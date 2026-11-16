The Guardian: Премьер Британии Бернем решил заключить новую сделку с ЕС

Tекст: Игорь Иножарский

Глава британского правительства планирует встретиться с европейскими лидерами на саммите на этой неделе для обеспечения договоренностей в сфере продовольствия, сельского хозяйства и молодежной мобильности. По его расчетам, это может увеличить ВВП страны на 0,4%, или примерно на 22,5 млрд долларов, пишет The Guardian.

«Брексит, который мы получили, не сработал. Мы потеряли больше, чем приобрели», – заявил Бернем. Он отметил, что обещание Бориса Джонсона вернуть контроль над страной не было выполнено, а жесткий разрыв с Брюсселем лишь создал барьеры для бизнеса и нанес ущерб экономическому потенциалу государства.

Министр по связям с Евросоюзом Хэмиш Фалконер пояснил, что в рамках новой сделки Лондон сможет высказывать свое мнение, но не получит права голоса по продовольственной политике объединения. Бывший британский премьер Борис Джонсон назвал безумием делать пересмотр Брексита политическим приоритетом новой администрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лондонский финансовый сектор отверг идею Бернема о возвращении Британии в Евросоюз. В сентябре средства массовой информации сообщили о неспособности Транстихоокеанского партнерства окупить убытки Лондона от Брексита. В июле Бернем подтвердил намерение занять пост главы британского правительства.