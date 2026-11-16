Глава Севастополя после удара ВСУ по Крымскому мосту призвал скорректировать планы на поездки

Развожаев призвал севастопольцев отложить поездки после атаки на Крымский мост

Tекст: Вера Басилая

Выезд из Севастополя на материковую часть России через Крымский мост временно ограничен до середины дня после ночного удара украинских войск, сообщил Развожаев в Max.

«Прошу севастопольцев сохранять спокойствие и скорректировать свои планы на поездки как минимум до середины дня», – заявил губернатор.

Глава города отметил, что находится на связи с руководителем Крыма Сергеем Аксеновым для координации действий. Информацию о паромном сообщении между полуостровом и портом Кавказ можно получить по телефону министерства транспорта республики.

Развожаев призвал жителей доверять только официальным источникам информации и пообещал сообщить о сроках восстановления движения автомобильного транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту.

Южная транспортная прокуратура заявила о задержке поездов крымского направления в связи с перекрытием моста.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал атаку попыткой Киева сорвать развивающийся переговорный процесс.