МИД Китая анонсировал обсуждение мира лидерами России, США и КНР на АТЭС

«Стороны проведут углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания мира во всем мире и обеспечения стратегической стабильности в отношениях между крупными державами», – цитирует Мао Нин РИА «Новости».
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Москва, Пекин и Вашингтон продолжают активную работу по организации трехсторонней встречи лидеров на саммите АТЭС. Ожидается, что международный форум пройдет в китайском городе Шэньчжэнь с 18 по 19 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо предложил России, США и Китаю шаги для снижения ядерной угрозы на предстоящем саммите АТЭС.
В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонней встречи лидеров государств.
Администрация США допустила проведение переговоров глав стран на полях саммита в Шэньчжэне.