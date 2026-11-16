Мировые цены на нефть выросли на фоне новых атак на Ближнем Востоке

WSJ: Цены на нефть выросли из-за угроз поставкам через Ормузский пролив

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стоимость нефти начала расти в понедельник, поскольку трейдеры оценивают последствия новых атак на Ближнем Востоке и угрозы транспортировке сырья через Ормузский пролив в противовес ожиданиям глобального профицита предложения, пишет The Wall Street Journal.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ближайшем месяце подорожали на 0,7%, достигнув 96,55 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI прибавили в цене 0,8% и составили 89,23 доллара за баррель.

Повышение котировок последовало за снижением показателей обеих эталонных марок в течение двух предыдущих недель подряд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на морской мине к востоку от Ормузского пролива.

Ранее стоимость эталонных марок нефти перешла к росту на фоне перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока.

Также мировые цены на нефть упали на фоне оценки инвесторами перспектив возобновления американо-иранских переговоров.