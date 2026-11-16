Дипломат оценил слова фон дер Ляйен о формате переговоров с Россией

Дипломат Долгов: Евросоюз не понимает цели мирных переговоров

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Европейцев не пустили в зал переговоров в Абу-Даби, где проходила встреча представителей России, США и Украины», – напомнил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ. Он обратил внимание – тот факт, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен огласила формат желаемого участия в переговорном треке, вовсе не означает реальный допуск европейских представителей.

Спикер также напомнил слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, что участие европейских стран в переговорах не обсуждалось на недавней встрече российского лидера Владимира Путина со спецпосланниками американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

«Дело не в форматах присутствия Брюсселя за столом переговоров, а в создании, что называется, добавленной стоимости этого диалога», – указал он. В связи с этим спикер упомянул озвученное намерение представителей ЕС давить на Россию в ходе встреч.

«Дипломатический трек существует не для того, чтобы пытаться оказывать коллективное воздействие на одну из сторон, а для поиска концепции новой архитектуры безопасности Европы. Пока в Брюсселе этого не поймут, на мой взгляд, европейским делегатам нечего делать за столом», – полагает Долгов.

Более того, продолжил собеседник, в последние недели лидеры ЕС заявляли об отсутствии необходимости создавать новую архитектуру общеевропейской безопасности. «В связи с этим непонятно, что они вообще хотят обсуждать на переговорах», – подчеркнул спикер. По его мнению, почти все заявления лидеров ЕС, касающиеся переговорного трека, «больше похожи на фарс и попытку саботировать сам процесс».

Кроме того, напомнил он, главы ряда государств Европы, проявляющих дипломатическую активность, в течение ближайшего года могут потерять свои посты. «Внутриполитический авторитет тех же Макрона и Мерца стремится к нулю. На этом фоне их попытки навязать свою концепцию Москве и Вашингтону выглядят еще более странными», – указал спикер.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом на полях неформального саммита ЕС в Дублине сообщила, что европейская сторона намерена участвовать в переговорах по урегулированию украинского кризиса.

«Мы обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет активно участвовать в этом процессе в формате E5+ЕС. Мы обеспечим максимальную поддержку Киеву и максимальное давление на Москву», – заверила дипломат в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

«Я приветствую возобновление импульса в продвижении трека к справедливому и прочному миру. Сильное европейское присутствие имеет важное значение. Мы договорились о создании команды – группы стран «Европа-5» плюс институты ЕС. Мы будем защищать как украинские, так и европейские интересы», – добавила она.

Формат E5+ЕС предполагает участие в переговорах представителей Германии, Франции, Британии, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Евросовета. По данным Politico, их присутствие планируется на уровне советников по национальной безопасности.

Также присутствовавший в Дублине Владимир Зеленский призвал правительства стран ЕС активизироваться для того, чтобы принять участие в мирных переговорах. «Нам необходимо убедиться, что Европа станет постоянным участником этих встреч», – сказал украинский деятель.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что выбранные странами Европы переговорщики не пытались установить контакт с Москвой. По его словам, представители ЕС смогут присоединиться к мирным переговорам, когда продемонстрируют реальную готовность способствовать урегулированию. Газета ВЗГЛЯД писала, как Москва в Абу-Даби начала переустройство европейской безопасности.