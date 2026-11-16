Россия возобновила экспорт легковых автомобилей в Казахстан

Россия в сентябре возобновила экспорт легковых автомобилей в Казахстан, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные казахстанской таможенной статистики.
Поставки достигли 172,8 тыс. долларов после околонулевого значения на протяжении трех предшествующих месяцев.
Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей в Казахстан в сентябре стал Китай, обеспечивший более половины импорта. На долю России пришлось менее одного процента. Также заметным игроком стали США, занявшие 12,7% рынка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре импорт легковых машин из Китая в Россию достиг максимальных значений за последние два года.
В мае Казахстан увеличил утилизационный платеж на автомобили и сельхозтехнику, импортируемые из России и Белоруссии.
В начале весны поставки транспортных средств из Китая на российский рынок выросли почти в два раза.