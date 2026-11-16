Демократы поспорили о стратегии «Сделать Америку снова доброй»

Tекст: Игорь Иножарский

Часть демократов, рассматривающих участие в президентской гонке 2028 года, считает, что избиратели устали от «политики выжженной земли» Дональда Трампа и ждут более мягкого и объединяющего курса, пишет Axios. Их оппоненты в партии убеждены, что после еще двух лет президентства Трампа избиратели предпочтут кандидата, готового «сражаться без пощады».

Бывший министр транспорта США Пит Бутиджич заявил сторонникам, что конец эпохи Трампа означает «такую политику, при которой мы можем открыть новости и почувствовать, как давление снижается». Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро в речи после переизбрания сказал избирателям, что те «заявили, что не могут быть более готовыми к окончанию этого безжалостного хаоса и жестокости». В то же время губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, добившийся расширения числа мест демократов в Палате представителей через референдум, заявил, что его штат «сражался огнем против огня», и назвал Калифорнию «самым нетрамповским штатом Америки».

Ряд побед демократов в традиционно республиканских штатах был связан с призывами к порядочности и примирению: избранный сенатор от Канзаса Адам Гамильтон сделал одной из главных идей кампании «доброту», а избранный губернатор Огайо Эми Эктон заявила, что «элементарная порядочность стоит на бюллетене» после жесткой атаки со стороны вице-президента Джей Ди Вэнса. В то же время другие кандидаты-демократы, включая избранного сенатора от Мичигана Абдула Эль-Сайеда, обещали «утянуть соперников в грязь» и «душить их там», настаивая, что партия не должна в одностороннем порядке отказываться от жестких методов борьбы, хотя и их штабы потратили десятки млн долларов на негативную рекламу против республиканцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс задумался об отказе от участия в президентской гонке 2028 года после поражения республиканцев на промежуточных выборах. В тот же день генеральный директор Palantir Алекс Карп заявил о поддержке Демократической партии на президентских выборах в 2028 году после «синей волны» на промежуточных выборах. В четверг бывший постпред США при ООН Никки Хейли отказалась баллотироваться на пост президента в 2028 году на фоне поражения республиканцев.