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    16 ноября 2026, 12:48 • Новости дня

    Путин заявил о неприятии Россией санкционного давления

    Путин заявил о неприятии Россией любых проявлений неоколониализма

    Tекст: Вера Басилая

    Россия категорически не приемлет любые формы неоколониализма, включая силовое и санкционное давление, заявил президент Владимир Путин в приветствии организаторам и участникам генеральной ассамблеи движения «За свободу наций!».

    «Россия категорически не приемлет и осуждает любые формы и проявления неоколониализма, включая силовое и санкционное давление, всемерно поддерживает стремление стран мирового большинства к упрочению суверенитета и независимости. Международное взаимодействие должно осуществляться исключительно на основе общепризнанных правовых норм, уважения законных интересов друг друга и взаимной выгоды», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин также выразил уверенность, что работа участников ассамблеи послужит утверждению ценностей справедливости, равноправия и добрососедства в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград заявил о сложном процессе формирования более справедливого многополярного мира.

    В октябре Путин назвал тарифные войны и нелегитимные санкции инструментами неоколониализма. В сентябре Путин отметил сопротивление ряда государств изменению глобального баланса сил.

    13 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик

    Эксперт Онуфриенко: Ответ на инициативу Путина выдал потерю Киевом Константиновки

    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев сейчас пытается найти любой повод отказаться от гуманитарной миссии в Константиновке и поэтому выдумывает нелепые отговорки. Согласие на ее проведение опровергнет заявления украинских властей о контроле над городом, а отказ покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В пятницу Кремль ответил на возражения Киева о проведении гуманитарной операции в Константиновке.

    «После успешной гуманитарной миссии в Алешках было ясно, что Москва захочет повторить этот опыт в других населенных пунктах и, возможно, получит поддержку со стороны США», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его оценке, предложив провести аналогичную миссию в Константиновке, Владимир Путин сделал безупречный ход.

    «Потерю этого города Киев не может признать уже несколько месяцев. Теперь же, после озвучивания российской инициативы, Украина утверждает, что Москва таким образом якобы пытается осуществить ротацию собственных сил. Но ведь сама подобная позиция прямо указывает на то, что не ВСУ контролируют Константиновку», – подчеркнул спикер.

    Также Банковая уверяет, что Москва якобы желает беспрепятственно доставить в город бронетехнику. «Однако эти процессы легко контролируются, что подтверждает, в частности, опыт мониторинга в Алешках. Вместе с тем прямой отказ Киева от гуманитарной миссии в Константиновке покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта. Впрочем, в эту иллюзию и так верят далеко не все даже на Западе», – заметил аналитик.

    В итоге, указал Онуфриенко, Киев оказывается на распутье, когда не может ни согласиться с российским предложением, ни отказаться от него. «Ситуация вынуждает Банковую увиливать и прибегать к неубедительным отговоркам, которые свидетельствуют о том, что у них нет желания проводить эту гуманитарную акцию», – подчеркнул он.

    «К тому же, Владимир Зеленский находится в длительном турне по Европе. Очевидно, собственные политические и финансовые амбиции для него гораздо важнее жизней людей на тех территориях, которые Киев считает своими», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он отметил, что Россия контролирует населенный пункт и готова обеспечить безопасность. Американская сторона одобрила инициативу.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не выдерживающими критки заявления киевских властей о том, что Россия может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники. «Собственно говоря, если они считают, что мы это используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждение, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики, потому что прекрасно видно со спутников, с дронов и с других средств наблюдений», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля также обратил внимание, что российские военные готовы приступить к разминированию территории у города, на это потребуется пять дней. «Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», – заявил пресс-секретарь президента.

    По его словам, Москва рассчитывает, что гуманитарная миссия пройдет под руководством омбудсменов России и Украины и при мониторинге СМИ. Песков подчеркнул, что инициатива позволит эвакуировать мирное население из города.

    Миссия в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отказ от гуманитарной акции невыгоден Киеву.

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    15 ноября 2026, 17:55 • Новости дня
    Переводчик Путина прокомментировал свою популярность в соцсетях

    Переводчик Путина отреагировал на свою популярность в соцсетях

    Tекст: Ольга Иванова

    Переводчик президента России Алексей Садыков прокомментировал свою популярность в социальных сетях после переговоров Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Мы делаем нашу работу. Я и мои друзья стараемся делать ее хорошо», – сказал он телеканалу «Звезда», передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером стали публиковать видео из Кремля и восхищаться профессионализмом и манерой Садыкова: он точно передавал интонации президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг российский лидер после встречи провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

    В январе Уиткофф выразил восхищение переводчиком российского лидера Алексеем Садыковым.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    14 ноября 2026, 09:29 • Новости дня
    Путин помиловал осужденную на пять лет блогера Лерчек
    Путин помиловал осужденную на пять лет блогера Лерчек
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), сняв с нее судимость и освободив от назначенного наказания.

    «Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 года Гагаринским районным судом города Москвы, сняв судимость», – говорится в документе.

    Ранее Чекалина, приговоренная судом к пяти годам условно и штрафу 9,3 млн долларов за вывод денег в ОАЭ, обратилась к главе государства с прошением о помиловании.

    В феврале у блогера выявили рак желудка четвертой стадии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Москве отказал блогеру Валерии Чекалиной в разрешении на выезд в Китай для лечения рака желудка.

    Также Чекалина направила президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании.

    Кроме того, Мосгорсуд оставил в силе пятилетний условный срок и штраф по делу о незаконных валютных операциях.

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    14 ноября 2026, 15:06 • Новости дня
    Блогер Чекалина поблагодарила Путина за указ о помиловании
    Блогер Чекалина поблагодарила Путина за указ о помиловании
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) записала видеообращение в социальных сетях, в котором выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за указ о ее помиловании.

    «Уважаемый Владимир Владимирович, я никогда не думала, что буду записывать видео вам с личным обращением. И я хочу поблагодарить вас от всей моей семьи, от себя лично, за вашу доброту и за то, что дали мне помилование», – цитирует Чекалину ТАСС.

    Она отметила, что указ о помиловании означает для нее возможность жить и находиться рядом с семьей. Блогер также выразила уверенность в том, что сможет победить рак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент подписал указ о помиловании Чекалиной.

    Адвокат Константин Третьяков сообщал о планах блогера выехать в Китай на лечение.

    Представитель Госдумы в Конституционном суде Татьяна Москалькова назвала институт помилования реально работающим правовым механизмом.

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    14 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября

    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноября в Шэньчжэне

    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Переговоры с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа пройдут 19 ноября в китайском Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    «Достигнута договоренность о проведении 19-го числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжене на полях саммита АТЭС», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал логичной трехстороннюю встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В субботу администрация США сообщила о возможности трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС с акцентом на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

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    14 ноября 2026, 03:00 • Новости дня
    США объявили о планах встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
    США объявили о планах встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США сообщила, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут провести трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    Представитель американской администрации уточнил, что предполагаемая встреча глав трех государств может состояться в предстоящий четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

    В Белом доме отметили, что президент США Дональд Трамп намерен использовать переговоры для обсуждения инициатив по сокращению ядерных арсеналов, однако американская сторона не ожидает выработки какого-либо конкретного соглашения по итогам контакта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным газеты South China Morning Post, Россия, США и Китай решили сосредоточиться на теме ограничения использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования на возможной трехсторонней встрече в Шэньчжэне.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога Путина и Трампа по украинскому урегулированию на двусторонней встрече в Китае.

    Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

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    16 ноября 2026, 04:55 • Новости дня
    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    МИД КНР подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа 19 ноября

    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В МИД КНР подтвердили трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, КНР и США в Шэньчжэне.

    «Девятнадцатого ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – следует из сообщения представителя МИД КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности по трехсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и президента США в Шэньчжэне.

    Reuters узнало, что Китай выступил против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящую встречу лидеров России, Китая и США одним из важнейших событий начала XXI века.

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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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    14 ноября 2026, 11:49 • Новости дня
    Защита больной раком Чекалиной поблагодарила Путина за помилование

    Помилованная блогер Лерчек запланировала лечение в Китае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) поблагодарила президента России Владимира Путина за помилование, адвокат Константин Третьяков сообщил о ее планах выехать в Китай на лечение.

    «Выражаем большую признательность Владимиру Владимировичу Путину и всем причастным за столь быстрое принятие решения», – приводит РИА «Новости» комментарий адвоката Константина Третьякова. Он подчеркнул, что ситуация требовала вмешательства.

    Ранее Чекалина была осуждена на пять лет условно и оштрафована на 9,2 млн долларов за вывод средств в ОАЭ. В феврале у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии, после чего она обратилась к главе государства с просьбой о помиловании.

    В субботу был опубликован президентский указ о помиловании Чекалиной. Судимость снята, блогер освобождена от наказания.

    Третьяков уточнил, что сейчас необходимо согласовать даты поездки в Китай с принимающей клиникой, так как прежние планы были рассчитаны на начало ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной.

     Ранее суд в Москве отказал блогеру в разрешении выехать в Китай для лечения.

    В четверг осужденная направила Путину прошение о помиловании.

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    14 ноября 2026, 05:54 • Новости дня
    В МИД назвали логичной встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Бердыев: Возможная встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина была бы логичной

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС была бы логичной и востребованной, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Их контакт в соответствующем формате был бы, конечно, логичным и востребованным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    По словам Бердыева, лидеры трех стран неоднократно демонстрировали симпатии и уважение друг к другу, а также заинтересованность во встречах и достижении договоренностей.

    «Важно запастись терпением и дождаться официальных заявлений», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу администрация США сообщила о возможности трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС с акцентом на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

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    16 ноября 2026, 07:39 • Новости дня
    Белый дом подтвердил дату встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    Белый дом: Трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноября

    Белый дом подтвердил дату встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Andrei Bok/File Photo/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Трехсторонний саммит пройдет в гостиничном комплексе Kylin Villa. Переговоры начнутся в 14:30 по местному времени (09:30 мск), об этом свидетельствует график президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Другие подробности предстоящей встречи администрация США не привела.

    Ранее МИД Китая также подтвердил проведение встречи лидеров трех стран 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД КНР подтвердил трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, Китая и США в Шэньчжэне.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи 19 ноября.

    В тот же день посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал эту встречу логичной и востребованной.

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    16 ноября 2026, 06:14 • Новости дня
    Посол Ирана назвал особым переданное Путину послание Хаменеи

    Посол Ирана в Москве Джалали сообщил об особом послании Хаменеи для Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину носило особый характер, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

    Изначальной задачей поездки секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи в российскую столицу была передача этого официального документа, передает ТАСС.

    По словам посла, подобный шаг подтверждает особый статус взаимодействия между двумя государствами. Казем Джалали добавил, что передача послания свидетельствует о готовности продолжать регулярные консультации на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи.

    Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни сообщил о наличии в послании оценок и перспектив двустороннего сотрудничества.

    Также посол Ирана Казем Джалали рассказал о планах президентов двух стран обсудить экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.

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    16 ноября 2026, 06:27 • Новости дня
    Москва и Тегеран договорились увеличить частоту официальных визитов

    Россия и Иран намерены увеличить количество официальных двусторонних визитов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Иран продолжат наращивать многоуровневые контакты и частоту официальных поездок, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

    Москва и Тегеран планируют увеличить частоту двусторонних визитов на политическом и экономическом уровнях, а также в сфере безопасности, передает ТАСС.

    «Отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией являются непрерывными и многоуровневыми, и консультации и обмен делегациями на различных политических, экономических, специализированных уровнях и в области безопасности между двумя странами продолжаются», – обратил внимание Джалали.

    Посол отметил недавнюю активность между государствами, напомнив о визите президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа и переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также о приезде секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсена Резаи.

    Детали будущих поездок будут оглашены по официальным каналам после окончательного согласования всех программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник посол Ирана Казем Джалали назвал особым послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    Посол Ирана сообщил о планах лидеров двух стран обсудить экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность на встрече в Москве.

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    16 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    В Кремле объяснили отказ публиковать детали переговоров с Уиткоффом и Кушнером

    Песков: Россия в интересах мирного процесса не раскрывает детали переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Москва не намерена предавать огласке подробности диалога с американскими эмиссарами в интересах урегулирования украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Журналисты поинтересовались у Пескова, затрагивался ли на встрече Владимира Путина со спецпосланниками президента США вопрос членства Украины в НАТО в обмен на вывод украинских войск из Донбасса, передает РИА «Новости».

    «Мы по-прежнему придерживаемся позиции о нецелесообразности раскрытия деталей тех обсуждений, которые проходят между нами и американцами в интересах, собственно, мирного процесса как такового», – ответил Песков.

    Переговоры российского лидера со спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошли в Кремле в четверг. Помощник президента Юрий Ушаков назвал состоявшийся разговор содержательным, конструктивным, откровенным и полезным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Москвы информации о результатах переговоров американских спецпосланников с руководством Украины.

    Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с президентом России Владимиром Путиным и украинским руководством.

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    16 ноября 2026, 13:15 • Новости дня
    В Кремле анонсировали встречу Путина с новым главой Минтранса Ядровым

    Песков: Путин встретится с новым министром транспорта Ядровым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с новым главой Министерства транспорта Дмитрием Ядровым в преддверии Дня работника транспорта.

    В понедельник российский лидер будет работать в Кремле, где пообщается с руководителем транспортного ведомства, передает РИА «Новости».

    «Сегодня он встретится с министром транспорта Дмитрием Ядровым. Вы знаете, что неделя будет весьма напряженная, и, собственно, Путин большую часть недели проведет в Китае на саммите АТЭС», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он добавил, что беседа пройдет накануне Дня работника транспорта, который отмечается 20 ноября. Ожидается, что министр даст оценку последним процессам в важнейшей отрасли российской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина с министром транспорта Андреем Никитиным.

    Также Кремль анонсировал переговоры главы государства с руководителем транспортного ведомства.

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