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    16 ноября 2026, 13:43 • Новости дня

    Москва и Вашингтон продолжили консультации по визовым вопросам

    Замглавы МИД России Иванов подтвердил продолжение визового диалога с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов сообщил, что Москва и Вашингтон продолжают вести переговоры по визовым и консульским вопросам.

    Россия и Соединенные Штаты не прерывали диалог по консульским и визовым вопросам, передает РИА «Новости».

    «Переговоры ведут, да. Консультации продолжаются, да… Консультации, по крайней мере, не прерываются», – заявил Иванов журналистам на полях генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о ведении диалога между российскими и американскими профильными ведомствами по вопросу освобождения заключенных.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о планах обсудить с США отказ в выдаче американской визы заместителю министра иностранных дел Александру Алимову.

    Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказал об обсуждении мер по упрощению визового режима и передвижения для дипломатов на консультациях Москвы и Вашингтона в Стамбуле.

    13 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Туск: Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам Туска, Уиткофф и Кушнер в Дублине рассказали лидерам ряда европейских стран и представителям ЕС об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    «Вчера поздно вечером на военном аэродроме в Дублине состоялись переговоры с участием представителей США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов ЕС. Американцы сообщили об итогах встречи в Москве», – сообщил польский премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спецпосланник Джаред Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах нежелании властей Украины завершать конфликт.

    Стив Уиткофф на встрече с президентом России заявил о возможности привлечения европейских стран к трехсторонним контактам.

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    16 ноября 2026, 04:55 • Новости дня
    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    МИД КНР подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа 19 ноября

    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В МИД КНР подтвердили трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, КНР и США в Шэньчжэне.

    «Девятнадцатого ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – следует из сообщения представителя МИД КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности по трехсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и президента США в Шэньчжэне.

    Reuters узнало, что Китай выступил против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящую встречу лидеров России, Китая и США одним из важнейших событий начала XXI века.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 00:22 • Новости дня
    Названо самое востребованное направление у российских туристов на Новый год

    Азия стала востребованным новогодним направлением у туристов из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор туроператора «Арт-тур» и соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов заявил, что наиболее востребованными новогодними направлениями стали Таиланд, Вьетнам и Индонезия.

    Среди зарубежных направлений основной спрос сместился в сторону Азии, следом идут страны Ближнего Востока, прежде всего ОАЭ, а также Шри-Ланка и островные курорты Индийского океана, передает ТАСС.

    «В этом году мы наблюдаем заметное смещение спроса в сторону более позднего бронирования новогодних поездок», – отметил Арутюнов.

    По его словам, если раньше активные продажи на праздничные даты начинались в начале сентября, то сейчас существенное оживление наступило в октябре–ноябре. Туристы откладывают решение о покупке тура в расчете на более выгодные предложения ближе к вылету.

    При этом раннее бронирование не всегда означает самую низкую цену, а покупка в последний момент не гарантирует экономии. Ближе к Новому году отели могут предлагать специальные тарифы, однако при высоком спросе стоимость оставшихся вариантов существенно возрастает.

    Некоторые популярные гостиницы в ОАЭ, на Мальдивах и в странах Азии уже полностью распроданы на праздничные даты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новогодние каникулы назвали самым востребованным временем для путешествий. В октябре глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила об отсутствии ожиданий горящих туров на Новый год.

    В 2025 году Китай впервые вошел в пятерку самых популярных зарубежных направлений для новогодних поездок россиян.

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    13 ноября 2026, 23:01 • Новости дня
    Журналист Христенко рассказал об интриге при отлете Уиткоффа и Кушнера из Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер необычно повели себя после переговоров в Кремле, согласившись ответить на вопросы журналистов перед отлетом из Москвы, сообщил журналист Александр Христенко.

    По словам Христенко, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер удивили прессу перед вылетом из Москвы, неожиданно согласившись пообщаться с журналистами после переговоров в Кремле. Дополнительный интерес вызвал самолет американской делегации на летном поле правительственного терминала «Внуково-2», передает «Вести.Ру».

    Небольшой белый «Боинг-737» с синей полосой не имел опознавательных знаков, надписей, регистрационного номера и флага. Попытка скрыть визит с помощью неприметного лайнера привела к обратному эффекту.

    «Вдруг маленькая группа журналистов, в составе которой были «Вести», получила сигнал, что американские эмиссары по итогам переговоров в Кремле хотят ответить на вопросы прессы. Такого раньше не было. Необычно себя вел и вышедший из «Ауруса» спецпосланник Трампа», – поделился журналист Александр Христенко.

    Свое выступление американский эмиссар начал с того, что представился. По мнению Христенко, этот жест свидетельствует о готовности Вашингтона глубоко изучить коренные причины конфликта. Журналист добавил, что во время общения Владимир Путин привел участникам встречи доходчивый образ «из тумбочки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России обсудил со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером параметры масштабного обмена пленными с Украиной.

    Стив Уиткофф на встрече с президентом России заявил о возможности привлечения европейских стран к трехсторонним контактам.

    После переговоров Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.


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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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    14 ноября 2026, 05:54 • Новости дня
    В МИД назвали логичной встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Бердыев: Возможная встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина была бы логичной

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС была бы логичной и востребованной, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Их контакт в соответствующем формате был бы, конечно, логичным и востребованным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    По словам Бердыева, лидеры трех стран неоднократно демонстрировали симпатии и уважение друг к другу, а также заинтересованность во встречах и достижении договоренностей.

    «Важно запастись терпением и дождаться официальных заявлений», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу администрация США сообщила о возможности трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС с акцентом на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

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    14 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Китай завершил подготовку к саммиту АТЭС в Шэньчжэне

    В китайском Шэньчжэне завершилась подготовка к саммиту АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Шэньчжэня Ли Юнь сообщил об успешном окончании всех подготовительных работ к проведению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    Город укрепил транспортную, энергетическую и гостиничную инфраструктуру с минимальными неудобствами для жителей. «Все площадки и объекты готовы», – заявил Ли Юнь, передает ТАСС.

    В Шэньчжэне стандартизировали свыше 100 тыс. указателей на иностранных языках и установили более 7 тыс. устройств перевода на базе искусственного интеллекта. В такси появились объявления на китайском и английском языках.

    Более 3 тыс. банкоматов Шэньчжэня настроили на работу с иностранными картами, а свыше 1,6 тыс. банковских отделений подготовили к обмену валюты. Зарубежными картами теперь можно бесконтактно оплатить проезд в городском метро.

    Заместитель руководителя рабочей группы по подготовке провинции Гуандун Ван Си добавил, что организаторы обеспечили прием гостей, их размещение, питание и медицинское обслуживание. Особое внимание уделили вопросам общественной безопасности и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в китайском Шэньчжэне к предстоящему саммиту АТЭС появились тематические баннеры и флаги на транспортной инфраструктуре.

    Администрация США сообщила о возможной трехсторонней встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласовывать повестку этой встречи.

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    13 ноября 2026, 17:14 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик около пяти часов летал у границ России

    Американский самолет-разведчик около пяти часов патрулировал границы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет-разведчик США Bombardier Artemis II около пяти часов осуществлял патрулирование у границ России, облетая Калининградскую область.

    Борт вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» и направился на север, в том числе вдоль границы Белоруссии и Польши. Примерно в 11:35 мск он начал облетать границы Калининградской области, передает РИА «Новости».

    К 16:10 мск самолет завершил патрулирование, сделал петлю вокруг Калининградской области и направился обратно.

    Самолет Bombardier Artemis II был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг самолет-разведчик США Bombardier Artemis II около четырех часов вел патрулирование у границ России.

    В понедельник зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

    В прошлое воскресенье американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей.

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    14 ноября 2026, 11:08 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

    Американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершает полет над акваторией Черного моря, следует из полетных данных.

    Самолет вылетел из международного аэропорта Констанца имени Михаила Когэлничану в Румынии и направился в сторону Черного моря, передает РИА «Новости». Борт летит над морем и придерживается курса на юго-восток.

    Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II около пяти часов осуществлял патрулирование у границ России, облетая Калининградскую область.

    В среду источник в авиадиспетчерских службах сообщил о нахождении вылетевшего из Румынии самолета-разведчика НАТО над нейтральными водами Черного моря более девяти часов.

    В понедельник самолет-разведчик НАТО более пяти часов находился в районе Калининградской области.

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    14 ноября 2026, 09:50 • Новости дня
    МИД Филиппин назвал сроки запуска рейсов S7 из Владивостока на Себу

    МИД Филиппин: S7 до конца года запустит рейсы из Владивостока на Себу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Филиппины ожидают запуска прямых рейсов авиакомпании S7 из Владивостока на остров Себу до конца текущего года, сообщила глава филиппинского МИД Тереса Ласаро.

    «Ожидается, что в этом году авиакомпания S7 запустит рейсы по маршруту Владивосток – Себу», – заявила министр иностранных дел Филиппин в интервью РИА «Новости».

    Новый маршрут поспособствует развитию туризма, торговли и культурных обменов между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия и Филиппины обсудили перспективы поставок энергоресурсов.

    Также президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший выступил за расширение взаимодействия с Россией в вопросах обеспечения международной безопасности.

    Ранее Минпромторг сообщил о планах возобновления прямого авиасообщения между двумя странами.

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    14 ноября 2026, 01:00 • Новости дня
    Песков: США пока не информировали Москву об итогах переговоров с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон пока не сообщил Москве о результатах переговоров американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с руководством Украины в Дублине, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Пока нет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом положительно оценил результаты дипломатических усилий Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине.

    Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с президентом России Владимиром Путиным и украинским руководством.

    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным.

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    13 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Белый дом заявил об «обнадеживающем прогрессе» на переговорах по Украине

    Белый дом: Усилия Уиткоффа и Кушнера по Украине принесли обнадеживающий прогресс

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли положительно оценила результаты дипломатических усилий американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине.

    «Обнадеживающий прогресс на пути к миру!» – написала Келли в соцсети, комментируя работу американских дипломатов. Она отметила проведение второго раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби, встречи представителей президента США с Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, а также подготовку масштабного обмена пленными, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В тот же день Уиткофф анонсировал проведение еще одной встречи в рамках процесса украинского урегулирования.

    В пятницу спецпосланник Джаред Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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    14 ноября 2026, 23:54 • Новости дня
    Кушнер заявил о готовности России и Украины к практическим компромиссам

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что в ходе закрытых консультаций Россия и Украина продемонстрировали понимание необходимости уступок ради завершения конфликта.

    «В наших частных обсуждениях обе стороны понимают, что для прекращения этой войны потребуются практические компромиссы», – заявил Кушнер в X.

    По его словам, в ходе обсуждений появились новые идеи, которые могут привести к прорывам или помочь преодолеть оставшиеся разногласия.

    Он указал, что любое итоговое соглашение должно быть одобрено всеми вовлеченными сторонами, а Вашингтон поддержит лишь те решения, которые укрепят безопасность и снизят вероятность будущих кризисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом сообщил о положительных результатах дипломатических усилий США по урегулированию конфликта на Украине.

    Во вторник американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах Путина с американскими спецпосланниками нежелании властей Украины завершать конфликт.

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США в Кремле заявил, что для России единственной линией разграничения с Украиной является линия государственной границы.

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    14 ноября 2026, 23:59 • Новости дня
    Кушнер: США сосредоточены на организации диалога между Москвой и Европой

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон сосредоточен на организации прямого диалога между Москвой и европейскими партнерами, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

    «Сейчас наше внимание сосредоточено на содействии прямому взаимодействию между Москвой и европейскими партнерами и подготовке повестки дня для следующего раунда трехсторонних переговоров», – заявил Кушнер в X.

    По его словам, НАТО сохранит статус ключевой опоры европейской безопасности, при этом альянс получит более надежные механизмы военного взаимодействия, связи, предотвращения инцидентов и взаимной деэскалации, а также практические способы разрешения споров до их перехода в кризис. Кушнер отметил, что именно для этого Вашингтон привлекает европейских партнеров к непосредственному участию в переговорах.

    «Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы напрямую вовлечь наших европейских партнеров в эти дискуссии», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер заявил о готовности России и Украины к практическим компромиссам.

    В пятницу Кушнер сообщил о существенном прогрессе на трехдневных переговорах с участием российской и украинской делегаций.

    В четверг он назвал сроки нового раунда многосторонних переговоров по Украине – следующую неделю.

    Кушнер также сообщил о начале обсуждения с европейскими представителями архитектуры безопасности на континенте.

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    13 ноября 2026, 15:11 • Новости дня
    Индия сократила число категорий виз и визовые анкеты для иностранцев

    МВД: Индия сократила число визовых анкет и основных категорий виз до девяти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство внутренних дел Индии упростило визовый режим для иностранных граждан, объединив категории виз и сократив визовые анкеты.

    «27 августа 2026 года Министерство внутренних дел Индии сократило количество основных категорий виз с 13 до 9, а число подкатегорий – с 49 до 23», – цитирует документ ведомства РИА «Новости».

    К концу года визы начнут оформлять по новой системе. Прежняя туристическая виза переименована в визу посетителя и разделена на две подкатегории: V-1 выдается на 30 дней с возможностью многократного въезда, V-2 – на один, пять или 10 лет.

    Медицинские визы будут выдавать на год с многократным въездом, а студентам, поступившим через портал Study in India, может выдаваться электронная виза на срок до пяти лет. Деловые визы разделили на B-1 для долгосрочной предпринимательской деятельности и B-2 для краткосрочной работы по контрактам.

    Число обязательных граф в анкетах по всем 23 категориям и подкатегориям сократили на 65-70%. С 1 января 2026 года электронная туристическая виза на 30 дней для россиян является бесплатной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Москва и Нью-Дели прекратили разработку соглашения о безвизовых поездках туристических  групп.

    В сентябре власти Белоруссии утвердили новые правила выдачи электронных виз гражданам Индии.

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