Китайский эксперт назвал пять шагов по снижению ядерной угрозы

Tекст: Игорь Иножарский

Чжоу Бо отметил, что возможная трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне может сосредоточиться не на украинском урегулировании, а на теме ядерного оружия. «Мы бы говорили о ядерном оружии и денуклеаризации», – заявил президент США Дональд Трамп, слова которого приводит South China Morning Post.

Автор предложил пять шагов для снижения ядерного риска: подтвердить заявление пяти ядерных держав о недопустимости ядерной войны, обменяться списками гражданских ядерных объектов, защищённых от ударов, ввести совместный запрет на испытания противоспутникового оружия, создать единый режим уведомлений о пусках ракет и закрепить требование об обязательном участии человека в принятии решений ядерного командования при использовании искусственного интеллекта.

По мнению Чжоу Бо, полное ядерное разоружение остаётся далёкой целью, однако саммит в Шэньчжэне способен запустить процесс сдерживания ядерной угрозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа 19 ноября в Шэньчжэне. Администрация США объявила о возможной трехсторонней встрече лидеров России, Китая и США на полях саммита АТЭС. В пятницу Россия, США и Китай решили сосредоточиться на теме ограничения использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.