Россия возобновила экспорт легковых автомобилей в Казахстан

Россия после перерыва возобновила экспорт легковых автомобилей в Казахстан

Tекст: Алексей Дегтярёв

Россия в сентябре возобновила экспорт легковых автомобилей в Казахстан, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные казахстанской таможенной статистики.

Поставки достигли 172,8 тыс. долларов после околонулевого значения на протяжении трех предшествующих месяцев.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей в Казахстан в сентябре стал Китай, обеспечивший более половины импорта. На долю России пришлось менее одного процента. Также заметным игроком стали США, занявшие 12,7% рынка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре импорт легковых машин из Китая в Россию достиг максимальных значений за последние два года.

В мае Казахстан увеличил утилизационный платеж на автомобили и сельхозтехнику, импортируемые из России и Белоруссии.

В начале весны поставки транспортных средств из Китая на российский рынок выросли почти в два раза.