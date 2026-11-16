Beretta создала противодронную систему из восьми дробовиков

TWZ: Beretta создала систему от дронов из восьми ружей Benelli M4

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дистанционно управляемый боевой модуль LIVET представляет собой многоствольную установку на базе дробовиков, предназначенную для борьбы с беспилотниками. Система развивает концепцию Drone Guardian от компании Benelli, которая была представлена в 2024 году, пишет TWZ.

Комплекс оснащен функциями автоматизированного отслеживания целей. Однако окончательное решение о поражении объекта всегда остается за оператором, который контролирует станцию.

Создание подобного оружия отражает общую эволюцию технологий противодействия беспилотным системам, которая ускорилась с начала спецоперации на Украине в 2022 году. Практика показала, что относительно дешевые дроны способны представлять серьезную угрозу для бронетехники, артиллерийских расчетов, логистических сетей и других ценных военных объектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские войска начали массово внедрять многоцелевые наземные дроны.

Также казанские разработчики представили систему на базе искусственного интеллекта для поиска и сопровождения беспилотников.

Кроме того, госкорпорация «Ростех» анонсировала новейший снаряд для дистанционного поражения дронов.