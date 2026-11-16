Приднестровский политик Щерба: Кишинев усилит давление на будущего башкана Гагаузии

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Результаты первого тура выборов башкана Гагаузии были заведомо неприемлемы для официального Кишинева. Ни Александр Стояногло, ни Федор Гагауз не устраивают центральные власти. Оба политика являются промолдавскими кандидатами, ратующими за усиление связей с Россией и за укрепление суверенитета Молдавии. Они выступают против «растворения» страны в Евросоюзе или присоединения к Румынии», – пояснил Александр Щерба, бывший председатель Верховного совета ПМР.

Кандидаты рассматривают суверенитет государства как инструмент для организации системы безопасности граждан и госинститутов, в том числе от внешнего влияния, а также повышения благосостояния и качества жизни граждан Молдавии. «В отличие от Кишинева, ни Стояногло, ни Гагауз не намерены использовать власть для создания сомнительных геополитических союзов», – подчеркнул собеседник.

Кроме того, заметил он, оба претендента, не отказываясь от сближения с Европой, однозначно высказываются за то, чтобы европейский курс не развивался в ущерб отношениям с Москвой. «Позиции Стояногло и Гагауза отвечают запросам гагаузского общества о недопустимости, что называется, «резать по живому» исторические связи с Россией», – указал спикер.

По прогнозу Щербы, победу во втором туре одержит Стояногло, что не изменит курс центральных властей на ограничение свободы и уменьшение самостоятельности автономии. «После выборов у победителя начнется настоящая борьба за право следовать выбранному политическому курсу. И нет никаких сомнений в том, что Кишинев будет этому всячески препятствовать», – пояснил эксперт.

«С одной стороны, власти республики попытаются сделать вид, что этих выборов вообще не было. С другой – они постараются максимально сократить экономические возможности команды нового башкана по повышению благосостояния жителей автономии. Гагаузов будут угнетать социальной неустроенностью, как бы намекая на «неправильность» результатов выборов», – резюмировал собеседник.

Ранее ЦИК Молдавии обнародовал предварительные результаты выборов на должность главы Гагаузии. Экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло набрал 38,44% голосов. Представитель Партии социалистов Федор Гагауз получил 24,22%. Башкан определится во втором туре, поскольку ни один из претендентов не смог преодолеть порог в 50%.

Двумя неделями ранее стало известно, что президент Молдавии Майя Санду не будет рассматривать обращение лидера социалистов Игоря Додона о помиловании бывшего башкана Гагаузии Евгении Гуцул. Также стоит напомнить, что национальная администрация пенитенциарных учреждений Молдавии не разрешила российскому дипломату Олегу Озерову посетить заключенную в СИЗО.

Кишиневу для возобновления диалога с Москвой необходимо отказаться от русофобской линии и отпустить политзаключенных, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российская сторона всегда приветствует заинтересованность других стран в выстраивании добрых отношений и готова пойти по пути нормализации и взаимовыгодного сотрудничества.