Подростки совершили почти половину цифровых секс-преступлений в Южной Корее

Yonhap: Подростки составили почти половину подозреваемых в цифровых секс-преступлениях

Tекст: Игорь Иножарский

С ноября 2025 года по октябрь 2026 года в базе данных полиции зарегистрировали 3479 подозреваемых в цифровых секс-преступлениях, передает Yonhap. На долю лиц в возрасте от 10 до 19 лет пришлось 44,6%, или 1552 человека. За ними следуют 20-летние (31,6%) и 30-летние (14,2%).

Подростки составили 59,5% обвиняемых в создании дипфейков и 55,9% создателей контента с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних.

Всего за год зафиксировали 4411 цифровых секс-преступлений. Наибольшую часть составили материалы с сексуальной эксплуатацией детей и юношества (29,8%), дипфейки (26,5%) и незаконная съемка (25,3%).

В результате интенсивных проверок правоохранители задержали 3430 человек, 147 из них официально арестованы. Полиция заморозила преступные доходы на сумму 2,5 млн долларов. Совместно с международными партнерами удален оригинальный контент примерно с 70 нелегальных сайтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в МВД сообщили об увеличении в России на 30% количества подростков, вовлеченных в совершение киберпреступлений. В августе ведомство отметило риск развития девиантного поведения у несовершеннолетних из-за деструктивных коротких видеороликов в социальных сетях. В июле эксперты указали на необходимость помогать детям и взрослым обрести навыки взаимодействия с информацией в Сети.