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    16 ноября 2026, 14:21 • Новости дня

    Физики допустили гибель Вселенной из-за внезапного появления пузыря пустоты

    New Scientist: Физики предрекли конец Вселенной из-за пузыря абсолютного ничто

    Физики допустили гибель Вселенной из-за внезапного появления пузыря пустоты
    @ NASA IMAGES/Barcroft Media/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обозреватель New Scientist Лия Крейн заявила, что Вселенная может внезапно погибнуть из-за возникновения пузыря абсолютного ничто, который начнет расширяться со скоростью света.

    Пространство глубокого космоса не является абсолютно пустым, а наполнено квантовыми полями, находящимися в состоянии минимально возможной энергии, или так называемого ложного вакуума. Однако существует вероятность перехода космоса в состояние истинного вакуума с еще более низкой энергией, пишет New Scientist.

    Этот процесс, известный как распад вакуума, может начаться с возникновения микроскопического пузыря истинной пустоты в результате квантового туннелирования частиц. Если такой пузырь окажется достаточно большим и не исчезнет из-за высокого поверхностного натяжения, он начнет расширяться во все стороны со скоростью света, поглощая и разрушая все на своем пути.

    Поскольку граница смертоносного пузыря будет двигаться со скоростью света, человечество не сможет узнать о его приближении и погибнет мгновенно. Некоторые исследователи предполагают, что подобные участки истинного вакуума могут спонтанно возникать в пространстве между сталкивающимися черными дырами, однако там они быстро поглощаются и безопасно изолируются, не успевая нанести вред окружающему космосу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее конкурирующие технопредприниматели задумались о выносе следующей ступени нагрузки искусственного интеллекта в океан и космос.

    Также аналитики вспомнили о несбывшихся обещаниях скорого конца истории и наступления всеобщего равновесия.

    Кроме того, в прошлом году планетарная магнитная буря вызвала яркую вспышку полярных сияний.

    15 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    Ученые нашли гигантский кратер неизвестного происхождения под Новосибирском

    Под Новосибирском обнаружили кратер диаметром семь километров

    Tекст: Ольга Иванова

    Участники Новосибирского астрономического общества обнаружили в Болотнинском районе загадочную аномалию в виде кратера диаметром около семи километров.

    На спутниковых снимках объект, расположенный между селами Новая Поляна и Карасево, выглядит как почти идеальный круг. По краям аномалии образовался земляной вал, а внутри находится заболоченная низина, пишут «Вести».

    Непонятный объект уже исследовали астрономы совместно со специалистом местного университета. Они добрались до места, измерили рельеф и выкопали два разведочных шурфа.

    В настоящее время специалисты рассматривают две версии происхождения аномалии: проседание почвы в районе старого русла реки или след от падения метеорита. Пока ни одна из гипотез не нашла подтверждения, изучение загадочного объекта продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в деревне Валтово Нижегородской области образовался шестиметровый карстовый провал.

    Ученые выкупили упавший в Окуловке Новгородской области метеорит.

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    13 ноября 2026, 19:33 • Новости дня
    Ученые: Вороны оказались вдвое сообразительнее людей

    Science: Вороны удивили ученых сочетанием скорости и точности решений

    Ученые: Вороны оказались вдвое сообразительнее людей
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Ученые Тюбингенского университета выяснили, что вороны способны принимать решения на основе зрительной информации вдвое быстрее людей и обезьян. В эксперименте птицам требовалось в среднем 235 миллисекунд, чтобы определить направление движения точек на экране и обозначить свой выбор.

    Исследование провели Филипп Шмидбауэр и профессор Андреас Нидер из Института нейробиологии Тюбингенского университета. Результаты опубликованы в журнале Science.

    В опытах участвовали две черные вороны. На сенсорном экране им показывали движущиеся точки. Птицы должны были определить, куда перемещается большинство из них – влево или вправо, – и клюнуть соответствующую мишень.

    В этой задаче вороны оказались вдвое более сообразительными, чем люди и обезьяны: они быстрее определяли направление движения точек, сохраняя высокую точность ответов. Даже когда направление движения было трудно различить, вороны справлялись лучше, чем при случайном выборе ответа. Если же изображение давало четкий сигнал, доля правильных решений приближалась к 100%.

    Во время выполнения задания исследователи регистрировали активность отдельных нейронов в каудолатеральном нидопаллиуме. Этот участок мозга птиц участвует в обработке информации и принятии решений, выполняя функции, сходные с функциями префронтальной коры человека.

    Уже через 70 миллисекунд после появления точек ученые фиксировали различия в активности нейронов, связанных с двумя вариантами ответа. По мере оценки изображения нейронная активность нарастала до порога, связанного с принятием решения. Она отражала как четкость направления движения, так и окончательный выбор вороны.

    Несмотря на различия в строении мозга птиц и млекопитающих, обнаруженные процессы соответствуют существующим моделям принятия решений у людей и других приматов. У птиц нет коры больших полушарий со слоистой организацией, однако это не мешает им обрабатывать информацию по сходным принципам. В данном зрительном задании вороны справлялись вдвое быстрее приматов.

    Авторы предполагают, что такая скорость могла сформироваться в ходе эволюции. Зрение помогает птицам выполнять быстрые и точные маневры в полете, а также направлять клюв к объектам при поиске пищи.

    При этом конкретные биологические механизмы, обеспечивающие преимущество ворон, пока неизвестны. Чтобы объяснить, как иначе устроенный мозг позволяет им настолько быстро решать подобные задачи, потребуются дальнейшие исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе финские ученые обнаружили связь между активным использованием смартфонов в детстве и более высокими когнитивными способностями в подростковом возрасте. Летом исследователи, чья работа была опубликована в журнале New Scientist, сообщили о сходстве организации мозга плода и взрослого человека, что позволяет формироваться элементам сознания еще до рождения.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    15 ноября 2026, 00:30 • Новости дня
    Платформа Mechazilla впервые поймала корабль Starship компании SpaceX
    Платформа Mechazilla впервые поймала корабль Starship компании SpaceX
    @ кадр из видео SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Американская компания SpaceX впервые смогла вернуть космический корабль Starship на специальную платформу Mechazilla на базе в Техасе, сообщает SpaceX.

    «Mechazilla ловит Starship! Поздравляем всю команду SpaceX с этим невероятным достижением!» – говорится в комментарии к соответствующему видео в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX запустила ракету-носитель Starship в испытательный полет из Техаса для отработки контролируемого захвата второй ступени.

    В субботу SpaceX не смогла вернуть ускоритель Super Heavy на стартовую площадку.

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    14 ноября 2026, 05:10 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
    Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
    @ Роскосмос/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратами дистанционного зондирования Земли в субботу стартовала с космодрома Восточный, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

    Ракета стартовала в 4.16 мск с космическими аппаратами «КОЭН» компании «МТ-ЛАБ» и «Киноспутник» группы компаний «СПУТНИКС», передает РИА «Новости».

    В госкорпорации уточнили, что запущенные в субботу спутники будут вести съемку поверхности Земли в сверхвысоком разрешении, что позволит использовать их данные для контроля целевого использования земель, выявления незаконных построек, мониторинга опасных природных явлений и решения экологических задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о первом запуске в этом году с космодрома Восточный двух частных космических аппаратов при поддержке государства.

    На прошлой неделе главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин назвал создание отечественной орбитальной системы широкополосного интернета вопросом технологической независимости России.

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    15 ноября 2026, 09:27 • Новости дня
    ИКИ РАН признал неспособность Земли защититься от астероидов

    Ученый ИКИ РАН Зеленый констатировал отсутствие у Земли защиты от астероидов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Земля не имеет средств для борьбы с крупными астероидами, несмотря на то что ученые учатся предсказывать сближение таких объектов с планетой, заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

    «Крупные астероиды не очень часты, так что коллеги хотят предсказывать сближения с ними, чтобы изучать их. Это правильно. Пока мы все равно не знаем, как с ними бороться», – сказал Зеленый РИА «Новости».

    Астероидами считаются небесные тела размером от 30 метров, движущиеся вокруг Солнца. Сближающимися с Землей объектами признаются те, которые подлетают к светилу на дистанцию менее 1,3 радиуса орбиты Земли. Потенциально опасными называют астероиды, приближающиеся к земной орбите ближе чем на 7,5 млн километров.

    Выделяется также класс астероидов размером более одного километра, столкновение которых с Землей вызвало бы глобальную катастрофу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее крымский астроном Александр Якушечкин сообщил о грядущем вхождении в атмосферу Земли небольшого астероида.

    Также астрономы спрогнозировали сближение с Землей двух 20-метровых астероидов.

    Кроме того, специалисты Самарского университета и ИКИ РАН предложили использовать космическую обсерваторию «Спектр-РГ» для изучения летящего к Земле астероида Апофис.

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    13 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Ученые оценили последствия единичного ядерного взрыва в космосе

    Daily Mail: Ядерный взрыв в космосе выведет из строя спутники на низкой орбите

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалисты из Висконсинского университета в Мадисоне и Принстонского университета в США смоделировали последствия единичного ядерного взрыва в космосе.

    Согласно результатам исследования, последствия взрыва на достаточно большой высоте окажутся «очень и очень тяжелыми», пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail. Он сможет вывести из строя практически все из более чем 13 тыс. спутников, расположенных на низкой околоземной орбите.

    Моделирование показало, что взрыв ядерной бомбы мощностью одна мегатонна на высоте 500 км над Южной Атлантикой приведет к выводу из строя около 98% спутников в течение одной недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре на ядерном объекте Министерства энергетики США в результате пожара произошел выброс радиоактивных веществ.

    Летом южнокорейский зонд зафиксировал появление нового кратера после мощного удара отработавшей ступени американской ракеты о лунную поверхность.

    Китайские специалисты разработали двухэтапный метод ликвидации опасных астероидов путем закладки ядерного заряда глубоко под поверхность небесного тела.

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    14 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Спутник сверхдетальной съемки Земли «КОЭН» начал передавать телеметрию

    Выведенный на орбиту аппарат «КОЭН» начал передачу данных в штатном режиме

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Запущенный в субботу на околоземную орбиту спутник сверхвысокодетальной съемки «КОЭН» компании «МТ-ЛАБ» работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе компании «МТ-ЛАБ».

    Российский аппарат сверхвысокодетальной съемки Земли приступил к работе в космосе и отправляет информацию на наземные пункты управления, цитирует сообщение компании РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратами дистанционного зондирования Земли стартовала с космодрома Восточный. Российский аппарат «Киноспутник» успешно вывели на орбиту.

    Летом специалисты завершили сборку летного образца сверхточного спутника «КОЭН».

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    14 ноября 2026, 02:55 • Новости дня
    SpaceX не смогла осуществить «двойной захват» ступеней ракетной системы Starship

    Tекст: Антон Антонов

    Компания SpaceX в ходе 15-го испытательного полета ракетной системы Starship не смогла вернуть ускоритель Super Heavy на стартовую площадку, он приводнился в Мексиканском заливе, следует из трансляции.

    В ночь на субботу SpaceX провела 15-й тестовый запуск Starship со своего космодрома в Южном Техасе, передает РИА «Новости».

    В ходе этого полета планировали вернуть на стартовую площадку обе части ракетной системы: ускоритель Super Heavy и корабль-ступень Starship. Однако из-за технических неполадок ускоритель приводнился в Мексиканском заливе.

    Корабль Starship продолжает полет. Ему предстоит сделать около 14 витков вокруг Земли и вывести на орбиту 26 спутников Starlink.

    Starship – ракетная система, которая, по замыслу SpaceX, должна стать полностью многоразовой. Ее высота составляет около 124 метров, масса – примерно 5 тыс. тонн. Она состоит из ускорителя Super Heavy с 33 двигателями и верхней ступени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу SpaceX запустила ракету-носитель в испытательный полет из Техаса.

    SpaceX анонсировала первый захват второй ступени космической системы Starship в ходе предстоящего пуска.

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    14 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    В Москве наградили победителей IV Всероссийского конкурса «Изобретатель года»

    Победители конкурса «Изобретатель года» получили награды в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве в музее «Атом» на ВДНХ состоялась церемония награждения победителей IV Всероссийского конкурса «Изобретатель года».

    В Москве наградили лауреатов IV Всероссийского конкурса «Изобретатель года», на который в этом году поступило более 2 тыс. заявок.

    «Сегодня мы чествуем талантливых учёных, инженеров, конструкторов, рабочих, рационализаторов – тех, кто посвятил себя творчеству, развитию отечественной научно-технической мысли. Кто достойно продолжает созидательные традиции своих предшественников, вносит значимый вклад в наращивание экономического, промышленного и аграрного потенциала страны, укрепление суверенитета России», – отметил в приветственном послании президент Владимир Путин.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратил внимание на то, что представленные разработки имеют особое значение для нужд участников спецоперации и обороноспособности государства.

    Всего призерами стали 67 человек, а подтвержденный экономический эффект от внедрения их проектов превысил 5 млрд рублей. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе церемонии вручил награду в номинации «Наставник года».

    Обладателем Гран-при конкурса и сертификата на 1 млн рублей стал генеральный директор научно-производственного комплекса «Альфа-М» Алексей Ивлюшкин. Высшей награды удостоена система сопровождения объектов, способная распознавать до шести воздушных и наземных целей в сложных условиях помех. Разработка применяется для защиты гражданских объектов критической инфраструктуры. Победители в остальных категориях получили по 200 тыс. рублей.

    Председатель Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Владимир Кононов подчеркнул, что миссия организации заключается в помощи инженерам при внедрении разработок для укрепления технологического суверенитета страны.

    Впервые в рамках конкурса школьников выделили в отдельную категорию, а к участию допустили граждан Белоруссии, Азербайджана, Индии и Киргизии, имеющих российские патенты.

    Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости соединить потенциал российских изобретателей с опытом ветеранов спецоперации.

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    14 ноября 2026, 02:01 • Новости дня
    SpaceX осуществила испытательный пуск Starship

    Tекст: Антон Антонов

    Американская компания SpaceX в пятницу запустила ракету-носитель в испытательный полет из Техаса, в ходе которого намерена впервые выполнить контролируемый захват второй ступени космической системы Starship.

    Ракета-носитель стартовала в 17.48 по времени Восточного побережья США (01.48 мск) с площадки на космодроме Starbase в штате Техас, передает ТАСС.

    В рамках миссии планируется вывести на орбиту 26 спутников связи Starlink версии V3, предназначенных для расширения глобальной интернет-группировки.

    SpaceX отрабатывала контролируемое возвращение и захват только первой ступени – сверхтяжелого ускорителя Super Heavy, который садился на стартовую площадку. Сам космический корабль Starship по итогам предыдущих тестовых миссий приводнился в океане, не проходя процедуру захвата на земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американская компания SpaceX сообщила о намерении впервые осуществить захват второй ступени космической системы Starship.

    В конце сентября компания SpaceX вывела космический корабль Starship на орбиту и досрочно завершила первый орбитальный полет.

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    13 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    Фальков анонсировал открытие установки мегасайенс в Гатчине

    Фальков: Курчатовский институт откроет установку мегасайенс в Гатчине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшее время Курчатовский институт откроет крупную научную установку класса мегасайенс в Гатчине Ленинградской области, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    Об этом он рассказал на II Российско-армянском научно-образовательном форуме, передает РИА «Новости». Фальков напомнил, что недавно в Новосибирской области состоялось открытие другой установки класса мегасайенс – Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

    Министр назвал Курчатовский институт флагманом в области физики, который готовится запустить новую большую установку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Фальков сообщил о планах запустить программу «Большая наука в школы» для посещения учениками российских установок класса мегасайенс.

    В тот же день директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павел Логачев заявил о намерении провести первый эксперимент на СКИФ до конца ноября.

    В прошлом месяце вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых присоединиться к работе на этой мегаустановке.

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    14 ноября 2026, 08:30 • Новости дня
    «Киноспутник» успешно вывели на орбиту

    Запущенный с Восточного частный аппарат «Киноспутник» выведен на орбиту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский аппарат дистанционного зондирования Земли «Киноспутник» успешно выведен на орбиту после запуска с космодрома Восточный.

    «Центр управления полетами ГК «Спутникс» в Сколково получил телеметрические сигналы с аппарата. Все системы работают штатно», – сообщили в компании «Спутникс».

    «Киноспутник» оснащен камерой, способной снимать с разрешением 0,8 метра на пиксель в мультиспектральном и панхроматическом режимах. Данные будут использоваться для мониторинга строительства, контроля землепользования, наблюдения за сельхозугодьями и лесами, выявления незаконных построек и оценки зон чрезвычайных ситуаций, передает РИА «Новости».

    Ракета «Союз-2.1б» с аппаратами «Коэн» и «Киноспутник» стартовала в 4:16 по московскому времени. Это был первый в истории пуск, где основной нагрузкой стали спутники частных компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратами дистанционного зондирования Земли стартовала с космодрома Восточный.

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    16 ноября 2026, 01:42 • Новости дня
    Ракета Vulcan не смогла вывести на орбиту спутники Amazon

    Tекст: Катерина Туманова

    Ракета-носитель Vulcan Centaur американского консорциума United Launch Alliance (ULA) столкнулась с аномалией и не смогла вывести на орбиту спутники Amazon, сообщается в соцсетях компании.

    «На основе данных, полученных нашим директором по запускам, мы подтверждаем, что ракета-носитель Vulcan, запущенная с космического стартового комплекса 41, столкнулась с аномалией через 10 минут после старта и не смогла вывести миссию Amazon на орбиту», – говорится в сообщении компании в соцсети X.

    Конкретных данных, чтобы понять, что случилось, у компании сразу по факту произошедшего не было.

    В ULA отметили, что будут сотрудничать с клиентом и другими организациями для выяснения причин произошедшего и определения корректирующих действий, чтобы вернуться к полетам как можно скорее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX запустила ракету-носитель в испытательный полет из Техаса.

    Blue Origin Безоса отложила запуск тяжелой ракеты New Glenn.

    В сентябре неполадки в двигателе Starship компании SpaceX поставили под угрозу выполнение графика подготовки пилотируемых миссий НАСА на Луну.

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    15 ноября 2026, 08:40 • Новости дня
    Уганда выразила готовность к совместным с Россией космическим исследованиям

    Уганда объявила о планах исследовать Луну и Венеру вместе с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр в администрации президента Уганды Азиимве Джонард заявил о планах развития космической программы совместно с Россией.

    Уганда планирует развивать свою космическую программу в сотрудничестве с Россией и готова участвовать в исследованиях Луны и Венеры. В ближайший месяц запланирована встреча с российской стороной для обсуждения возможных проектов, передает ТАСС.

    «Мы хотим понять, как именно Уганда может сотрудничать с Россией для развития в сфере космоса. Но мы уже находимся в процессе обсуждения того, как Россия может помочь Уганде развить эту сферу», – отметил министр Азиимве Джонард.

    Опыт Российской академии наук в разработке программ исследования Луны и Венеры будет передан Уганде. «Это тот самый опыт, который будет передан Уганде, чтобы мы могли работать вместе и оценивать наши возможности», – добавил он, подчеркнув, что две страны «точно собираются работать вместе» в космической сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эксперт в сфере космонавтики Алексей Анпилогов назвал лунную АЭС России колоссальным прорывом в освоении космоса.

    Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал лунную электростанцию одной из главных целей развития отрасли.

    Кроме того, стало известно об установке российского спектрометра на индийскую станцию для исследования Венеры.

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    15 ноября 2026, 08:23 • Новости дня
    Космонавт Серова назвала смешанный экипаж преимуществом орбитальной станции

    Смешанный экипаж сочли преимуществом для новой орбитальной станции России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Космонавт Елена Серова заявила, что смешанный экипаж из мужчин и женщин станет преимуществом для Российской орбитальной станции (РОС), поскольку объединение различных компетенций сделает командную работу более гармоничной.

    Смешанный экипаж поможет работе на Российской орбитальной станции благодаря объединению различных качеств и компетенций. Такое мнение космонавт Елена Серова выразила на форуме школьников в Музее космонавтики в Москве, передает ТАСС.

    «У всех – и мужчин, и женщин – есть огромные преимущества, и во взаимном дополнении и симбиозе эти качества сливаются в единое целое, что позволяет достигать наивысших результатов. Потому что это действительно и в психологическом, и в рабочем аспекте очень сильно помогает. Так что да, более чем преимущество, и так будет более гармонично», – поделилась Серова.

    Космонавт добавила, что подать заявку при отборе в новый экипаж хотело бы множество мотивированных девушек и молодых людей. Однако каждого кандидата необходимо оценивать исключительно по личным достоинствам и заслугам, считает она.

    В 2028 году узловой модуль «Причал» российского сегмента МКС планируют затопить, установив на его месте новый универсальный модуль РОС. В 2030 году два новых модуля и лабораторный модуль «Наука» отстыкуют для самостоятельного полета, а формирование национальной станции должно завершиться к 2034 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российских космонавтов Николая Чуба, Александра Горбунова, Ивана Вагнера и Кирилла Пескова назначили в экипажи длительных экспедиций на Международную космическую станцию.

    Во вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал создание Российской орбитальной станции одной из главных целей развития отрасли.

    Ранее представитель Роскосмоса сообщил о планах отделять модули будущей национальной станции от МКС в процессе ее сведения с орбиты.

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