Вскоре связь с ними прервалась. Расчлененные останки мужчины нашли 1 февраля, а на следующий день стражи порядка задержали подозреваемых в одной из гостиниц Бангкока. Следствие установило, что жертву убили 7 января, а телефонными шантажистами оказались сами злоумышленники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее двум арестованным россиянам вменили похищение соотечественника в Таиланде.

    Также полиция Бангкока задержала подозреваемых в расправе над Михаилом Емельяновым.

    Полиция Паттайи сообщила о гибели пропавшего без вести гражданина России.

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    16 ноября 2026, 08:52 • Новости дня
    Россиянка погибла под колесами автомобиля в Паттайе

    В Таиланде автомобиль насмерть сбил переходившую дорогу россиянку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В таиландском курортном городе Паттайя автомобиль насмерть сбил 39-летнюю гражданку России, которая переходила проезжую часть вместе с мужем и дочерью.

    Трагедия произошла поздно вечером накануне. Женщину сбил автомобиль Toyota Camry, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Shot.

    «Женщина получила серьезные травмы, до приезда медиков ее пытались реанимировать очевидцы. Позже россиянку увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

    Впоследствии пострадавшая скончалась от полученных ранений.

    В настоящее время полиция выясняет обстоятельства аварии. Отмечается, что 43-летний виновник ДТП возвращался домой и не заметил пешехода на дороге из-за недостаточного уличного освещения.

    Ранее сообщалось, что эта россиянка попала в больницу с тяжелыми травмами после наезда автомобиля в Паттайе.

    В прошлом месяце 37-летний гражданин России погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с мотоциклом.

    Летом 39-летняя жительница Братска скончалась после тяжелой черепно-мозговой травмы в аварии на мотоцикле в Паттайе.

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    16 ноября 2026, 05:35 • Новости дня
    Среди погибших при пожаре на Пхукете россиян не оказалось

    Россиян среди погибших при крупном пожаре на Пхукете не оказалось

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате крупного пожара в пункте проката мотоциклов в туристическом районе Патонг на таиландском острове Пхукет погибли 11 местных жителей, граждан России среди них нет.

    Иностранных туристов нет среди погибших и пострадавших при пожаре на Пхукете, передает ТАСС со ссылкой на полицию островной провинции.

    Возгорание началось в ночь на понедельник в шестиэтажном здании пункта проката мотоциклов в районе Патонг и быстро перекинулось на соседние строения. Жертвами трагедии стали 11 граждан Таиланда. Экстренные службы справились с огнем и продолжают работу на месте происшествия.

    Полиция выясняет причины инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре отдыхающие на Пхукете российские туристы не пострадали при наводнении. В том же месяце на родину отправили тело 32-летнего россиянина, погибшего в ДТП с мотоциклом. Ударивший россиянина арматурой таец был арестован на Пхукете.


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    16 ноября 2026, 15:04 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против 12 управляющих российскими НПЗ компаний

    Евросоюз утвердил санкции против 12 российских НПЗ и «Русхимальянса»

    ЕС ввел санкции против 12 управляющих российскими НПЗ компаний
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совет Евросоюза принял постановление о введении санкций в отношении 12 российских компаний, управляющих нефтеперерабатывающими заводами, а также оператора строящегося СПГ-комплекса в Усть-Луге.

    Ограничения затронули структуры «Газпром нефти», которые управляют Московским и Омским НПЗ, а также предприятие «Газпром нефтехим Салават», передает ТАСС со ссылкой на «Официальный журнал Евросоюза».

    В санкционный список также вошли «Киришинефтеоргсинтез», ТАИФ-НК, Хабаровский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы, «Орскнефтеоргсинтез», Ильский НПЗ и Новошахтинский завод нефтепродуктов. Кроме того, ограничения коснулись ООО «Енисей» в Коми и компании «Балчуг-петролеум», управляющей заводом в Марий Эл.

    В пояснениях к документу указано, что меры приняты из-за значимости энергетического сектора для доходов российского бюджета. Регламент вступает в силу в день публикации.

    Дополнительные европейские санкции введены против компании «Русхимальянс», выступающей оператором комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге Ленинградской области, и ее акционера «Русгаздобычи». Этот интегрированный комплекс на паритетных началах реализуется Газпромом и «Русгаздобычей», к концу июня его готовность оценивалась в 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу страны Европейского союза запланировали утвердить более ста новых ограничительных мер в отношении российских банков и энергетических компаний.

    Летом глава дипломатии ЕС Кая Каллас анонсировала включение нефтеперерабатывающих заводов в России и Белоруссии в 21-й пакет антироссийских санкций.

    В июне председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил о завершении строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге на 80%.

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    16 ноября 2026, 07:30 • Новости дня
    Россиянка попала под колеса автомобиля в Паттайе

    The Pattaya News: Автомобиль сбил 39-летнюю россиянку на улице в Паттайе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В таиландском курортном городе Паттайя автомобиль сбил 39-летнюю гражданку России, в результате чего она получила тяжелые травмы и в бессознательном состоянии попала в больницу.

    Инцидент произошел в ночь на понедельник на улице Джомтьен Секонд-роуд, когда россиянка переходила проезжую часть, передает ТАСС со ссылкой на портал The Pattaya News.

    Находившиеся вместе с пострадавшей члены семьи не получили травм. Наехавший на женщину 43-летний местный житель заявил полиции, что возвращался домой после высадки пассажиров и не заметил пешехода из-за недостаточного уличного освещения. Правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения для установления причин аварии.

    По информации таиландского центра данных о ДТП, в 2026 году из-за инцидентов на дорогах страны погибли свыше 11,1 тыс. человек и пострадали 797,5 тыс. Среди погибших числятся 563 иностранца, включая 10 россиян. Более 80% дорожных происшествий в королевстве связаны с мотоциклами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее 37-летний гражданин России Павел Шкуратов погиб в Паттайе в ДТП с мотоциклом.

    Также 39-летняя жительница Братска скончалась после тяжелой черепно-мозговой травмы в аварии на мотоцикле.

    Кроме того, в Паттайе российский турист погиб после наезда мотоцикла на улице Джомтьен Секонд-роуд.

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