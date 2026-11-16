Глава Севастополя после удара ВСУ по Крымскому мосту призвал скорректировать планы на поездки

Выезд из Севастополя на материковую часть России через Крымский мост временно ограничен до середины дня после ночного удара украинских войск, сообщил Развожаев в Max.
«Прошу севастопольцев сохранять спокойствие и скорректировать свои планы на поездки как минимум до середины дня», – заявил губернатор.
Глава города отметил, что находится на связи с руководителем Крыма Сергеем Аксеновым для координации действий. Информацию о паромном сообщении между полуостровом и портом Кавказ можно получить по телефону министерства транспорта республики.
Развожаев призвал жителей доверять только официальным источникам информации и пообещал сообщить о сроках восстановления движения автомобильного транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту.
Южная транспортная прокуратура заявила о задержке поездов крымского направления в связи с перекрытием моста.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал атаку попыткой Киева сорвать развивающийся переговорный процесс.