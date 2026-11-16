Площадь пожара в комплексе «Лата трэк» в Москве достигла 500 квадратных метров

Площадь пожара в московском комплексе «Лата трэк» достигла 500 квадратных метров

Tекст: Алексей Дегтярёв

Площадь возгорания на территории комплекса «Лата трэк» на западе Москвы достигла 500 квадратных метров, решается вопрос о привлечении авиации, сказал собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что существует угроза перехода огня на еще одно здание. Для борьбы с пожаром планируется использовать авиацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании в Москве увеличилась до 300 квадратных метров.

Летом масштаб возгорания в элитном жилом комплексе «Дом на Страстном бульваре» в центре столицы достиг 400 квадратных метров.

В мае представитель экстренных служб сообщил о масштабном пожаре площадью 300 квадратных метров в хостеле на востоке Москвы.