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    16 ноября 2026, 13:18 • Новости дня

    Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту АТЭС

    Песков: Путин готовится к международным контактам на саммите АТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин готовится к международным контактам на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Конечно же, Путин готовится к предстоящей зарубежной поездке и тем контактам, которые там будут проходить», – заявил Песков.

    Он отметил, что «неделя будет весьма напряженная», и большую ее часть президент проведет в Китае, передает РИА «Новости».

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в МИД КНР заявили об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    В субботу Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября.

    В тот же день администрация США подтвердила возможность проведения трехсторонней встречи.

    15 ноября 2026, 17:55 • Новости дня
    Переводчик Путина прокомментировал свою популярность в соцсетях

    Переводчик Путина отреагировал на свою популярность в соцсетях

    Tекст: Ольга Иванова

    Переводчик президента России Алексей Садыков прокомментировал свою популярность в социальных сетях после переговоров Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Мы делаем нашу работу. Я и мои друзья стараемся делать ее хорошо», – сказал он телеканалу «Звезда», передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером стали публиковать видео из Кремля и восхищаться профессионализмом и манерой Садыкова: он точно передавал интонации президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг российский лидер после встречи провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

    В январе Уиткофф выразил восхищение переводчиком российского лидера Алексеем Садыковым.

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    16 ноября 2026, 04:55 • Новости дня
    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    МИД КНР подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа 19 ноября

    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В МИД КНР подтвердили трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, КНР и США в Шэньчжэне.

    «Девятнадцатого ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – следует из сообщения представителя МИД КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности по трехсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и президента США в Шэньчжэне.

    Reuters узнало, что Китай выступил против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящую встречу лидеров России, Китая и США одним из важнейших событий начала XXI века.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 07:39 • Новости дня
    Белый дом подтвердил дату встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    Белый дом: Трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноября

    Белый дом подтвердил дату встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Andrei Bok/File Photo/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Трехсторонний саммит пройдет в гостиничном комплексе Kylin Villa. Переговоры начнутся в 14:30 по местному времени (09:30 мск), об этом свидетельствует график президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Другие подробности предстоящей встречи администрация США не привела.

    Ранее МИД Китая также подтвердил проведение встречи лидеров трех стран 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД КНР подтвердил трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, Китая и США в Шэньчжэне.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи 19 ноября.

    В тот же день посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал эту встречу логичной и востребованной.

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    15 ноября 2026, 14:50 • Новости дня
    WP: Бывший глава Nvidia Хуанг занялся поиском преемника на пост гендиректора

    Tекст: Ольга Иванова

    Покинувший компанию Nvidia со скандалом Дженсен Хуанг участвует в поисках своего преемника на пост генерального директора, сообщает Washington Post.

    Бывший генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг после скандального ухода в отставку принимает участие в подборе своего преемника и уже связался как минимум с одним кандидатом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

    Издание подчеркивает, что система управления в корпорации находилась в сильной зависимости от Хуанга: около 60% сотрудников подчинялись ему напрямую. Поиск нового руководителя осложняется отсутствием председателя в совете директоров и тем фактом, что оба сына экс-главы занимают высокие посты в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу совет директоров Nvidia не подтвердил выбор агентства для поиска нового руководителя.

    В пятницу американское издание Axios назвало 11 возможных преемников основателя корпорации.

    В четверг генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой.

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    16 ноября 2026, 06:14 • Новости дня
    Посол Ирана назвал особым переданное Путину послание Хаменеи

    Посол Ирана в Москве Джалали сообщил об особом послании Хаменеи для Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину носило особый характер, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

    Изначальной задачей поездки секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи в российскую столицу была передача этого официального документа, передает ТАСС.

    По словам посла, подобный шаг подтверждает особый статус взаимодействия между двумя государствами. Казем Джалали добавил, что передача послания свидетельствует о готовности продолжать регулярные консультации на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи.

    Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни сообщил о наличии в послании оценок и перспектив двустороннего сотрудничества.

    Также посол Ирана Казем Джалали рассказал о планах президентов двух стран обсудить экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.

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    16 ноября 2026, 06:27 • Новости дня
    Москва и Тегеран договорились увеличить частоту официальных визитов

    Россия и Иран намерены увеличить количество официальных двусторонних визитов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Иран продолжат наращивать многоуровневые контакты и частоту официальных поездок, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

    Москва и Тегеран планируют увеличить частоту двусторонних визитов на политическом и экономическом уровнях, а также в сфере безопасности, передает ТАСС.

    «Отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией являются непрерывными и многоуровневыми, и консультации и обмен делегациями на различных политических, экономических, специализированных уровнях и в области безопасности между двумя странами продолжаются», – обратил внимание Джалали.

    Посол отметил недавнюю активность между государствами, напомнив о визите президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа и переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также о приезде секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсена Резаи.

    Детали будущих поездок будут оглашены по официальным каналам после окончательного согласования всех программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник посол Ирана Казем Джалали назвал особым послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    Посол Ирана сообщил о планах лидеров двух стран обсудить экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность на встрече в Москве.

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    16 ноября 2026, 06:51 • Новости дня
    Инвестиции в основной капитал в Китае упали на 8%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Инвестиции в основной капитал китайских компаний с января по октябрь 2026 года уменьшились на 8,1% в годовом выражении и составили 5,4 трлн долларов, следует из данных Государственного статистического управления КНР.

    Согласно опубликованным данным, в аграрном секторе инвестиции уменьшились на 6,1%. У промышленных предприятий зафиксировано сокращение показателя на 3,6%, в сфере услуг – на 10,9%. При этом статистика не учитывает вложения сельских домашних хозяйств, пишет ТАСС.

    В докладе уточняется, что за десять месяцев инвестиции в инфраструктуру снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, вложения в обрабатывающую промышленность уменьшились на 2,9%. Частные инвестиции в основной капитал сократились на 11,4%, а инвестиции предприятий под государственным контролем – на 4%.

    К основному капиталу относятся недвижимость и производственное оборудование, вложения в ценные бумаги, патенты и лицензии. Инвестиции предприятий Китая на эти цели в 2024 году выросли на 3,2%, а в 2025 году сократились на 3,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов.

    В тот же день главное таможенное управление КНР сообщило о сокращении импорта сырой нефти на 15,1% за первые десять месяцев года.

    В прошлом месяце Народный банк Китая оставил годовую базовую ставку без изменений 17-й месяц подряд.

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    16 ноября 2026, 05:56 • Новости дня
    В русском поселении на Аляске открыли новую школу из-за роста населения

    В основанном русскими поселении Николаевск на Аляске появилась новая школа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Департамент образования американского штата Аляска одобрил открытие новой школы в русском поселении Николаевск, население которого за последние годы увеличилось на 11%.

    Власти американского штата Аляска решили открыть новую образовательную организацию в русском поселении Николаевск взамен закрывшейся старой школы, передает РИА «Новости».

    Ранее появлялась информация о возможном закрытии школы в Николаевске в 2025 году из-за малого числа учеников, что вызвало опасения по поводу исчезновения поселения. Однако оценка численности жителей на июль 2025 года составила 364 человека, что на 11% больше показателей переписи 2020 года.

    Прежняя школа закрылась по окончании 2024–2025 учебного года. Новое учебное заведение получит государственное финансирование в 2027 финансовом году. В настоящий момент для нее ищут учителя начальных классов на полную ставку и педагога для детей с особыми потребностями на неполную ставку.

    Кроме того, администрации других русских поселений на Аляске, Нинильчика и Вознесенки, также открыли вакансии учителей на текущий учебный год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу перепись США зафиксировала стабильный рост населения в основанных выходцами из России населенных пунктах на Аляске.

    Ранее лидеры России и США выбрали Аляску в качестве места для проведения переговоров на высшем уровне.

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    16 ноября 2026, 05:40 • Новости дня
    Тайвань решил построить первое спасательное судно для подводных лодок

    Taipei Times: Тайвань выделит 420 млн долларов на судно-спасатель для подлодок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тайбэй планирует построить первое в своей истории судно для спасения подводных лодок стоимостью 420 млн долларов к 2034 году.

    Оборонное ведомство Тайваня направило в Законодательный юань бюджетный проект на строительство судна-спасателя для потерпевших аварию подводных лодок, передает ТАСС со ссылкой на Taipei Times.

    Проект оценивается в 420 млн долларов. Судно планируется завершить к 2034 году. В перспективе рассматривается постройка еще одного такого спасателя для создания резерва. «Учитывая сложный подводный рельеф в прилегающих к Тайваню акваториях, необходимо иметь как минимум два таких спасательных судна», – отметил источник газеты.

    В настоящее время на вооружении острова находятся четыре субмарины, однако в будущем тайваньский подводный флот должен увеличиться как минимум до 10 подлодок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в правящей партии Японии анонсировали обсуждение вопроса о получении страной атомных подводных лодок.

    В прошлом месяце генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву заявил о деятельности более 50 китайских кораблей в акватории от южной Японии до Филиппин.

    В сентябре ВМС Тайваня запланировали получение первой подводной лодки собственного производства «Хайкунь».

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    16 ноября 2026, 10:45 • Новости дня
    Маск и Суини потребовали вернуть Хуанга на пост главы Nvidia

    The Guardian: Маск и Суини призвали вернуть Хуанга на пост главы Nvidia

    Маск и Суини потребовали вернуть Хуанга на пост главы Nvidia
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский предприниматель Илон Маск, основатель Epic Games Тим Суини и другие руководители технологических компаний подписали открытое письмо с призывом восстановить Дженсена Хуанга в должности генерального директора корпорации Nvidia после его скандальной отставки.

    Открытое письмо с требованием к совету директоров восстановить руководителя в должности подписали более 165 тыс. человек. Среди них 7,5 тыс. сотрудников предприятия, основатель Epic Games Тим Суини и сооснователь Uber Трэвис Каланик, пишет Guardian.

    Хуанг покинул компанию на прошлой неделе после сообщений о его внебрачных связях, в том числе с подчиненной и с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. По данным Financial Times, экс-глава корпорации обсуждает с соратниками возможное возвращение и формирует команду лоббистов в Кремниевой долине.

    Американские законодатели потребовали от руководства Nvidia отчитаться о возможных угрозах национальной безопасности. «Им нужна кардинальная встряска», – заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News, посоветовав искать нового руководителя за пределами компании.

    Бессент также призвал в течение десяти дней выяснить, не допустила ли Nvidia попадания передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай в обход американских экспортных ограничений. Хуанг согласился дать показания в Конгрессе США, однако точная дата слушаний пока не назначена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт вызвал Хуанга на открытые слушания из-за сообщений о его отношениях с предполагаемой китайской шпионкой.

    В среду посол США в Китае Дэвид Пердью назвал скандал вокруг генерального директора серьезным испытанием для двусторонних отношений.

    В прошлый понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь счел совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже в этом деле.

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    16 ноября 2026, 05:55 • Новости дня
    В Китае производство промышленных роботов выросло на 26%

    Производство промышленных роботов в Китае выросло на 26% за 10 месяцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За первые десять месяцев 2026 года производство промышленных роботов в Китае увеличилось на 26% в годовом выражении, сообщило государственное статистическое бюро КНР.

    Производство промышленных роботов в Китае за январь-октябрь выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА «Новости».

    Кроме того, выпуск оборудования для 3D-печати увеличился на 85,9%, а литий-ионных аккумуляторов – на 30% по сравнению с первыми десятью месяцами 2025 года.

    Сфера робототехники в Китае активно развивается, особенно в направлении создания человекоподобных машин. В 2025 году в Шанхае открылась первая в стране база для тренировки роботов-гуманоидов, а в сентябре этого года в Пекине начал работу «детский сад» для роботов, где исследователи изучают альтернативный подход к обучению машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские компании перешли от демонстраций к коммерческому внедрению человекоподобных машин на южнокорейских фабриках.

    Государственное статистическое бюро КНР привело данные о росте производства промышленных роботов в Китае на 29,1% за первые три квартала.

    В мае аналитики отметили способность масштабного внедрения андроидов на производствах компенсировать острую нехватку кадров в Китае на фоне стремительного старения населения.

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    16 ноября 2026, 11:37 • Новости дня
    Китайская компания разработала робота для уборки кошачьих лотков

    На саммите АТЭС в Китае представили робота для уборки за домашними животными

    Tекст: Ольга Иванова

    PR-директор китайской компании X Square Robot Ван Шо сообщил о разработке устройства для автоматической уборки кошачьего туалета вместо хозяев.

    Устройство предназначено для владельцев кошек и собак, которым неприятно убирать за своими питомцами из-за запаха. Машина умеет самостоятельно приседать и удалять использованный наполнитель из лотка, передает РИА «Новости».

    «Роботу же эта проблема не мешает, поэтому такую работу можно доверить машине», – заявил Ван Шо.

    Компания представила одну из своих моделей на площадке пресс-центра саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Аппарат считывает движения человеческого тела и угощает журналистов конфетами и питьевой водой.

    Пресс-центры крупных многосторонних мероприятий в Китае регулярно становятся площадкой для презентации новых продуктов. Сразу несколько разработчиков показали на саммите своих антропоморфных роботов для демонстрации их активного применения в повседневной жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские производители начали коммерческое внедрение человекоподобных машин на южнокорейских фабриках.

    В мае аналитики Barclays Plc отметили способность масштабного использования андроидов компенсировать острую нехватку кадров на китайских производствах.

    Инженеры из КНР представили оснащенного искусственным интеллектом робота для уборки общественных пространств.

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    16 ноября 2026, 11:36 • Новости дня
    МИД Китая анонсировал обсуждение мира лидерами России, США и КНР на АТЭС

    МИД КНР: Лидеры РФ, США и Китая договорились обсудить мир на саммите АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидеры России, Китая и США планируют провести углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания мира и стратегической стабильности на предстоящем саммите АТЭС, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    «Стороны проведут углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания мира во всем мире и обеспечения стратегической стабильности в отношениях между крупными державами», – цитирует Мао Нин РИА «Новости».

    До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Москва, Пекин и Вашингтон продолжают активную работу по организации трехсторонней встречи лидеров на саммите АТЭС. Ожидается, что международный форум пройдет в китайском городе Шэньчжэнь с 18 по 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо предложил России, США и Китаю шаги для снижения ядерной угрозы на предстоящем саммите АТЭС.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонней встречи лидеров государств.

    Администрация США допустила проведение переговоров глав стран на полях саммита в Шэньчжэне.

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    16 ноября 2026, 11:15 • Новости дня
    В Китае оценили значение грядущей встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    МИД КНР: Встреча лидеров России, США и Китая имеет историческое значение

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне обладает историческим и новаторским значением, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    «Встреча имеет историческое и новаторское значение», – приводит слова Мао Нина РИА «Новости».

    Она отметила, что это будет первая в истории очная встреча лидеров трех государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи 19 ноября.

    В тот же день администрация США рассказала о планах проведения встречи на саммите АТЭС.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал продолжение диалога по украинскому урегулированию между Россией и США на саммите.

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    16 ноября 2026, 12:48 • Новости дня
    Путин заявил о неприятии Россией санкционного давления

    Путин заявил о неприятии Россией любых проявлений неоколониализма

    Tекст: Вера Басилая

    Россия категорически не приемлет любые формы неоколониализма, включая силовое и санкционное давление, заявил президент Владимир Путин в приветствии организаторам и участникам генеральной ассамблеи движения «За свободу наций!».

    «Россия категорически не приемлет и осуждает любые формы и проявления неоколониализма, включая силовое и санкционное давление, всемерно поддерживает стремление стран мирового большинства к упрочению суверенитета и независимости. Международное взаимодействие должно осуществляться исключительно на основе общепризнанных правовых норм, уважения законных интересов друг друга и взаимной выгоды», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин также выразил уверенность, что работа участников ассамблеи послужит утверждению ценностей справедливости, равноправия и добрососедства в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград заявил о сложном процессе формирования более справедливого многополярного мира.

    В октябре Путин назвал тарифные войны и нелегитимные санкции инструментами неоколониализма. В сентябре Путин отметил сопротивление ряда государств изменению глобального баланса сил.

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