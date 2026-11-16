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    Министр Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF
    16 ноября 2026, 10:32 • Новости дня

    Демократы поспорили о стратегии «Сделать Америку снова доброй»

    Демократы поспорили о стратегии «Сделать Америку снова доброй»
    @ Public domain

    Tекст: Игорь Иножарский

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и другие демократы, готовящиеся к президентской кампании 2028 года, спорят, должна ли партия после разгромных промежуточных выборов делать ставку на «мягкую» повестку или на борьбу «огнем против огня», пишет Axios.

    Часть демократов, рассматривающих участие в президентской гонке 2028 года, считает, что избиратели устали от «политики выжженной земли» Дональда Трампа и ждут более мягкого и объединяющего курса, пишет Axios. Их оппоненты в партии убеждены, что после еще двух лет президентства Трампа избиратели предпочтут кандидата, готового «сражаться без пощады».

    Бывший министр транспорта США Пит Бутиджич заявил сторонникам, что конец эпохи Трампа означает «такую политику, при которой мы можем открыть новости и почувствовать, как давление снижается». Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро в речи после переизбрания сказал избирателям, что те «заявили, что не могут быть более готовыми к окончанию этого безжалостного хаоса и жестокости». В то же время губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, добившийся расширения числа мест демократов в Палате представителей через референдум, заявил, что его штат «сражался огнем против огня», и назвал Калифорнию «самым нетрамповским штатом Америки».

    Ряд побед демократов в традиционно республиканских штатах был связан с призывами к порядочности и примирению: избранный сенатор от Канзаса Адам Гамильтон сделал одной из главных идей кампании «доброту», а избранный губернатор Огайо Эми Эктон заявила, что «элементарная порядочность стоит на бюллетене» после жесткой атаки со стороны вице-президента Джей Ди Вэнса. В то же время другие кандидаты-демократы, включая избранного сенатора от Мичигана Абдула Эль-Сайеда, обещали «утянуть соперников в грязь» и «душить их там», настаивая, что партия не должна в одностороннем порядке отказываться от жестких методов борьбы, хотя и их штабы потратили десятки млн долларов на негативную рекламу против республиканцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс задумался об отказе от участия в президентской гонке 2028 года после поражения республиканцев на промежуточных выборах. В тот же день генеральный директор Palantir Алекс Карп заявил о поддержке Демократической партии на президентских выборах в 2028 году после «синей волны» на промежуточных выборах. В четверг бывший постпред США при ООН Никки Хейли отказалась баллотироваться на пост президента в 2028 году на фоне поражения республиканцев.

    15 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    @ Liam McBurney/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Москву в 2017 году добровольно употреблял алкоголь и сам просил добавки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Бывший глава британского правительства пожаловался на главу МИД России Сергея Лаврова, который якобы заставлял его пить водку у раскаленного камина в ходе попытки наладить отношения с Москвой в 2017 году, пишет «Комсомольская правда».

    Представитель российского дипведомства опровергла эти заявления. «Он мог выбрать вино, которое стояло перед ним. Но выбрал накушаться по вкусу. Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще», – рассказала Захарова.

    Позднее британскую делегацию возглавила Лиз Трасс, которая также попыталась привнести атмосферу английского паба в особняк Морозова, чем вызвала удивление у присутствующих на приеме мужчин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае официальный представитель МИД России Мария Захарова связала заявления британских законодателей о руке Кремля с ценами на алкоголь в парламенте.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на популярность запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков.

    В апреле Москва назвала бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона вернувшимся на место преступления злодеем.

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    16 ноября 2026, 09:32 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту

    Глава Крыма Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту

    ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что движение транспорта по Крымскому мосту ограничено ориентировочно до середины дня из-за нанесенного удара.

    «Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня», – сообщил глава республики Сергей Аксенов в Мах.

    Для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб.

    Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле, и призвал доверять исключительно официальным источникам информации.

    Сведения о работе паромной переправы между полуостровом и портом «Кавказ» можно уточнить по телефону министерства транспорта Республики Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг информационный центр о ситуации на автоподходах сообщил о временном прекращении движения автомобилей по Крымскому мосту. В среду проезд автотранспорта по мосту также временно перекрыли.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    15 ноября 2026, 17:55 • Новости дня
    Переводчик Путина прокомментировал свою популярность в соцсетях

    Переводчик Путина отреагировал на свою популярность в соцсетях

    Tекст: Ольга Иванова

    Переводчик президента России Алексей Садыков прокомментировал свою популярность в социальных сетях после переговоров Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Мы делаем нашу работу. Я и мои друзья стараемся делать ее хорошо», – сказал он телеканалу «Звезда», передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером стали публиковать видео из Кремля и восхищаться профессионализмом и манерой Садыкова: он точно передавал интонации президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг российский лидер после встречи провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

    В январе Уиткофф выразил восхищение переводчиком российского лидера Алексеем Садыковым.

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    15 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    Ученые нашли гигантский кратер неизвестного происхождения под Новосибирском

    Под Новосибирском обнаружили кратер диаметром семь километров

    Tекст: Ольга Иванова

    Участники Новосибирского астрономического общества обнаружили в Болотнинском районе загадочную аномалию в виде кратера диаметром около семи километров.

    На спутниковых снимках объект, расположенный между селами Новая Поляна и Карасево, выглядит как почти идеальный круг. По краям аномалии образовался земляной вал, а внутри находится заболоченная низина, пишут «Вести».

    Непонятный объект уже исследовали астрономы совместно со специалистом местного университета. Они добрались до места, измерили рельеф и выкопали два разведочных шурфа.

    В настоящее время специалисты рассматривают две версии происхождения аномалии: проседание почвы в районе старого русла реки или след от падения метеорита. Пока ни одна из гипотез не нашла подтверждения, изучение загадочного объекта продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в деревне Валтово Нижегородской области образовался шестиметровый карстовый провал.

    Ученые выкупили упавший в Окуловке Новгородской области метеорит.

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    15 ноября 2026, 19:46 • Новости дня
    НАТО отменила запланированный на 2027 год саммит в Албании

    AP: Североатлантический альянс отменил саммит в Албании в 2027 году

    НАТО отменила запланированный на 2027 год саммит в Албании
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс отказался от проведения саммита в Албании в 2027 году из-за отсутствия единого мнения по поводу сроков мероприятия, сообщил премьер-министр страны Эди Рама. Также в числе причин отмены саммита – разногласия по Украине, Ирану и военным расходам.

    Североатлантический альянс отказался от планов провести саммит в Албании в 2027 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Associated Press. Агентство приводит слова премьер-министра Албании Эди Рамы, который заявил: «Пока нет единого мнения о том, когда состоится саммит, точно не в 2027 году».

    При этом премьер допустил, что встреча на высшем уровне может состояться в Тиране в 2028 году. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте указал на проявление «гибкости» в планировании саммитов, отметив, что следующая встреча пройдет «когда возникнет необходимость».

    Отмечается тенденция к сокращению числа встреч руководства НАТО. В текущем году не состоялись традиционные октябрьские переговоры глав оборонных ведомств; аналогичная встреча не планируется и на октябрь 2027 года. В 2027 году министры иностранных дел стран альянса соберутся лишь один раз вместо обычных двух.

    Внутри организации существуют разногласия по вопросам оборонных расходов, а также отсутствуют единые подходы к урегулированию ситуации на Украине и конфликту в Иране.

    В апреле Reuters сообщало о планах НАТО отказаться от обязательного проведения ежегодных саммитов лидеров, чтобы избежать присутствия на них президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил странам альянса на два года отказаться от саммитов лидеров.

    Президент США Дональд Трамп назвал нечестными многомиллиардные расходы Вашингтона на защиту союзников.

    Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил о риске раскола альянса из-за расходов на оборону.

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    15 ноября 2026, 20:00 • Новости дня
    Молдавия закрыла выезд вернувшемуся лидеру Приднестровья
    Молдавия закрыла выезд вернувшемуся лидеру Приднестровья
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский вернулся в Молдавию, где в отношении него применят пятилетний запрет на выезд из страны из-за несогласованной поездки в Москву.

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский прибыл в аэропорт Кишинева, где ему грозит запрет на выезд из Молдавии в течение пяти лет за визит в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Realitatea.

    На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин наградил Красносельского орденом Почета за укрепление дружбы и сотрудничества. После этого Бюро по реинтеграции молдавского правительства сообщило о введении ограничительных мер против лидера Тирасполя, включая запрет на выезд, поскольку его поездка не была согласована с властями в Кишиневе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлое воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерение Молдавии запретить выезд Вадиму Красносельскому худшей практикой Советского Союза.

    Правительство Молдавии приняло решение ввести пятилетний запрет на выезд из страны в отношении президента Приднестровья из-за его визита в Москву.

    Красносельский заявил о готовности провести новый референдум о самоопределении при условии признания его итогов международным сообществом.

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    15 ноября 2026, 15:54 • Новости дня
    Каллас заявила о досмотре военными Евросоюза танкера в Средиземном море

    Каллас: Военные ЕС досмотрели в Средиземном море танкер под флагом Зимбабве

    Каллас заявила о досмотре военными Евросоюза танкера в Средиземном море
    @ kajakallas

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о досмотре военными ЕС в Средиземном море танкера Midag, который якобы связан с Россией.

    Силы ЕС из состава военно-морской операции EUNAVFOR MED IRINI высадились на борт танкера, подозреваемого в принадлежности к российскому «теневому флоту», передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Танкер Midag шел под флагом Зимбабве, следует из данных сервисов отслеживания судов ShipFinder и VesselTracker. Москва ранее называла подобные действия Запада в отношении судов «пиратством XXI века».

    Военно-морская операция ЕС IRINI была создана в марте 2020 года для контроля за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Впоследствии ее задачи расширили, включив наблюдение за подозрительной деятельностью в Средиземном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV Sun в Средиземном море.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью.

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    15 ноября 2026, 18:02 • Новости дня
    Топ-менеджеры США стали отказываться от знакомств из-за скандала с Хуангом
    Топ-менеджеры США стали отказываться от знакомств из-за скандала с Хуангом
    @ IMAGO/Matrix Images/Jung Ui-Chel/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупные американские руководители меняют привычки, нанимают специалистов по безопасности или полностью отказываются от знакомств во избежание скандалов, аналогичных ситуации с экс-главой Nvidia Дженсеном Хуангом.

    Американские топ-менеджеры начали массово отказываться от новых знакомств и нанимать специалистов по безопасности для защиты от потенциальных скандалов. Из-за страха утечки данных многие руководители выбирают для встреч неприметные кафе в будние дни, а также просят спутников не пользоваться телефонами, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    Опасения бизнесменов связаны с возможной публикацией дипфейков и кражей интимных фотографий. Для безопасного подбора пары руководители обращаются в специализированные агентства, где кандидатов тщательно проверяют по зашифрованным базам данных на предмет сомнительного прошлого и обязывают подписывать соглашения о неразглашении. Стоимость подобных услуг варьируется от 75 тыс. до 500 тыс. долларов.

    «Если человек обсуждает все подряд в интернете, у него очень открытое присутствие в социальных сетях, этого может быть достаточно, чтобы руководство решило, что это неподходящий вариант», – рассказал руководитель отдела защиты частных клиентов Коди Шульц.

    На фоне высоких рисков некоторые американские директора и вовсе прекратили попытки устроить личную жизнь. Тренд на скрытность возник после скандала с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом, который покинул свой пост из-за обвинений в романтической связи с женщиной, подозреваемой в шпионаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Марко Рубио подготовил секретную записку об отношениях Дженсена Хуанга с руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг.

    В пятницу экс-главу Nvidia попросили явиться на открытые слушания в Сенат США из-за сообщений о связи бизнесмена с предполагаемой китайской шпионкой.

    В четверг Дженсена Хуанга уличили в интимных отношениях с еще одной подчиненной.

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    15 ноября 2026, 17:56 • Новости дня
    Уровень агрессии в отношении украинцев в Польше достиг рекордных значений

    В Польше количество нападений на украинцев достигло исторического максимума

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2026 году число случаев физической агрессии по отношению к гражданам Украины в Польше достигло небывалого уровня из-за действий правых политических сил, заявила соавтор регулярного доклада об актах нетерпимости «Коричневая книга» Анна Татар.

    В 2026 году в стране было зафиксировано рекордное количество нападений на украинских беженцев, передает РИА «Новости».

    «В 2026 году мы зафиксировали больше актов физической агрессии по отношению к лицам с Украины, чем когда-либо ранее. Это не случайность – ухудшение польско-украинских настроений является процессом, который длится уже четыре года», – заявила Татар.

    По ее словам, радикальное изменение отношения к гражданам соседней страны напрямую связано с целенаправленными политическими нарративами. Она подчеркнула, что правые политические силы устроили соревнование в том, какая из группировок оказала наименьшую помощь выходцам с Украины.

    Свежее издание «Коричневой книги», подготовленное ассоциацией «Никогда больше», насчитывает 221 страницу и описывает около 450 проявлений нетерпимости. В документе детально задокументированы инциденты на национальной и ксенофобской почве, включая случаи дискриминации, вандализма на кладбищах, агрессии на спортивных стадионах и деятельность ультраправых группировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вандалы в Польше осквернили памятники надписями с героизацией боевиков Украинской повстанческой армии.

    Польские власти резко раскритиковали решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА (признана экстремистской и запрещена в России).

    Летом решение Владимира Зеленского присвоить воинской части имя националистов вызвало резкое недовольство польского руководства.

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    16 ноября 2026, 03:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала «давление» на Россию целью переговоров по Украине
    Фон дер Ляйен назвала «давление» на Россию целью переговоров по Украине
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб провели обсуждение возможных форматов участия Европы в мирных переговорах по Украине.

    «Европа будет тесно участвовать в этом процессе в формате E5 + ЕС. В то же время мы обеспечим максимальную поддержку Украине и максимальное давление на Россию», – написала фон дер Ляйен в соцсети X.

    Она подчеркнула, что Евросоюз продолжит оказывать Украине максимальную поддержку, одновременно наращивая давление на Россию.

    Глава ЕК выразила благодарность Финляндии за усилия по прекращению конфликта. Кроме того, стороны обсудили вопросы расширения Евросоюза в преддверии Форума по расширению ЕС, сойдясь во мнении, что «более крупный и сильный Союз создаст более процветающую и независимую Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков сообщил об отсутствии контактов Москвы с выбранными в ЕС переговорщиками по урегулированию на Украине.

    Кремль также заявил об отсутствии планов менять состав российской делегации для участия в трехсторонних переговорах. В начале месяца замглавы МИД Александр Грушко объяснил реакцию Евросоюза на телефонный разговор Стубба и премьер-министра Норвегии Стере с президентом России Путиным.

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    15 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    В США изъяли ставший причиной масштабного сбоя в авиасообщении роутер

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США изъяли маршрутизатор, который вызвал масштабный сбой авиасообщения в стране на этой неделе, заявил министр транспорта Шон Даффи.

    Устройство передали экспертам лаборатории L3 Harris во Флориде, передает ТАСС со ссылкой на CNN. Поддержку специалистам оказывает ФБР.

    «Мы изъяли маршрутизатор, который стал проблемой и передавал данные в нашу сеть», – сказал Даффи.

    Экспертам предстоит выяснить, вызвана ли проблема ошибкой при установке роутера или неисправностью самого устройства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сотрудники американских аэропортов начали самостоятельно приобретать на маркетплейсах запчасти из-за сильной изношенности оборудования.

    В субботу министр транспорта Шон Даффи сообщил о запрете на вылеты из-за сбоя связи.

    Федеральное управление гражданской авиации США объявило о временной остановке вылетов из всех аэропортов страны.

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    16 ноября 2026, 00:15 • Новости дня
    Министр Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF

    Дегтярев призвал МОК наказать Канаду и IIHF за недопуск сборной России

    Министр Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия Международной федерации хоккея (IIHF) и Канады по недопуску российских хоккеистов на молодежный чемпионат мира должны получить жесткую оценку Международного олимпийского комитета (МОК), заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

    «Убеждены, что действия IIHF, Федерации хоккея Канады и правительства Канады должны получить самую жесткую оценку МОК, международных спортивных организаций и повлечь последствия для их статуса и права проводить международные соревнования», – заявил Дегтярев РИА «Новости».

    Он назвал аргументы IIHF о форс-мажоре несостоятельными. По его словам, федерация долгое время придерживалась дискриминационной позиции вопреки решению собственного арбитражного органа.

    Министр добавил, что решение CAS о допуске российских команд было ожидаемым, а у IIHF было время проработать перенос соревнований.

    Дегтярев сообщил, что Россия потребовала принять меры в отношении НОК и Федерации хоккея Канады. Он подчеркнул, что единственным правомерным решением был бы перенос турнира в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье молодежная сборная России по хоккею лишилась участия в ЧМ из-за визовых ограничений канадского правительства.

    В тот же день Федерация хоккея России решила обратиться в Международный олимпийский комитет для разрешения ситуации.

    В субботу Международная федерация хоккея (IIHF) подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на восстановление сборных России в правах.

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    15 ноября 2026, 18:51 • Новости дня
    Эстония предупредила соседние страны о закрытии границы с Россией

    МИД Эстонии: Таллин закроет все погранпереходы на границе с Россией 1 декабря

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что республика с 1 декабря закроет все пункты пропуска на российской границе.

    Глава ведомства уведомил коллег из Финляндии, Латвии и Литвы о намерении прекратить работу погранпереходов в начале зимы, передает ТАСС.

    «Эстония закроет все погранпереходы на российско-эстонской границе с 1 декабря. Я проинформировал об этом моих коллег в Финляндии, Латвии и Литве», – написал Цахкна в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил о предстоящем решении правительства республики полностью закрыть границу с Россией.

    Премьер-министр страны Кристен Михал поручил подготовить меры на случай прекращения работы погранпереходов.

    В среду оказавшуюся среди эстонских военных укреплений деревню Вински назвали запертой из-за строительства противотанковых рвов.

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    16 ноября 2026, 00:33 • Новости дня
    Джонни Депп объяснил свой переезд на Багамы усталостью от США

    WSJ: Джонни Депп переехал из США на Багамы в поисках уединения

    Джонни Депп объяснил свой переезд на Багамы усталостью от США
    @ IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский актер Джонни Депп признался, что большую часть времени проводит на Багамских островах, так как в Соединенных Штатах он лишен покоя из-за постоянного внимания публики.

    Артист переехал на собственный частный остров, чтобы избежать постоянного внимания со стороны общественности, пишет The Wall Street Journal.

    «Сегодня я большую часть времени живу на Багамах. Там я обрел полный покой и тишину. Никто не направляет на меня камеры и не пялится. Я купил свой деревянный дом 1940-х годов в 2004 году и пристроил к нему юрту и художественную студию. Искусство по-прежнему остается для меня убежищем, позволяющим осмысливать окружающий мир», – рассказал Депп.

    По словам актера, на острове он может заниматься музыкой и чтением. Он напомнил, что именно увлечение музыкой привело его в Лос-Анджелес в 1983 году, где он позже познакомился с актером Николасом Кейджем, который и посоветовал ему начать сниматься в кино.

    В настоящее время Депп сыграл главную роль в фильме «Эбенезер», который стал его первым крупным голливудским проектом за последние восемь лет. Кроме того, ходят слухи о намерении актера вернуться к своей номинированной на «Оскар» роли Джека Воробья в давно обсуждаемый шестой фильм франшизы «Пираты Карибского моря».

    «Если все будет именно так, как нужно, в отношении того, как они собираются завершить «Пиратов», то единственное, в чем я действительно хочу участвовать, это просто проводить их на более позитивной ноте», – передает портал The Wrap слова Деппа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продюсер летом заявил о переговорах с Деппом по новой части «Пиратов Карибского моря». Депп признался в желании вернуться к роли Джека Воробья. В декабре 2025 года Депп заявил, что сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты».

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    15 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Эстония рассмотрит вопрос закрытия границы с Россией с декабря

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что на следующей неделе правительство республики примет решение о полном закрытии границы с Россией.

    «Эстония уже значительно ограничила транзит через границу с РФ. Теперь момент настал: я вынесу на рассмотрение правительства вопрос полного закрытия всех погранпереходов как для пешеходов, так и для транспортных средств начиная с декабря», – заявил Таро, его слова приводит ТАСС со ссылкой на гостелерадио ERR.

    Министр добавил, что решение о прекращении работы пунктов пропуска может стать как временным, так и постоянным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Эстонии Кристен Михал поручил подготовить меры на случай закрытия границы с Россией.

    Эстонское правительство утвердило выделение 17 млн евро на укрепление пограничной линии.

    В прошлом году МВД республики объявило о полном закрытии движения по частично проходящей по российской территории дороге Вярска – Саатсе.

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