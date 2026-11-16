Москва и Вашингтон продолжили консультации по визовым вопросам

Замглавы МИД России Иванов подтвердил продолжение визового диалога с США

Tекст: Ольга Иванова

Россия и Соединенные Штаты не прерывали диалог по консульским и визовым вопросам, передает РИА «Новости».

«Переговоры ведут, да. Консультации продолжаются, да… Консультации, по крайней мере, не прерываются», – заявил Иванов журналистам на полях генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о ведении диалога между российскими и американскими профильными ведомствами по вопросу освобождения заключенных.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о планах обсудить с США отказ в выдаче американской визы заместителю министра иностранных дел Александру Алимову.

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказал об обсуждении мер по упрощению визового режима и передвижения для дипломатов на консультациях Москвы и Вашингтона в Стамбуле.