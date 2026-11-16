Американский политолог предупредил Японию о рисках опоры на США при Трампе

Tекст: Игорь Иножарский

По словам базирующегося в США аналитика Тобиаса Харриса, Япония должна развивать способность самостоятельно отвечать на угрозы и не ослаблять внимание, несмотря на победу Демократической партии на выборах в Конгресс, так как президент Дональд Трамп в оставшиеся два года республиканской администрации останется непредсказуемым, передает Kyodo News.

Харрис отметил, что Токио уже активно инвестирует в развитие собственных оборонных возможностей и оборонной промышленности, укрепляет связи с партнерами и участвует в международных форумах по безопасности, однако этих усилий может быть недостаточно. Он напомнил, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити второй год подряд пропустила мероприятия на полях саммита НАТО в Турции, сославшись на парламентские дела.

Аналитик заявил, что Японии следует максимально участвовать в международных дискуссиях по безопасности и уже сейчас задуматься о том, кто будет определять азиатскую политику в следующей американской администрации. «Американцы в самом деле проголосовали за отказ от того, что делало их правительство, – американская демократия более устойчива, чем люди боятся», – сказал он.

Харрис подчеркнул, что при демократическом большинстве в Конгрессе администрация Трампа по-прежнему остается непредсказуемой и стремится к наследию во внешней политике, причем президент, по его словам, «получает больше удовольствия от общения с авторитарными лидерами, чем с союзниками». Предстоящий трехсторонний саммит США, России и Китая он назвал возможной подсказкой к тому, какими будут заключительные два года президентства Трампа.

Комментируя требование Трампа к союзникам увеличить оборонные расходы, Харрис заявил, что эта линия сохранится и после возможной смены власти: «Даже если вы получите администрацию демократов после 2028 года, ожидание, что союзники будут делать больше, никуда не денется». По его словам, Конгресс, в котором большинство получают демократы, готовится расследовать возможные злоупотребления чиновников администрации Трампа, в том числе в связи с американскими проектами, в которых участвует японский капитал, что может привести к ситуации, подобной «обратному скандалу Lockheed».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп поехал в азиатское турне для участия в трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. В пятницу администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Японии утроить расходы на содержание американских военных баз до 18,8 млрд долларов за пять лет. Исследовательский институт при министерстве обороны Японии сообщил, что Китай усиливает контроль над Южно-Китайским морем для сдерживания возможного вмешательства США в случае военной операции на Тайване.