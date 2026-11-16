В Москве и Петербурге задержали организаторов фиктивного модельного агентства

МВД: Полицейские задержали 11 организаторов фиктивного модельного агентства

Tекст: Ольга Иванова

«Мои коллеги из ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве выявили криминальную схему и задержали 11 подозреваемых», – заявила Волк, ее слова приводятся в канале МВД в Мах.

Злоумышленники приглашали людей на кастинги в арендованные офисы в центрах Москвы и Петербурга. Они убеждали кандидатов в необходимости платной подготовки в академии, обещая после этого высокооплачиваемые заказы. Тем, у кого не было денег, предлагали оформить кредит.

После получения средств мошенники уклонялись от выполнения обязательств: не предоставляли трудоустройство и не возвращали деньги. Заведено 15 уголовных дел по статье о мошенничестве, объединенных в одно производство. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники начали использовать схему обмана с предложением оформить займы под видом создания бонусного счета при приеме на работу.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредили об аферистах, выманивающих деньги под предлогом оформления рабочей визы для зарубежного трудоустройства.