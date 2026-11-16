В Тбилиси обвинили Каллас в высокомерии к грузинскому народу

Депутат Гордуладзе обвинил Каллас в высокомерии к грузинскому народу

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Комментируя заявление руководителя европейской дипломатии Каи Каллас, что в Брюссель на эту встречу «и так прибыло много министров для обсуждения партнерства с регионом Черного моря, Южным Кавказом и Центральной Азией», парламентарий сказал о «высокомерном, пренебрежительном отношении брюссельской бюрократии к Грузии и избранному ее народом правительству».

При этом, по его словам, «для ЕС отношения с Грузией сегодня намного важнее, чем для Грузии».

«Это касается связуемости, «Срединного коридора» и многого другого», – заявил Арчил Гордуладзе.

Он отметил, что ЕС, отказавшись приглашать делегацию Грузии на уровне министра, «навредил сам себе».

Ранее в понедельник МИД Грузии в своем заявлении объяснил отказ от участия в министерском саммите в Брюсселе «отсутствием приглашения на соответствующем уровне».



