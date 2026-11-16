В Германии отозвали лицензию Мерца на полеты за штурвалом самолета

Bild: У Мерца заморозили лицензию на полеты за штурвалом самолета

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мерц получил лицензию частного пилота в 2009 году, после чего приобрел самолет Diamond DA62. Чтобы документ не утратил силу, владельцу нужно постоянно практиковаться.

Заморозка лицензии не означает лишения прав: для ее возобновления Мерцу потребуется совершить тестовый полет с инструктором, пишет Bild.

Ранее канцлер продал свой личный самолет. В выходные он летал из Берлина в Ноймюнстер на съезд Христианско-демократического союза (ХДС) как пассажир, хотя некоторые СМИ предположили, что он управлял самолетом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник местное отделение Христианско-демократического союза в коммуне Гросберен потребовало отставки канцлера Германии Фридриха Мерца.

В пятницу Мерц заявил о проведении предметных мирных переговоров по Украине с участием представителей некоторых европейских стран в ближайшие недели.

В тот же день он признал наличие у европейских стран опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.